東京自由行｜16大必去景點　動漫主題樂園/哈利波特影城/吉卜力館

東京是許多人到日本旅遊的第一選擇，各式知名景點和傳統文化建築，去幾次都不會膩！小編整理了幾個東京必去的知名景點，不管是遊樂園、展望台還是美術館，通通一次介紹給你，趕緊跟著FunTime小編一起看下去吧！



如何前往東京？

東京一共有兩座國際機場，分別為東京羽田機場及東京成田機場，由於羽田機場離市區較近，通常票價也會稍微略高。香港飛往東京的班機選擇相當多，不論是傳統航空（如國泰航空、香港航空等）或是廉價航空（如香港快運航空、樂桃航空等）都有提供多種班次選擇，也有去回程不同機場的混合搭配方案，大家可以根據自己的需求、預算選擇飛行航線及航空公司。

東京16大必去景點

1. SHIBUYA SKY

位於澀谷的SHIBUYA SKY在眾多東京景點當中，熱門程度可以說是居高不下！有別於其他的展望台，SHIBUYA SKY整體的建築設計走的是現代科技感，頂樓的景觀露台區，更是日本最大規模的屋頂展望空間。

在這裏可以以全新的視角俯瞰澀谷周邊及整個東京市景，無論是皇居、明治神宮還是東京鐵塔等知名景點都能一覽無疑，天氣好的時候，甚至能眺望富士山美景。若想到室內觀景，SHIBUYA SKY也有提供人躺臥的網床「CLOUD HAMMOCK」以及沙發座位，讓大家能在澀谷的最高峰享受屬於自己的小天地。

SHIBUYA SKY

營業時間：10:00-22:30（頂樓最終入場時間為21:20）

交通方式：搭乘地鐵銀座線／副都心線／半藏門線／東急東橫線／東急田園都市線／京王井之頭線／JR山手線至澀谷站，出站後步行約3分鐘抵達

門票：成人2,500日圓、國／高中生2,000日圓、小學生1,200日圓（限當天窗口購買）、幼兒（3-5歲）700日圓（限當天窗口購買）、未滿3歲免費

小編小提醒：網站僅開放未來4週的預定，且網絡售完等於現場售完喔！



2. 水陸巴士 SKY Duck

你有搭過可以下水的巴士嗎？如果沒有就絕對不能錯過東京的水陸巴士SKY Duck，這絕對是東京最特別的體驗之一！

一共有4條路線可以選擇，分別是「東京晴空塔路線」、「台場全景路線」、「橫濱港時尚路線」和「橫濱暮光巡遊路線」，可以一次暢遊水陸、一路欣賞東京熱門景點和地標，其中小編最推薦「橫濱暮光巡遊路線」，日落時分的橫濱真的太浪漫啦～超適合情侶前往！而且巴士下水的那刻真的超級有趣，大家一定要來體驗看看！

水陸巴士 SKY Duck

乘船處／運行日：根據路線有所不同，詳細資訊請見官網

票價：大人3,600~3,800日元、小孩1,800~1,900日元



3. IMMERSIVE FORT TOKYO

IMMERSIVE FORT TOKYO是2024年新開幕、全球第一個沉浸式主題樂園，有超過10個場景、4家餐廳和2家商店。

除了間諜、偵探和花魁等多種有趣的主題外，還有與影集今際之國的闖關者、遊戲第五人格、動漫我推的孩子及東京復仇者的合作主題，觀眾會融合進表演中進行活動，可以沉浸式體驗追逐、逃脫的過程，參與感非常高！甚至有可能成為人質，非常有趣，絕對是大家一定來玩玩看的最新東京景點！

