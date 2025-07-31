深圳地鐵27號線主體結構施工　2029年南山至龍華車程只需45分鐘

南山直達龍華的深圳地鐵27號線一期建設迎來最新進展啦！



實現全線首座車站圍護結構圍蔽

據了解，地鐵27號線一期已實現全線首座車站圍護結構圍蔽，標誌着27號線一期，進入主體結構施工階段。

此次實現全線首座車站圍護結構圍蔽的車站為西麗站，位於學苑大道與麗山路交叉口東側，沿學苑大道東西向佈置，是裝配式車站，全長209.3米。

截至目前，地鐵27號線一期20個工點均已進場圍蔽，15個工點正在進行圍護結構施工，圍護結構地連牆完成28％，咬合樁完成39%。

27號線一期串聯南山、龍華、龍崗三區

深圳地鐵27號線一期工程起自南山區松坪南站，終至龍崗區崗頭西站，全長約25公里，共設21座車站，全部為地下站。線路途經南山、龍華、龍崗三區，串聯起前海、南山科技園、西麗高鐵新城、龍華中心、坂雪崗科技城等重要片區，計劃2029年建成。屆時，南山到龍華將實現45分鐘直達。

27號線前海⇌龍華直達

作為深圳市軌道五期項目，地鐵27號線是主要承擔前海、南山與龍華軸向軌道聯繫功能，緩解主要交通走廊及跨關交通壓力，實現前海、南山中心與龍華中心45分鐘通達的規劃目標。

線路起自前海前灣片區，終止於龍崗坂雪崗片區。線路沿線聯繫前海、南山、粵海、西麗、桃源、民治、龍華、坂田等片區，並與軌道網絡多條線路銜接換乘。

27號線主要沿創意七街、怡海大道、創業路、沙河西路、銅鼓路、西麗南路、學苑大道、致遠中路、白石龍路、龍華大道、民清路、雪崗路等通道佈設。

該線路設計速度80公里/小時，線路全長約39.3公里，全線採用地下敷設方式，共設車站33座。

線路設置1處車輛段和1處停車場，分別為雪象車輛段和紅花嶺停車場。



未來，27號線還將延伸至楊美站，進一步加強龍崗區與市中心的聯繫，這條線路不僅將緩解主要交通走廊及跨關交通壓力，還將為深圳都市核心區的擴容提供重要支撐。

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