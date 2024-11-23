深圳龍華7大公園　玉龍公園打卡古風園林　北站中心公園啱親子遊

「只需在公園待上20分鐘，人的狀態變得更好。」

「人應該待在沒有天花板的地方。」



「公園20分鐘理論」流傳這麼久，是時候找個時間去公園放鬆身心，去去上班的疲累啦！

最近我們在深圳龍華一口氣逛了7個公園，它們有的名聲在外，有的鮮為人知，但每個公園都有不一樣的特色和玩法，拿好這份龍華·逛公園計劃，一起奔向自然和快樂。

1. 玉龍公園：中式古風園林天花板

怎麼會有一個公園一年可以紅兩次，一次是因為歷史韻味滿滿的古風建築，一次是因為漫山遍野的三角梅（簕杜鵑）花海，親自來玉龍公園走了走，才發現確實有點東西。

玉龍公園位於龍華居民樓附近的一座小山上，面積並不大，共有六大主題分區，沿着道路前行，一片錯落有致的古風園林映入眼簾，讓人不由感慨，深圳竟然還有這般精緻小巧的風景。

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亭台樓閣、假山水池，花卉綠植……堪稱古風愛好者的夢中打卡地。

或是站在古風建築前感受歲月的流逝，或是在湖畔聽老人家訴説當年，或者什麼都不做發會呆，也會有種身心被治癒的感覺。

一旁的環山棧道，便是今年三月最火的「莫奈花海」，盛開的三角梅雖然少了很多，但也感到足夠的驚喜和浪漫。

漫步到山頂，可以俯瞰附近的別墅和建築羣，視野和風光都很不錯。

玉龍公園

開放時間：06:00-23:00

交通：深圳地鐵4號線白石龍站B1出口，步行1.9km



2. 白石龍音樂公園：深圳小維也納與瑞士

作為龍華的老牌公園之一，白石龍音樂公園的人氣並不低，隨着一次次的驚豔機位的發現，除了周邊居民，也吸引了越來越多年輕人紛沓而至。

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巨大的留聲機、吹着薩克斯的音樂家、潔白的鋼琴觀景台，以及隨處可見的音樂元素，怪不得會被大家稱作為深圳「小維也納」。

站在綠油油的小山坡上，以別墅區為背景，輕鬆定格出瑞士風景大片，時不時有穿着好看的小姐姐們來這裏野餐、拍照，舒適放鬆的氛圍感一下子就有了。

白石龍音樂公園的另一大特色就是廣闊的大草坪，不少居民在草地上露營、玩飛盤、吹泡泡，散步等，肆意享受慢下來的時光。

白石龍音樂公園

開放時間：全天開放

交通：深圳地鐵4號線民樂站B出口，步行1.1km



3. 觀湖中心公園：打卡超好玩的藍房子

曾經的觀湖中心公園，是龍華一個不起眼、容易被遺忘的存在，經過改造提升，憑藉着克萊因藍的户外劇場，一躍成為備受家長喜歡的小孩放電聖地。

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「藍房子」面積雖不大，視覺衝擊力卻極強，高飽和度的色彩看上去格外時尚，不難拍到好看的相片。各種貼心且多變的設計，方便小朋友在其中攀爬、探索，解鎖不一樣的童年冒險之旅。

在藍房子的不遠處，還有一座黃房子，集辦公區域、書吧、咖啡館於一體，粗糲堅硬的集裝箱建築風格獨樹一幟，四周樹木葱鬱，品一杯咖啡，看一會風景，體驗十分愜意。

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中心公園還有一條長約200米的S形景觀長廊，兼具設計感和實用感，累了來這坐着剛好。除了這些，公園本身的風景也十分不錯，呼吸下新鮮空氣，什麼煩惱都消失了。