IMMERSIVE FORT TOKYO

交通：搭乘地鐵百合鷗線至青海站，出站後即抵達

營業時間：11:00-19:00

門票：

1. 一日券：大人6,800日圓，小孩3,000日圓。一日暢遊體驗、不含任何付費體驗項目

2. 一日券+神探夏洛克體驗：大人9,800日圓，小孩6,000日圓。一日暢遊體驗、僅含付費項目–神探夏洛克體驗

3. 一日券+東京復仇者沉浸式逃脫體驗：大人9,800日圓，小孩6,000日圓。一日暢遊體驗、僅含付費項目–東京復仇者沉浸式逃脫體驗

4. 一日券+江戶花魁奇譚體驗：大人14,800日圓。僅含付費項目–江戶花魁奇譚體驗、須年滿18歲才能體驗

5. 神探夏洛克體驗：大人3,500日圓，小孩3,500日圓。僅能體驗該付費項目

6. 東京復仇者沉浸式逃脫體驗：大人3,500日圓，小孩3,500日圓。僅能體驗該付費項目

7. 江戶花魁奇譚體驗：大人9,000日圓。僅能體驗該付費項目、須年滿18歲才能體驗

小編小提醒：雖然演員都是講日文，但是可以索取翻譯裝置，所以不用擔心聽不懂的問題喔！



4. 小網神社

小網神社可以說是近年東京最熱門的神社之一，因為可以去除厄運、提升金運吸而引不少人潮。

來小網神社參拜除了基本的「二拜二拍手一拜」之外，還要記得摸摸鳥居左邊福祿壽的頭增添好運，而接下來則是重頭戲「洗錢」！拿上小竹籃，把錢、信用卡都過水洗一洗，就能當錢母啦～雖然神社很小卻排隊人潮不斷，販賣處更是大排長龍，人氣超高的開運小槌據說可以把金錢都搖進來呢！大家也快跟上小編的腳步一起發大財吧～

小網神社

交通：搭乘地鐵日比谷線／都營淺草線至人形町站，出站後步行約5分鐘抵達

販賣處營業時間：09:00-17:00



5. 東京哈利波特影城

東京哈利波特影城絕對是影迷不可錯過的景點之一，與樂園的性質不同，著重在還原電影場景和道具的展示。

九又四分之三月台、斜角巷、禁忌森林、學生餐廳和宿舍交誼廳等經典場景都一一呈現在眼前，還會有各種不同搭配了投影及聲光的互動體驗，讓大家可以坐上霍格沃茨特快列車和騎著掃帚參加魁地奇比賽等，彷彿自己也是霍格華茲的學生一般，真的會有一種說不出的感動～最後也別忘了到全球最大規模的哈利波特紀念品專門店大肆採購一番！

東京哈利波特影城

交通：搭乘地鐵西武豐島線／都營大江戶線至豐島園站，出站後步行約2分鐘抵達

開放時間：平日08:30-19:00、假日08:30-22:00（開放時間可能有所不同，詳情請至官網查詢）

票價：成人（18歲以上）6,500日圓、學生（12-17歲）5,400日圓、幼童票（4-11歲）3,900日圓

小編小提醒：東京哈利波特影城採線上預約購票制，現場是沒有提供購票服務的喔！



6. 六本木展望台

六本木展望台位於東京都的正中心，以52樓的超高樓層加上360度環繞式玻璃觀景窗，整個視野無遮蔽零死角，不管是東京鐵塔、台場彩虹大橋還是東京巨蛋通通盡收眼底。

若想更加近距離欣賞東京市景，也能加購53樓的戶外展望台方案，不僅沒有玻璃的阻擋，還能看到直升機停機坪，超級壯觀！

六本木展望台

交通：搭乘地鐵日比谷線至神谷町站，出站後直通抵達、搭乘地鐵南北線至六本木一丁目站，出站後步行約4分鐘抵達

開放時間：11:00-20:00／展望台Café&Bar 10:45-21:00

展望台票價：進場需500日圓且設有一杯飲料之低消



7. 淺草寺 雷門

淺草寺是東京都內歷史最悠久的寺院，也是東京近幾年最熱門的打卡景點，其中最大、最顯眼的地標就是仲見世通入口處的巨大紅色燈籠「雷門」。

燈籠的正後方，便是仲見世大道，這裏有許多個性小店與特色小吃，不管是伴手禮還是在地小物都能一次買足～再繼續往內走就能看見淺草寺本堂，小編建議大家可以投100日圓來求一支神籤、看看今年運勢如何，據說相當靈驗喔！

