深圳美食｜罕見傣族小餐館　雲南直送原料　四色手抓飯好睇又好食

用簸箕上菜的巨型傣族菜，被20000深圳人收藏。



得預定才吃得到的傣族小館

這家藏在深圳福田城中村的傣族小館「吶咪傣園」，一到晚上就大排長龍，我們特地避開高峰，來試試深圳少有的傣族菜。店裡的老闆娘佳姐是地道的傣族人，她說店裡的原料都是直接從雲南運來的，連店員都是傣族當地的姑娘小伙~

我們就是衝著傣族手抓飯來的

傣族手抓飯唔係淨係飯，除左有4色糯米飯，仲包埋7種傣族菜同3種蘸醬，超豐富👇👇👇

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手抓飯是傣族特色美食之一，把糯米飯和傣族菜鋪在乾淨的芭蕉葉上，放在40公分的簸箕就上桌了。1份小份傣族手抓飯有4色糯米飯和7種傣族菜，還配以3種蘸醬，4色飯由紫米、白米、雲南特產可食用的藍蝶花和黃尾巴花萃汁染色而成。

香茅草烤魚

簸箕裡的香茅烤魚，是店裡必點的銷冠，羅非魚塞滿香茅烤製，魚肉表面微焦，外焦裡嫩，可得抓緊吃，沒過幾秒魚肉就被扒拉光了~

炭烤五花肉

五花肉切薄片，烤得焦焦的，咬一口肉汁在嘴裡爆發，蘸上辣椒粉一起吃更解膩啊~

景頗檸檬雞

這道雞還有個名字叫傣族鬼雞，加入傣味調料和檸檬汁，吃上一口雞肉，酸辣香超開胃！

包燒豆腐

包燒是傣族特色做法，把豆腐用芭蕉葉裹住去烤製，一翻開豆香便奪「葉」而出，帶著傣族特有的香料味，豆香濃郁 ~

簸箕裡還有這些傣族菜

老昆明炸洋芋、吶咪手剝筍、涼拌青瓜，小份的傣族手抓飯就夠4個人吃到撐，價格不貴，也是相當良心啦！

老闆娘佳姐力推的特色菜

除左傣族手抓飯，仲有唔少特色傣菜雲南菜，唔係咁易有得食👇👇👇

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一口回魂的滇味涼米線

雲南人的日常都離不開米線，把碼上的配料攪攪攪起來，吃下一大口米線，酸辣清爽，不管四季吃都很NICE！

閉上眼睛才敢吃的酥炸雲蟲

看過貝爺（英國冒險家Bear Grylls，《人在野》主持）吃昆蟲，在這也能吃到，炸過的昆蟲並沒有太多的味道，吃上一口卡蹦脆，蘸下辣椒粉吃更上癮！

雲南特產的酸木瓜燉雞

酸木瓜是雲南的特產，把木瓜切片曬乾，和黑腳雞一起熬成酸香的鮮雞湯，不喝下一大碗都難~

竹筒，他們只用一次

他們家的竹筒只用1次，竹筒洗淨放進糯米蒸熟，米外層會結一層可以吃的竹膜，竹香都滲透到糯米中去了。

泡一泡更好吃的泡露達

泡魯達是從緬甸傳進來的小吃，把西米、紫米、椰漿、緬甸煉乳全融合到一塊，口感很豐富，記得要把脆的劈裡啪啦響的烤麵包乾，蘸上椰汁吃，保證驚艷！

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被20000深圳人收藏

這家小店藏在福田石廈西村裡頭，雖然不起眼，卻被20000深圳人放進了收藏夾，更是雲南老鄉們認證的正宗家鄉味！

店裡隨處都有傣族風情的裝飾，都是從雲南淘回來的，店裡2樓還有單獨的包房，適合聚會宴請，但要提前電話預訂喲。

吶咪傣園（石廈店）

營業時間：11:00-21:30

電話：0755-83810915

地址：深圳市福田區新洲路石廈西村113-1號（地鐵3/7號線石廈站F出口，眾孚小學隔壁）



溫馨提示：

要去吃的小伙伴，可以錯開高峰，或者提前預定哦；

附近車位較少，不建議開車去喔；

2樓的包廂有限，最好提前預定。



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