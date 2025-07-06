旅遊心得｜搭飛機想免費升商務艙？網紅教用「這1招」每次都成功

搭飛機出國旅遊，想要免費升艙等又不想花錢？



一名網紅就在網絡上分享一招，可以透過簡單的方式免費升等也不怕尷尬，而她透過這個方式免費搭乘多家航空公司的商務艙高達10幾次。

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《每日快報》（Daily Express）報導Claudia和她的伴侶已經搭乘新加坡航空、阿聯酋航空、卡塔爾航空等多家航空公司的商務艙超過10次，而且從未為此支付額外費用。根據Claudia的建議，關鍵在於申請一張美國運通（American Express）信用卡。

她解釋道，

「我們使用美國運通金卡，開始累積積分。即使你第一次註冊，你通常也能獲得2萬到3萬點的獎勵優惠，而商務艙升等只需4萬點。」



這意味著你只需支付經濟艙的票價，然後使用積分進行升等。這部教學免費升等的影片吸引了逾36萬次的觀看次數。

Claudia進一步補充，平時日常開銷就可以用信用卡、預訂旅行、商務支出，這樣就可以在一年內累積積分，下次旅行時就可以免費升等到商務艙。對於評論中有人質疑這種方法的不符合成本效益，她解釋，

「這是免費的，因為我花費的是日用品，累積了積分，並沒有支付任何額外費用來獲得升等。」



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網友們紛紛留言表示，

「用積分支付總是比用花錢支付更好！」

「沒錯！如果你不使用積分卡，那你就虧大了。我只是通過日常消費就獲得了佛羅里達來回機票，真是太令人滿意了！」

「這太有幫助了」



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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】