淺草寺 雷門

交通：搭乘地鐵銀座線／都營淺草線／東武晴空塔線／築波快線至淺草站，出站後步行約5分鐘抵達

本堂／販賣處開放時間：06:00-17:00



8. 三鷹之森吉卜力美術館

三鷹之森吉卜力美術館可以說是全東京最熱門的美術館，美術館共有兩層樓，館內收藏著宮崎駿老師製做動畫的手稿、創作思路、動畫製作過程及工作畫室等，每樣展品都保存的非常完整。

要特別注意的是，美術館內是全面禁止攝影的，若想拍照留念，大家可以到二樓的花園平台，上面有展示《天空之城》的機械兵模型，巨大又精緻的造型，是館內非常熱門的拍照景點～

三鷹之森吉卜力美術館

交通：搭乘JR中央線至三鷹站，出站後轉乘美術館接駁車，下車後即抵達

開放時間：10:00-18:00（10:00-16:00間每小時開放一個場次入場）

門票：大人1,000日元、國／高中生700日元、小學生400日元、幼兒（4歲以上）100日元

小編小提醒：三鷹之森吉卜力美術館目前採完全實名預約制，現場沒有販售票券，想前往的民眾可以事先到官網購票



9. 上野恩賜公園

上野恩賜公園就位在阿美橫丁商圈附近，佔地非常遼闊，園區內除了有上野動物園之外，還有國立西洋美術館、東京國立博物館和上野東照宮、清水觀音堂等神社。每年到了櫻花綻放的季節，中央道路上的櫻花林蔭道更是東京超熱門賞櫻勝地。

而公園內的上野動物園則是日本最古老的動物園，園區內約有350種、2,500隻以上的動物棲息，像是熊貓、蘇門答臘虎、南美貘、長頸鹿及北極熊等多種可愛動物，不管是大人小孩都能玩上一整天，絕對是來東京親子旅遊的首選～

上野恩賜公園

交通：搭乘地鐵銀座線／日比谷線至上野站，出站後步行約5分鐘抵達

開放時間：05:00-23:00



10. 台場海濱公園

台場海濱公園是一座填海造陸而成的休閒公園，沿著東京海濱的台場有百貨公司、美食街、遊樂廣場等多樣設施，是個充滿現代化娛樂的休閒場所。

其中超熱門的景點有自由女神像、鋼彈模型與摩天輪，購物商場則是有Diver City Tokyo Plaza、AQUA CITY及哆啦A夢未來百貨公司等，如此豐富又多元的休閒廣場，讓你吃喝玩樂一次滿足～

台場海濱公園

交通：搭乘地鐵百合海鷗線至台場站，出站後步行約3分鐘抵達



11. 豐洲市場

豐洲市場的前身就是築地市場，同時也是日本最大規模的綜合市場。有別於之前的築地市場，豐洲市場屬於封閉型建築，市場與店舖都在室內，空間規劃不僅更加寬敞乾淨，在整體的溫度控管上也較穩定好管理。

而豐洲市場內主要依照不同種類的生鮮食品劃分成三大區域，其中比較特別的是，館內為了安全考量，一般民眾和觀光客是無法進到市場的批發賣場內，若是想深入了解批發過程，大家可以到館內設立的參觀見學區參觀，千萬不要誤闖囉～

豐洲市場

交通：搭乘地鐵百合鷗線至市場前站，出站後步行約4分鐘抵達

開放時間：05:00-15:00（週三日公休，市場內各家餐廳營業時間有不同，詳情請至官網查詢）



12. 東京迪士尼

東京迪士尼絕對是每個人一生必去的樂園之一！東京的迪士尼樂園分為陸地迪士尼與海洋迪士尼，兩個園區有不同的主題角色與遊樂設施。陸地迪士尼共有7大園區，包含夢幻樂園、明日樂園、西部世界、動物天地與卡通城等，整體設施刺激程度較低，不管是大人小孩都非常適合。

相對的海洋迪士尼內的遊樂設施則較以成人為主，園區內共分成8大園區，包含夢幻泉鄉、失落河三角洲、阿拉伯海岸、美人魚礁湖、神秘島與地中海港灣等，除了遊樂設施都較刺激外，園區內的攤販也有販售啤酒、葡萄酒等酒精飲品，多元的餐飲選擇讓你在享樂的同時也能品嚐不同風味的樂園美食～

