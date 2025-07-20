住宿冷知識｜酒店房的長條繩矮凳是甚麼？不是用來坐是「這功能」

不論是出國或在國內旅遊時，住酒店時一定都會看到角落有個長條繩可收縮矮椅，不過，這個矮椅並不是拿來坐的！



日前有網友在Threads發文詢問，「住飯店的時候蠻常看到這個的，國外旅遊住宿時也很多都有，一直很好奇這個到底是幹嘛用的？」貼文曝光後，就有內行網友留言解答這個矮椅的真實功能，其實是為了防止行李箱直接接觸到地面，引發床蝨等蟲害問題，此外，把行李放在行李架，也能省去翻找行李的力氣。​

不少人住酒店時都會看到角落有個長條繩可收縮矮椅（Threads@ychinru）

酒店房間的「長條繩矮椅」是什麼？真實用途讓網驚呼：現在才知道

有網友在Threads平台發文表示，自己旅遊時常在酒店房間內發現上面有幾條黑色帶子的架子，一直好奇它的用途，拿來放置物品好像也不是很好用？

貼文曝光後，網友們紛紛留言表示，這個行李架是為了讓旅客拿取行李時不費力，此外，也能避免床蝨等蟲害問題，

「在國外旅館儘量不要直接把行李箱攤在地上，有這個架子很好用」

「放行李箱呀！難道你都放地上嗎？」

「國外飯店容易有床蝨等蟲害問題，使用行李架可以盡量避免床蝨或等蟲卵夾帶在行李上帶回家」

「放行李箱不錯用，不用彎腰整理！」

「行李架，因為怕你個行李箱弄髒」

「原來台灣很多飯店都沒有這個，是因為台灣人很多都不知道這幹嘛用？」

「原來不是只有我不知道」



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根據《ETtoday新聞雲》報導，歐洲、韓國等國家都曾傳出臭蟲（床蝨）叮咬事件，台灣中興大學昆蟲系教授杜武俊提醒，臭蟲可能多藏在縫隙，進入酒店房間時可以掀開床墊，或檢查床頭、床板，且行李最好不要直接放在地上，使用行李架能減少臭蟲接觸行李的風險。

台灣環境部也建議，旅遊回國後，立即清洗衣服、檢查行李，若發現臭蟲，運用「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」清除臭蟲，也可使用熱蒸汽熨斗、吸塵器等，有效防治臭蟲。環境不說明，臭蟲雖然沒有證據會傳播人類疾病，但被臭蟲叮咬奇癢無比，小範圍以檢查清理、物理防治為優先，化學防治為輔。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：飯店房間的「長條繩矮椅」是什麼？不是用來坐的！真實用途讓網驚呼：現在才知道】