大阪道頓堀12間必食餐廳　米芝蓮推薦大阪燒　百年老店大啖咖哩飯

大阪極具代表性的觀光景點「道頓堀」是一條運河，沿著道頓堀發展的鬧區是遊客到大阪必逛的地方，位在道頓堀旁的固力果跑跑人招牌與蟹道樂（かに道楽）總店的大型蟹模型都是道頓堀的知名地標，整條街上還有許多可愛的巨型招牌，散發熱情活潑的氛圍。



道頓堀的美食餐廳林立，從大阪燒、章魚燒、串炸、壽司、拉麵到螃蟹料理在道頓堀全部都吃得到，現在推薦12間大阪道頓堀必吃美食，快把它們通通收到你的大阪必吃美食清單，來一趟大阪美食之旅。

大阪自由行12間道頓堀必吃美食推介，知名地標巨型螃蟹招牌蟹道樂餐廳海鮮愛好者要去（點擊放大瀏覽）👇👇👇

大阪道頓堀自由行12大熱門必吃餐廳（01製圖）

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1. 自由軒

自由軒創立於1910年（明治43年），至今已有115年的歷史，是全大阪最古老的洋食料理店，自由軒必吃的招牌就是咖哩飯，價格平實又美味，擄獲了不少食客的心，可以說是大阪的名物，不像常見的咖哩飯有其他的食材，自由軒的咖哩飯屬於乾拌類型，微辛口的咖哩拌入飯裡，再放上生蛋黃，攪拌之後濃郁滑順，是在其他地方吃不到的味道，到了道頓堀記得來品嚐擁有百年歷史的美味咖哩飯。

自由軒 難波本店

Google評分：4

聯絡電話：06-6631-5564

店家地址：3-chōme-1-34 Namba, Chuo Ward, Osaka, 542-0076日本

營業時間：逢星期二到星期日11:00 – 19:35；星期一休息



2. 章魚八章魚燒

身在章魚燒激戰區的道頓堀的章魚八章魚燒（日文：たこ八；英文Takohachi）是排隊名店，店門口總是大排長龍，排隊大概需要20分鐘才買得到，一樓設有內用座位區，二樓跟三樓的坐位區則有鐵盤可以炒麵跟大阪燒，而大阪的章魚燒與平常在香港吃到的章魚燒口感不同，大阪章魚燒的內餡比較軟，許多人第一次吃會不習慣，但是到了大阪還是可以入境隨俗，品嚐當地人喜愛的章魚燒風味。

章魚八 道頓堀總本店

Google評分：3.8

聯絡電話：06-6211-4684

店家地址：1-chōme-5-１０ Dōtonbori, Chuo Ward, Osaka, 542-0071日本

營業時間：逢星期一到星期日10:00 – 21:00



3. 蟹道樂

蟹道樂（かに道楽）本店的巨型螃蟹招牌是大阪道頓堀的知名地標，蟹道樂會依照季節使用不同品種的螃蟹像是鄂霍次克海的螃蟹、北日本海的螃蟹、山陰的松葉蟹……等，全年都可以嚐到不同品種的螃蟹料理，入口處擺放的水缸用來保存來自各地的活蟹，必吃的招牌餐點有螃蟹壽喜燒、烤螃蟹、螃蟹天婦羅、螃蟹壽司……等，也有提供豪華螃蟹套餐，海鮮愛好者一定要來蟹道樂品嚐鮮甜美味的螃蟹料理。

Kani Doraku Dotonbori Main Branch

Google評分：4.2

聯絡電話：06-6211-8975

店家地址：1-chōme-6-18 Dōtonbori, Chuo Ward, Osaka, 542-0071日本

營業時間：逢星期一到星期日11:00 – 22:00



4. 達摩串炸

來到大阪一定要吃與章魚燒、大阪燒並列大阪B級美食的串炸，位在元祿壽司旁邊的達摩串炸（串カツだるま），於1929年開業是大阪知名的炸串店，將各類肉品、海鮮、蔬菜，裹粉高溫油炸後的大阪串炸沾上微甜的醬汁，為炸物增添清爽，此外也無限量提供椰菜，讓大家吃串炸比較沒有負擔，此外要提醒因為串炸的醬汁是公用的醬汁，因為衛生問題，只能在還沒食用前沾一次，改天也來品嚐大阪人獨有的庶民美食。

達摩串炸 道頓堀店

Google評分：3.9

聯絡電話：06-6213-8101

店家地址：日本〒542-0071 Osaka, Chuo Ward, Dōtonbori, 1-chōme−6−８ 道頓堀だるまビル 1F,B1

營業時間：逢星期一到星期日11:00 – 22:30



5. 千房大阪燒

在眾多大阪燒店之中，人氣相當高的千房大阪燒，創立於1973年，每每經過店門口都能看到滿滿的排隊人潮，千房大阪燒主打大阪燒、鐵板燒、各式鐵板料理，必點招牌餐點是道頓堀大阪燒，裡面的配料有豬肉、牛筋、蝦子、魷魚、芝士……等食材，最後在大阪燒上淋上蛋黃醬、紫菜粉與柴魚片，外酥內軟的鹹甜滋味一定要來品嚐。

