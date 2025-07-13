搭飛機遇行李損壞、遺失怎麼辦？地勤教須備「這3資料」才能理賠

暑假出國潮來了！不少家庭開始計畫海外旅遊，搭飛機時多數人都會託運行李，但若抵達目的地後發現行李損壞或遺失，往往讓人措手不及，不知道該如何處理。



一名地勤人員提醒，遇到這種情形時，務必當下在機場向航空公司申報，並妥善保留登機證與行李條，以利後續理賠或處理流程。

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地勤「克米&莉雅 x Fun飛之旅」在Facebook發文指出，對於需要長途飛行的旅客來說，轉機往往是常見情況。而在多家航空公司一同組成的聯營航班中，若遇到行李損壞、延誤或遺失的情況，究竟該由哪一家公司負責？

根據《1999蒙特利爾公約》規定，應由「最後一段航班」的承運航空公司來負責行李相關問題，這也是目前所有航空聯營合作的共識。

地勤「克米&莉雅 x Fun飛之旅」也進一步在部落格分享行李損壞的處理流程。若在抵達目的地時發現行李受損，應先至航空公司設置的行李服務櫃台，由櫃台人員檢視受損狀況，同時確認旅客在出發時是否有簽署過免責聲明，並根據實際情況進行後續理賠處理。

根據規定，行李損壞申請的時效為7日內提出（以回國翌日為起算日），申請時應備妥以下資料：登機證、行李條、行李受損的照片檔案。完成準備後，旅客需向所搭乘的航空公司行李組提出申請，才能啟動理賠流程。

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最後，該專頁也提醒旅客，若在國外發現行李損壞或遺失，務必當下與航空公司進行反應，並且妥善保存登機證與行李條，作為後續申請賠償的重要依據。切記不要拖到回國後才處理，否則很可能因超過申請時效，導致無法獲得賠償。

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