觀湖中心公園

開放時間：06:00-23:00

交通：深圳地鐵4號線清湖站A2出口，轉乘有軌電車2路高新區站下車，步行約600m



4. 碉樓時光公園：追尋客家文化歷史

龍華作為深圳客家文化重要的起源地，擁有數不清的客家建築遺址，如客家圍屋、古村落、碉樓等。

碉樓時光公園，是深圳首個碉樓主題公園，由五座碉樓組成，分別是陳康發碉樓、陳和順碉樓、陳道仁碉樓、陳顯堂碉樓和永修碉樓，大約建成於19世紀20-30年代。

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這些碉樓歷經百年滄桑，牆面早已斑駁陸離，走進一看，更能感受到歲月的流逝和文化的厚重。

獨特的魚形排水口、精美的天台銃鬥、以及中西合璧的建築風格，即使百年過去，風采依舊。

公園裏有一座外形特別的碉樓，其於2012年在暴雨中倒塌，之後運用玻璃絲印技術讓其重現人世，古往今來，世事變幻，這些碉樓建築仍舊默默守護着人們最普通平凡的生活。

碉樓時光公園

開放時間：全天開放

交通：深圳地鐵4號線松元廈站A2出口，步行約900m



5. 北站中心公園：一家大細免費遊玩

北站中心公園的N種打卡方式，你知道多少？作為一個佔地17萬平方米的公園，包含多個趣味遊玩點，滿足大家帶小孩放電、露營、看書、跑步等各種需求。

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Z字形的空中棧道連接着環形花瀑，可360度觀景，微風拂來，體感舒適還不累。

很快便達到雲頂書吧，以雲朵為造型，擁有濃濃的藝術氣息，書吧內可點餐，還有眾多書籍免費閲讀，假日來這裏消磨時間正好。

10號星球樂園，是小朋友們的快樂星球，攀爬網，滑梯、鞦韆、沙池等各種遊樂設施，不僅顏值高，好玩程度更是一絕。

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時間還充裕的小夥伴，建議順便去龍華首條人才綠道逛逛，一路穿林溯溪，感受自然脈動，8公里的綠意長廊，解鎖不一樣的城市綠道體驗。

北站中心公園

開放時間：全天開放

交通：深圳地鐵4/5/6號線深圳北站A出口，步行約5分鐘



6. 觀瀾河濕地公園：詩一般的浪漫公園

今年五月是觀瀾河濕地公園最美的時節，大片粉色美人蕉盛開，不少人迫不及待去打卡一番。

橙粉相間，搖曳多姿，自帶油畫一般的質感，閒暇的居民們結伴而來，徜徉在花海中，增添了一絲煙火氣。

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花海附近還有一片水生樂園，清澈河水中，魚兒在歡快遊動，偶爾還有白鷺在水中嬉戲，顯得格外自然和諧。

不遠處的觀瀾河如飄帶一樣蜿蜒向前，河道兩岸綠意盎然，景色宜人，不少人在岸邊釣魚、漫步、露營，待到異木棉盛開的季節，整個公園將變得更加夢幻美麗。

觀瀾河濕地公園

開放時間：07:00-22:00

交通：深圳地鐵4號線竹村站A出口，步行500m



7. 民法公園：白色小眾神秘空間

只要是來過民法公園的人，相信一定會被驚豔到，作為全中國首個民法主題公園，民法公園裏最熱門的打卡點，非民法博物館莫屬。

從外表看去並不起眼，走進才發現，裏面如同一個賽博朋克空間。

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銀色質感的牆面，交錯的樓梯，陽光從上方的圓環傾瀉而下，視覺衝擊感十足。

民法公園還是一個舒適的山林天地，沿着棧道前行，視野逐漸開闊，山林風景盡收眼底，漫步森林綠地，假日氣息滿滿。

對了，龍華的婚姻登記處也在公園裏面，周圍矗立各種浪漫的打卡裝置，快來感受浪漫與喜悦。

民法公園

開放時間：06:00-22:00

交通：深圳地鐵4號線長湖站B出口，步行約500m



逛公園，就像是一場沒有目的的短期旅行，平日裏，各種瑣事包圍着我們，但來到公園，會忘記那些煩惱。

吹吹風，看看花，享受自在時光，才是人生最值得的時刻。

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