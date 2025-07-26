旅遊心得｜怕酒店床單不乾淨？內行人教檢查「1地方」免掀開知道

外出旅遊選擇酒店時，最在乎的條件之一不外乎就是房間的清潔，尤其是要接觸皮膚的床單，衛生更是格外重要。



你是否曾經懷疑過酒店的床單不如看起來那樣乾淨呢？有常住酒店的空服員分享，一到酒店時檢查床單的小撇步，甚至國外已出現有些空服員會在床單內塞進一張紙條，提醒下一位房客注意床單是否已被更換清潔。

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酒店床單棉被乾不乾淨怎檢查？

根據美國《紐約郵報》引述航空新聞網站Paddle Your Own Kanoo（PYOK）的報導，空服員比大多數人更常住酒店，碰過各種不同的客房清潔狀況，有些空服員甚至會在離開房間前，在床單內塞進一張紙條，內容寫著，

「如果你發現這張紙條，那麼表示這張床還是舊的床單」



資深空服員在文章中提醒，住客進了房間若發現這類字條，需要趕緊通知櫃台更換房間或要求更換床單。

另外，空服員也分享，通常一到酒店，除了檢查床單是否更換之外，也會立刻掀開床單檢查有無髒污或床虱等，更有空服員習慣直接自備乾淨的枕頭套和床單，這樣就不必接觸酒店的床單。

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PKOK報導還提到，酒店的裝飾枕頭可能從未清洗過，或頂多幾個月清洗一次，而床尾的長條墊布則是讓住客將行李箱放在床尾時，避免行李箱的髒污弄髒床單的，因此建議這兩個物品應蓋在一進房時就先拿離床鋪，儘量避免接觸。此外，房內的玻璃杯最好也別直接使用。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：飯店床單棉被乾不乾淨怎檢查？內行人教看1地方「免掀開秒知道」，不怕睡到沒更換過的髒床鋪】