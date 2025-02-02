武漢自由行懶人包｜景點住宿美食打卡10大貼士　高鐵4小時到達

大多數打工人的假期是有限的，必須好好挑地方。所以，我們決定把去過的寶藏旅遊地分享一下，作為大家的假期出行備選項！

今天來介紹武漢自由行10個Tips，保你出行不受騙。



武漢自由行10個Tips

1. 高鐵車程4小時多

武漢這座位於華中地區的中心城市，從香港西九龍站出發，坐高鐵最快4小時11分鐘抵達。無論抵達武漢站還是漢口站，武漢地鐵去核心地帶都是順路的事。

2. 住宿找「離地鐵出口近，去江漢路近」

我選擇的住宿是武漢地鐵6號線沿線，武勝路地鐵站旁邊的酒店。從吃喝玩樂的方向考慮，選酒店遵循「離地鐵出口近，去江漢路近」的原則。武漢交通常有小堵，部分司機開車風格彪悍，坐地鐵是合理的出行選擇。

3. 花3-4天玩遍武昌、漢口、漢陽

武昌、漢口、漢陽並稱武漢三鎮，在功能上，漢口偏向於商業中心，武昌為政治文化中心，而漢陽有一定工業基礎，推薦給武昌和漢口分別安排一天行程，花3-4天玩武漢，足矣。

4. 景點必選武昌江灘看日落

關於武漢的景點怎麼選，網上可謂眾說紛紜。有說必須朝聖黃鶴樓的，有說必須打卡古德寺的，但我推薦的是走上武昌江灘，看一場美麗的江畔日落。

5. 早起體驗獨特「過早文化」

貴為碳水之都，去武漢一定要體驗一次過早文化（早餐文化），熱乾麵、牛肉麵、燒麥、面窩……路過能夠坐滿人，甚至有人在門口站着吃的店，味道一定不賴。

6. 美食必試武漢燒烤

武漢燒烤一定要嘗試！走進住宅區，打卡老居民樓下的燒烤店，可能會刷新你對燒烤的認知。

7. 打卡江漢路以北一片街巷

如果只是掃掃街，江漢路以北的一片街巷都很好拍，黎黃陂路、青島路、洞庭街、蘭陵路……簡單拍拍即可餵飽IG和朋友圈。

8. 武漢櫻花季在3月

3月是武漢的櫻花季，最有名的賞花點必屬武漢大學，需要留意入校安排，例如是否需提前經「武漢大學」官方微信公眾號預約。東湖櫻花園、解放公園、漢口江灘同樣有櫻花盛開。

9. 美食還有油燜大蝦

若錯過了武漢之春，也可以去體驗武漢之夏，晚上整幾盤地道的油燜大蝦，快哉！不必迷信小店，幾家連鎖：肥肥蝦莊、靚靚蒸蝦的出品也很穩定。

10. 茶飲？有茶顏悦色

對了，武漢也有茶顏悦色哦！主要集中在漢口，出發之前，用小程序看看哪家排隊比較友好，把去玩的時間省下來~

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