千房 道頓堀ビル店

Google評分：4.1

聯絡電話：050-1807-5395

店家地址：日本〒542-0071 Osaka, Chuo Ward, Dōtonbori, 1-chōme−5−５ 道頓堀ビル 1～6F 千房

營業時間：逢星期一到星期日11:00 – 23:00



6. 國產牛燒肉あぶりや

國產牛燒肉あぶりや是大阪知名的燒肉吃到飽餐廳，菜單提供不同等級的日本國產牛，在以年齡層區分價格，但因為價格與其他日本國產牛燒肉店相比較為平價，所以吸引許多燒肉愛好者前來，國產牛燒肉あぶりや全部使用日本在地食材，還會不定期推出期間限定菜單，此外店內的菜單每半年會更換一次，如果看不懂日文也不用擔心，店內有提供中文菜單，肉食愛好者一定要來試試。

ABURIYA Doutonbori-midosuji store

Google評分：4.1

聯絡電話：06-6213-4929

店家地址：日本〒542-0086 Osaka, Chuo Ward, Nishishinsaibashi, 2-chōme−5−９ ドン･キホーテ道頓堀御堂筋店 10F

營業時間：逢星期一到星期五16:00 – 23:00；星期六日12:00 – 14:00，16:00 – 23:00



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7. 元祿壽司

號稱「日本第一家迴轉壽司店」的大阪元祿壽司，相信到過道頓堀的人都有看過元祿壽司店門口正上方的巨型手拿壽司模型，親民的價格每到營業時間總是人潮滿滿，除了迴轉壽司之外，也有提供外帶壽司或便當，下次來到道頓堀逛街，記得順店來品嚐迴轉壽司創始店的美味。

元祖元祿壽司

Google評分：3.7

聯絡電話：06-6211-8414

店家地址：1-chōme-6-9 Dōtonbori, Chuo Ward, Osaka, 542-0071日本

營業時間：逢星期一到星期五11:15 – 22:30；星期六日10:45 – 22:45



8. 赤鬼章魚燒

赤鬼章魚燒（道頓堀赤鬼）是道頓堀知名的章魚燒專賣店，連續三年入選米芝蓮指南，赤鬼章魚燒不同於其他章魚燒店家的使用水煮過的熟章魚，而是以生章魚製作，除了一般常見的的章魚燒之外，必吃的還有加湯章魚燒，吃起來會比一般的章魚燒更軟，柴魚高湯讓整體口感更加清爽，一定要來赤鬼章魚燒品嚐新奇的章魚燒吃法。

難波 たこ焼き 道頓堀 赤鬼

Google評分：4

聯絡電話：06-6211-0269

店家地址：1-chōme-2-3 Namba, Chuo Ward, Osaka, 542-0076日本

營業時間：逢星期一到星期日11:00 – 20:00



9. 神座拉麵

神座拉麵起源於大阪道頓堀，神座拉麵的創辦人－布施正人曾是開設過法國餐廳，經過多時的研究創造出神座拉麵的美味湯頭，1986年來到大阪道頓堀開課第一間神座拉麵道頓堀店，以傳承多年的秘製醬汁熬煮的湯頭聞名，不僅是遊客必吃的拉麵，也深受大阪在地人的喜愛，讓神座拉麵擁有「關西第一名拉麵」的稱號，必須將神座拉麵列入你的大阪必吃拉麵清單。

神座拉麵 道頓堀本店

Google評分：4

聯絡電話：06-6211-3790

店家地址：1-chōme-7-25 Dōtonbori, Chuo Ward, Osaka, 542-0071日本

營業時間：逢星期一到星期日00:00 – 08:00, 10:00 – 00:00



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10. 美津の大阪燒

美津の（みづの）大阪燒是一家百年大阪燒名店，也是道頓堀的排隊美食，每次經過總會看到大排長龍的景象，也曾獲得米芝蓮碧比登推薦，美津の大阪燒必點的招牌是海鮮山芋燒、美津乃燒、摩登燒，會由店員在鐵板上現點現做，用料新鮮，大阪燒外皮香酥脆口，內層保有蓬鬆口感，吃得到蔬菜的鮮甜，上層淋上滿滿蛋黃醬與紫菜粉相當美味。

大阪燒 美津の

Google評分：3.8

聯絡電話：06-6212-6360

店家地址：1-chōme-4-15 Dōtonbori, Chuo Ward, Osaka, 542-0071日本

營業時間：逢星期一到星期日（除星期四）11:00 – 21:00；星期四休息



11. 551蓬萊肉包

551蓬萊肉包是大阪名產，從道頓堀固力果跑跑人看板的戎橋步行約5分鐘就即可看店551蓬萊本店，551蓬萊的招牌商品為豬肉包（豚まん），在日本各地也相當受歡迎，常被拿來當作大阪伴手禮，來到道頓堀千萬不要錯過連日本人也愛吃的551蓬萊肉包。

551 Horai Ebisubashi honten

Google評分：4.1

聯絡電話：06-6641-0551

店家地址：3-chōme-6-3 Namba, Chuo Ward, Osaka, 542-0076日本

營業時間：逢星期一到星期日（除星期二）10:00 – 21:30；星期二休息



12. 大王芝士十元燒

大王芝士十元燒（大王チーズ10円パン）是大阪道頓堀人氣排隊美食，可愛的巨型十元燒，共有芝士、吉士、紅豆、抹茶、朱古力五種口味，但是需要以現場當日販售的口味為主，外觀有如雞蛋糕，外皮為香酥，內層包裹香濃滑順的餡料，讓人忍不住一口接一口。

Daiou Cheese Jyu-en Pan

Google評分：3.4

店家地址：日本〒542-0077 Osaka, Chuo Ward, Dōtonbori, 1-chōme−10−６ 道頓堀ビル 1階 TN

營業時間：逢星期一到星期日10:00 – 22:30



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