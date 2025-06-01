旅遊趣聞｜日航為「1暖心設施」犧牲8座位　網友：搭飛機百次首見

日本一名網友發文表示，他搭過數百次的日本航空（JAL），第一次在機上看見「擔架床」這項特別的設施，航空公司為此需犧牲掉8個座位，只為了一位特殊乘客的需要，讓他感到十分暖心。



航空迷「777しろたん」日前在X發文分享，他乘坐日航數百次，第一次見到機上原來設有「擔架床」這個特殊設施，是提供給患有重病或殘疾的乘客搭乘時使用的。

日本航空（JAL）機艙內設有擔架床，司為此需犧牲8個座位（X@LoGiRNE）

原po指出，在機上設置這個擔架，必須占用艙內8個乘客的座位，且使用此服務需事前申請，並取得醫師的許可。

原po提到，他的朋友表示，這對航空公司來說，可能是一個很大的負擔，因為一天有幾個航班，每次都不能使用8個座位，不過這是屬於公共交通的系統的責任。

這暖心一幕曝光後，有使用過的網友親自留言分享，8年前在一次家族旅遊中，他的女兒因患有殘疾，無法坐起來，因此申請使用「擔架床」，雖然價格比較高昂，但工作人員的服務相當細心，讓他們非常難忘，並充滿感謝。

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根據其他網友回應，不只日本航空有設置擔架，全日空（ANA）也有類似服務，而費用需要約100萬日圓（約21萬新台幣），依不同航空有不同價格。

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