深圳龍華「巨型恐龍樂園」！地鐵直達「超長滑梯、大沙池」免費玩

要說有甚麼東西對小孩子們的吸引力最大，那無疑就是恐龍了，不管是男孩女孩都能被吸引上好一陣，要是能有個恐龍做成的巨型滑滑梯，小朋友們見了那更是高興得不得了！

去年年底，龍華公園經過修繕，添加了一塊「恐龍兒童樂園」區域，一下子就吸引住了不少孩子們的眼睛，成為龍華區域的新晉遛娃寶地了！

快收好這份獨家遊玩攻略，速速出發遛娃吧！



即睇深圳龍華公園「恐龍兒童樂園」環境：（按圖了解）



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這個32年歷史的老牌城市公園大變樣！

相信很多龍華的深圳人的回憶裏都有一個老公園，那就是龍華公園。龍華公園可是深圳「元老級」城市公園，1992年建成，承載着無數龍華人的童年回憶。

經過一年半的改造升級，2024年底，龍華公園終於以全新的面貌回歸升級！整個公園大改造，新添了空中走廊、增加了活動空間場地等，改造後活動空間擴大40%，新增7902㎡遊樂區。

最讓家長孩子們興奮的，莫過於新增的多巴胺彩色恐龍樂園，堪稱「人類幼童放電神器」！以後能帶孩子游玩的地方，又增加了一處！

來恐龍兒童樂園大玩一場吧！

龍華公園不是很大，所以「恐龍兒童樂園」不難找，進入大門順着路徑，不管往左右手哪邊走都能順利找到。對於帶着孩子，經常遛娃的家長來說，真的很加分！

那種橫穿大半個公園，徒步兩三公里才能找到兒童樂園的公園，偶爾去一下還可以，天天去未免些許有點折磨。

作為小朋友心目中的C位亮點，這隻張着大嘴巴的巨型彩虹恐龍足足有7米之高，在遠處一下就能吸引全場小朋友們的目光。

恐龍設施的皮膚採用了飽和度不高的方形木條板拼接而成，整個恐龍設施就好像一個：遊玩天堂 —— 它融合了攀爬、超長話題、迷宮等多個趣味設計，感覺小朋友們玩一天都不會膩。

想要探索這隻「史前巨獸」，就要從恐龍的「血盆大口」進入，前往腹部探索，內部的設施高度剛剛好可以容納大人的身高，就算是成年男性也能方便在裏面直立行走，真是「大人友好兒童設施」了！再也不用彎着腰、弓着背、爬行着到處抓孩子回家吃飯了！

出了嘴巴部分的紅色，整個恐龍內部都是對小朋友們視力友好的綠色，再點綴着彩色的裝飾，好像一個森林版本的夢幻空間！

巨型恐龍的四肢被設計師巧妙改造成了各種不同功能，一面是半透明的旋轉滑梯，三個腳指頭的爬坡牆！

而另一面則是從恐龍肚子延伸出來的攀爬網，適合低年齡的孩子上下攀爬遊玩（當然，還是需要家長隨時照顧哦！）

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用斜坡搭建一個兒童友好樂園

而在巨型恐龍旁邊，則是一個巨型的半圓形斜坡，公園利用斜坡搭建了一個兒童遊玩區。

下面是沙池區域，中間在斜坡上設置了各種不同功能的攀爬空間和超長滑梯，最上方則是遊玩平台。

喜歡滑滑梯的小朋友們有福了，龍華公園真的可以實現滑梯自由，加上巨型恐龍的兩個滑梯，就算是高峰時期，小朋友們也能快速擁有屬於自己的遊玩時間。

滑梯的兩邊則分散着不同的攀爬設施，有攀爬網也有攀爬繩，讓不同年齡不同運動需求的小朋友都能找到自己心儀的遊玩方式。

而對於超低領的寶寶，龍華公園也有好多好玩的東西，旋轉飛碟、蹦蹦牀，還有永遠最愛的沙池，真的是玩一天都不會膩！

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龍華公園，絕不是只有歷史！

對於充滿歷史感的老牌公園，更多人認為是爺爺奶奶們才會來耗時間的地方，充滿了歷史感，但是這次修繕之後的龍華公園，個人最大的感受就是：婉約傳統而又創新！

比我還要大的公園，它並沒有一味地修建成為色彩豐富、追求打卡點、沒有人情味的「網紅樂園」！而是融入了傳統。

它婉約，隨處都有着彷彿蘇軾建築般的庭院，彎繞蔓延在樹蔭之中。中式建築的遮掩纏繞，讓龍華公園更有一番別緻的優雅。

它傳統，這座龍峰塔不知道陪伴了多少代深圳人。雖然無法進入這座九層高塔，但走到塔下，仍然可以感受到歷史的氣息撲面而來。

它創新，架設於樹冠之間的山林奇趣道，500米的高空走廊別具一格。

木質的空中走廊讓平面的公園變得立體，加深了縱深的探索感。在樹冠山林之間漫步，一路蔭涼，心情也舒爽通透。

公園還裏設置了戶外健身房、籃球場和乒乓球場，智慧健身器材讓每一個人都能輕鬆運動。

新修繕的龍華公園，就好像一個藏寶庫，不管來幾次，總是能發現不一樣的新樂趣。

之前有一個熱詞，叫做「公園20分鐘」，但是對於熱愛戶外，熱愛陽光、森林的小朋友和大朋友來說，20分鐘哪夠啊！！應該公園2小時、10小時，才會真的開心！

這個周末，就帶上孩子出發在恐龍樂園感受快樂吧！

龍華公園



地點

深圳市龍華區公園路與景龍中環路交叉口西北側



交通方式



地鐵：地鐵4號線龍華站B/C口，步行約800米（沿途經過龍華花街）

公交：龍華公園站（B915/M580）、龍華中心小學站



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