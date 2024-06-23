深圳龍華美食｜大眾點評湘菜榜首湘西婆婆　平民價湖南菜扣肉¥6起

深圳新晉湘菜人氣王「湘西婆婆湖南菜工廠」來了！



6元起吃，最貴不過49元，堪稱「街坊鄰居的大食堂」。15分鐘上齊菜品，沒有上齊的贈送，排隊小吃、水果、飲料種類多，通通免費！

深圳首店開業 大眾點評湘菜熱門榜打卡人氣榜Top 1

湘西婆婆主打就是新鮮、好吃不貴，比在家做飯更便宜，比吃快餐更划算，比外賣更豐富。用真誠撫慰異鄉靈魂，用心把湖南菜工廠做到極致。

+ 3

不用預製菜，全是新鮮現做

現蒸、現燒、現煎、現炒。明檔廚房現點現做，所選食材新鮮，不用冷冰冰的預製菜！蒸炒煎燒，猛火爆炒才有靈魂，讓湘味打開了更多人的味蕾。

50+道美味放肆選，親民價格狂攬人心

便宜的菜6元起，最貴不過49元……這真的是2024年在深圳的物價嗎？光新鮮價廉還不夠，種類還夠全夠多！菜單上的都給我瘋狂下單！

排隊小吃水果飲料、茶水紙巾通通免費

來到這就像到自己婆婆家一樣，她會把家裏好吃的都拿來招待大家，麒麟西瓜、多種湖南兒時小吃、飲料冰沙、茶水紙巾通通免費！2元/位米飯任吃！都是婆婆滿滿的愛啊！

湖南人來了都跟著點，必點招牌菜道道下飯👇👇👇

+ 8

1. 砂鍋肥腸，42元/份

砂鍋肥腸無疑是極有誘惑力的，脆彈的肥腸吸飽了香料的精華，潛藏在其中的辣味竄出，那湘味拿捏的不是一般的到位。

肥腸處理得很乾淨，彈韌口感中混合着豐滿油脂令舌尖瞬間酥麻。底下的青豆也煮至軟糯，兩者口感相得益彰，相當下飯！

2. 鐵板牛肉蛋，32元/份

鐵板界的翹楚「鐵板牛肉蛋」，只要點了就不會失望。先打入雞蛋，後在鐵板上鋪滿牛肉，滋滋冒煙，光看到畫面就饞了！

軟嫩新鮮的牛肉，與欲流不流的滑蛋強強聯手，一口爆汁！吃過後就知道什麼叫一口封神！

3. 粉絲蝦仁，49元/份

上桌現煮味更鮮！真被粉絲蝦仁的鮮香狠狠吸引到！砂鍋保證温度，蝦仁鮮嫩飽滿，連粉絲味道都得到昇華，油亮鮮香。將粉絲卷着蝦仁一口吞下，滿滿鮮味，口感豐富！

4. 婆婆鮮肉肉沫蒸蛋，10元/份

想要吃清淡點，這道份量超足的婆婆鮮肉肉沫蒸蛋，無疑是美味又健康，現剁肉沫，很有小時候婆婆蒸蛋的味道，有愛的味道。

每份加入現剁的肉沫和4個雞蛋蒸製，蛋水的比例和蒸製時間都拿捏得剛剛好，夠嫩又夠滑。10元一大碗，料足價格實惠，極其誘人！

5. 酸辣鴨腳筋，42元/份

鴨腳筋十分適合牙好的吃貨，酸辣開胃，爽脆有嚼勁，在唇齒間釋放出渾厚的辣味，佔據着每一寸味蕾。

宴請待客，驚艷味蕾，經典菜品通通All In👇👇👇

+ 4

1. 鄉里蒸扣肉，6元/片，可單點一片

每片扣肉都超級大片，也可只單點1片。蒸至軟爛的扣肉入味至極，就像在吃果凍一樣，抿一口在嘴裏就化開，拌飯吃絕了！6元扣肉+2元米飯，輕鬆解決好一頓飯！

2. 生煎牛肉包，3元/個

只需3元一個的生煎牛肉包！高温現煎得焦香，記得要趁熱吃，脆脆的表皮裏包裹着熱氣騰騰的牛肉，肉香霸道。

3. 辣椒炒肉，39元/份

作為湘菜經典，辣椒炒肉格外出色。湖南優質土辣椒與新鮮豬肉一頓爆炒，包上了足足的鑊氣，每一口都油潤多汁。

4. 香煎鯽魚，39元/份

活魚現做，一整條魚39元！新鮮的鯽魚表皮被煎的焦脆，掛上辣辣的湯汁，魚肉依舊保持嫩滑，那叫一個外酥裏嫩！鮮辣過癮！

5. 老長沙汽水、冰沙

每當吃到上頭、舌頭急需解辣時，獨具長沙風味的老長沙汽水和冰沙絕對是不二之選，隨便一口都是冰爽至極！解辣解熱！

還有超多都是家常的湖南菜，不花哨，但真材實料，怎麼點都不會出錯。👇👇👇

+ 1

邀你湘聚一堂，700平農家氛圍感滿滿

整體風格融入了農家質樸風格，搭配木製座椅、土燈籠等，一點一滴重現湖南舊時場景，來這就像來了自己婆婆家一樣親切！

包房無低消，打通包房可坐40人！無論是一人來還是家庭聚餐團建都很適合！每一道美食都充滿了家的味道，每一口都帶着温馨和滿足。

湘西婆婆湖南菜工廠

地址：深圳龍華區龍年街道和聯社區和二路202號賽龍豪軒和平路218號

交通：深圳地鐵4號線龍華站B出口，步行580m

營業時間：11:00-14:00，17:00-21:00

電話：0755-23776031



【本文獲「深圳攻略通」授權轉載，微信公眾號：szglt0755】