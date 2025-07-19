旅行注意｜搭飛機最令人討厭3大行為　空姐直批：應視為「違法」

出國旅遊潮增加，旅客搭機需要注意相關規定，避免影響機艙環境。美國1名從事空服工作5年的女子Cher Killough，直接點名「噴濃烈香水」和「開腿坐」應該視為違法。



據《紐約郵報》報導，Cher在TikTok發文分享自己從業以來，最不能接受坐在中間位置的男性乘客開腿坐，因為這樣會佔用隔壁旅客的空間，非常不尊重其他人。

美國達拉斯1名從業5年的空姐Cher說，搭飛機時應該注意不要影響到其他人，有些行為嚴重到她認為等同「違法」程度（TikTok@cherdallas）

也因為客艙空間有限且密閉，如果乘客搭機前在身上噴灑的香水味道太過濃烈，或是有體味，都容易讓附近的人感到不適，

「飛機上的空氣本來就容易令人感到不舒服，再加上這些氣味，簡直是雙重打擊」



此外，她還提到有些乘客會在機上赤腳走動，有時還會直接走進廁所，Cher表示無論什麼時候，都不該光著腳在機艙行動，

「特別是進入廁所時，這樣的行為實在不衛生」



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她說，以上這些行為三不五時就會發生，她生氣表示這些行為應該被視為「違法」。但她不是刻意針對哪些人，只是希望能降低乘客在飛行途中生病的風險。

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