東京迪士尼

交通：

【陸地】搭乘JR京葉線／武藏野線至舞濱站，出站後步行約5分鐘抵達

【海洋】搭乘JR京葉線／武藏野線至舞濱站，轉乘迪士尼度假區線至東京迪士尼海洋站，出站後步行約1分鐘抵達

開放時間：09:00-21:00（開放時間可能有所不同，詳情請至官網查詢）



13. 東京晴空塔

東京晴空塔是世界第一高的自立式電波塔，也是世界第二高的建築物。晴空塔內部的展望區分為「天望甲板」與「天望回廊」兩大區域，往下俯瞰可以一覽整個東京市區，到了夜晚，燈火通明的市景，更是讓人嘆為觀止。

而晴空塔內部也有購物商城與美食街，不管是伴手禮、藥妝還是各種經典美食小吃都能在晴空塔內一次滿足！

東京晴空塔

交通：搭乘地鐵都營淺草線／半藏門線／成田Skyline線至押上站，出站後直通抵達、搭乘地鐵東武晴空塔線至東京晴空塔站，出站後直通抵達

開放時間：10:00-22:00（最終入場時間為21:00）

門票：

1. 天望甲板＋天望回廊：

（1）平日：成人（18歲以上）3100日圓、青少年（12~17歲）2150日圓、兒童（6~11歲）1300日圓

（2）節假日：成人（18歲以上）3400日圓、青少年（12~17歲）2350日圓、兒童（6~11歲）1400日圓

2. 天望甲板：

（1）平日：成人（18歲以上）2100日圓、青少年（12~17歲）1400日圓、兒童（6~11歲）850日圓

（2）節假日：成人（18歲以上）2300日圓、青少年（12~17歲）1500日圓、兒童（6~11歲）900日圓



14. 國立新美術館

國立新美術館位在東京六本木，是全日本最大的美術館，流線型的玻璃帷幕建築是它最大的特色，更是不少人特地來的打卡點呢！

這裏除了擁有12個展區外，還有特設的藝術圖書館、演講廳、咖啡廳和文創商店等設施，在這裏一個不小心半天就過去了，小編推薦大家可以來場下午茶，咖啡廳就在館內中間倒圓錐形建築的頂部，像是空中小島的設計真的超特別！很適合三五好友一起來、也很適合作為東京雨備方案喔！

國立新美術館

交通：搭乘地鐵千代田線至乃木坂站，出站後直通抵達、搭乘地鐵日比谷線／都營大江戶線至六本木站，出站後步行約5分鐘抵達

開放時間：10:00-18:00（週二公休）

票價：入館免費，展區需各別購票入場



15. 史努比博物館

原本作為期間特展的史努比博物館，睽違多年終於在2024年重新開幕啦！而且直接變成常設展了呢～除了有搭配聲光、投影和音樂表演的超大型史努比在等著大家外，還有漫畫原畫、主題餐廳和各式週邊商品喔！

另外，博物館的新位置就在複合式商場南町田Grandberry Park裏，逛完博物館還可以繼續逛街、吃美食，真的超方便，親子旅遊不能錯過！

史努比博物館

交通：搭乘地鐵東急田園都市線至南町田Grandberry公園站，出站後步行約4分鐘抵達

營業時間：10:00-18:00（週五六日營業至19:00）

門票：成人2,000日圓、國／高中生1,000日圓、4歳以上／小學生600日圓



16. 明治神宮

位在逛街聖地原宿竹下通、表參道旁的明治神宮，是東京人氣最高的神社之一，佔地廣大、生態環境豐富。明治神宮供奉明治天皇和昭憲皇太后，每年都有許多人會前往參拜，到了特定的節日，神宮內也會舉行相關的供奉儀式。

神宮入口處的巨大鳥居是許多人必拍的景點之一，還有參道兩側上的酒桶牆，則是早期日本敬神會的供奉品。另外小編偷偷告訴大家，據說在明治神宮求姻緣和夫妻圓滿很靈驗喔！

明治神宮

交通：搭乘地鐵千代田線／副都心線至明治神宮前站，出站後步行約2分鐘抵達、搭JR山手線至原宿站，出站後步行約3分鐘抵達

開放時間：每月皆不同，建議參考官網



