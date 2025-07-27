雲南麗江古城8月起位位收¥50「維護費」　網友：要收費更不值得去

從20幾年前曾收20元門票（人民幣，下同），到2007年開始主要面向旅遊團隊徵收的80元古城維護費，麗江在很多自由行遊客眼中就是一個不收門票的古城，備受追捧。



近日，「8月1日起徵收50元維護費」的消息一齣，雲南麗江古城即引起廣泛關注：「圍城收費」捲土重來？

新規來了：收50元古城維護費，有效期一年

據麗江市人民政府官網發布的《麗江市麗江古城維護費徵收管理辦法》（下稱「辦法」），此次新規徵收範圍：涵蓋大研古城（通俗意義上的麗江古城）、白沙民居建築群、束河民居建築群三片區域，即麗江古城景區的核心區域。

收費標準：每人單次繳費50元，有效期365天，其間可不限次數進入上述區域，該辦法自2025年8月1日起施行，2007年實施的舊辦法同時廢止。

麗江古城管理局對外表示，該維護費並非新增收費，自2007年起已徵收，此次是實施新規，費用從80元/人改為50元/人，但單次繳費有效期從單次行程（一周左右）延長至365天，且徵收對象從以團客為主擴展至所有遊客，本地居民、導遊、兒童、老人、殘疾人員等八類人群可免徵。

談及徵收原因，麗江古城保護管理局工作人員回應稱，因為古城、公共設施的維護需要大量資金。「跟以前相比，新的政策肯定是更好了，遊客不用重複繳費了，」工作人員表示，「有些客人一年會來兩三次。」

麗江市文旅局工作人員則稱，新辦法是按國家相關規定制定，但對於其對旅遊市場的影響，工作人員表示「無法回答」。

各方熱議：50元古城保護費有讚有彈

隨着新規披露，引發網友熱議。

不少網友表示「遊客一年多次到訪概率低，利好有限」，並建議 「公開費用收支明細，明確維護項目」；也有網友認為「50元一年有效合理，若能切實用於古城保護則值得」。

十年前就去過麗江旅遊的廣州市民黃女士感慨：「當時我們住在裏面，還吐槽進出一次就要收，現在這個新規則更好了吧。」談及收費是否會影響出遊意願時，她表示：「現在很多景區都要收費，這本身很正常，但如果只收費不維護就有問題。」

而近期剛去過麗江古城的大學生石同學則有不同的想法：「現在的麗江古城商業化挺嚴重的，文創店鋪同質化也很嚴重，要收費更不值得去了。」

麗江多家旅行社表示，跟團遊客的團費中早已包含維護費，新規對其運營影響不大；但古城內部分商戶擔憂，收費可能減少遊客量，影響經營收入。

佛山市天下游國際旅行社總經理謝文武介紹，其實麗江古城維護費已經收了十幾年，但以前主要是針對旅行社的團隊遊客；現在面向所有遊客，一定程度上是讓旅行社獲得更公平的市場待遇。他相信對喜歡麗江的遊客不會影響出遊意願。

暨南大學戰略管理研究中心主任、管理學院教授文彤認為，麗江古城維護費的收取從法理上並無不妥，作為世界遺產，古城保護要求嚴格，的確需要大量的資金投入。

但他認為，要達到預期政策效果，讓遊客認同這不是「收門票」，不是走「門票經濟」的老路，那麼作為一項政府收取的專項保護費用，就應該公開透明用途去處，讓公眾和遊客能知道古城維護費是實實在在用在了古城保護之上。古城從當初的四方街到現在範圍已經很大，從徵收實施角度看，存在一定難度。「希望麗江能做好古城保護工作，給其他古城做一個良好示範。」

文彤還特別指出，現在的麗江古城是著名旅遊目的地，旅遊旺季堪稱人滿為患，本身對古城保護有一定壓力，通過50元古城維護費的徵收能起到一定客流調節作用。

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7月10日，作為「景德鎮古代三大窯區」之一的瑤里古鎮，也宣佈開啟收費模式。原本免費的古鎮，遊客需要繳納30元的門票費用，才能入園。但此舉遭到了當地村民、商戶與遊客的三方抵制，最終瑤里古鎮宣佈執行方案考慮不周，放棄收取30元門票的運營計劃。

更為旅遊業界印象深刻的是湖南鳳凰古城，也曾開啟過收費模式，要求每位遊客購買148元的門票才能進入古城遊覽。此舉造成鳳凰古城客流量大幅下降，在遭到商戶與遊客的極力反對後，當地最終叫停「圍城收費」，停收景區「門票」。