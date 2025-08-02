旅遊注意｜搭飛機患經濟艙症候群恐致命？醫生教「3招」機上保命

台灣台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹愛妻伊莉莎白近日搭機到台灣途中猝逝，令各界震驚。



台灣台中富足診所院長、心臟外科醫生楊智鈞在Facebook表示，推測恐「經濟艙症候群」引發肺栓塞惹禍，並提供「機上保命3招」，包括隨時補充水分、每2小時起來走動，以及長途飛行記得穿彈性襪預防血栓形成。

台職棒妻搭飛機途中猝逝，醫生教保命3招預防患上經濟艙症候群（點擊放大瀏覽）👇👇👇

台灣心臟外科醫師楊智鈞在Facebook分享「機上保命3招」（Facebook@楊智鈞醫師─俠骨禪心・血管職人）

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楊智鈞在Facebook「楊智鈞醫師─俠骨禪心・血管職人」分享影片表示，「經濟艙症候群」是長途搭飛機，腿部長時間不動恐產生血栓，下飛機一站起來，血栓跑到肺部，會產生致命的肺栓塞。

楊智鈞說明，造成的原因有二，一為搭飛機時都坐著不動，腿部血流不順，在腿部產生血栓。二為搭飛機沒喝水，反而喝酒、咖啡等飲料，越喝血液越濃稠，加速血栓形成。

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楊智鈞提供「機上保命3招」，包括，

1. 上飛機前裝滿水壼，隨時補充水分

2. 每隔二時時起來走動走動，恢復血液循環

3. 長途飛行記得穿彈性襪預防血栓形成



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