京都景點推薦　清水寺必去　周邊和風建築/禪寺參拜攻略｜附交通

來京都旅行，很多人都會安排去清水寺逛逛。除了在寺內參拜，欣賞「清水舞台」的本堂建築，還能一次走訪古色古香的二年坂、三年坂，沿路有許多可愛伴手禮店，可以邊走邊買超滿足！



這篇就帶你完整了解清水寺一帶怎麼逛、交通怎麼搭、以及周邊的推薦景點。

清水寺交通攻略

如何前往清水寺

清水寺附近沒有電車站，如果利用電車前往，要步行約25分鐘。因此建議大家利用公車，可以選在「五条坂」或「清水道」站下車，步行約10分鐘可到達。

從京都車站前往清水寺的交通方式

206號公車（往東山通北大路巴士總站方向），於「五条坂」站下車

100號公車（往清水寺、祇園、銀閣寺方向），於「五条坂」站下車



從河原町前往清水寺的交通方式

207號公車（往東福寺、九条車庫方向），於「清水道」站下車

83、85、87、88號公車，在「清水道」或「五条坂」站下車



清水寺周邊景點如何安排交通？

清水寺周邊有很多景點，可以從清水寺走路前往。如果搭乘公車前往的話，可以沿著二年坂、三年坂來到清水寺，參觀完下坡道，再前往八坂庚申堂、高台寺、安井金比羅宮、建仁寺等景點，如果夠腳力還可走到祇園或河原町一帶。

步行距離：

清水寺⇒步行約3分鐘⇒三年坂

清水寺⇒步行約6分鐘⇒二年坂

清水寺⇒步行約9分鐘⇒八坂庚申堂

清水寺⇒步行約9分鐘⇒高台寺

清水寺⇒步行約12分鐘⇒安井金比羅宮

清水寺⇒步行約12分鐘⇒建仁寺



清水寺簡介

擁有超過1200年歷史的清水寺，自創建以來，清水寺歷經超過十次的大火，進行過多次重建。寺內分布著超過30座建築與寶塔、石碑等設施，包括被列為國寶的「本堂」，以及被指定為重要文化財的「仁王門」、「西門」、「鐘樓」和「三重塔」等，極具歷史價值，也被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。

清水寺供奉著觀音菩薩，這尊觀音菩薩擁有十一種面貌與四十二隻手臂，象徵著無邊的慈悲，據說能拯救眾生於各種苦難之中，據說對於祈求無病無災、功成名就、良緣圓滿等十分靈驗。

進入清水寺境內需要購入門票，另外請注意在不同月份的開放時間不一，在春季、夏季、秋季還會開放夜間參拜，櫻花季和紅葉季的景色優美，也是旅遊旺季。

清水寺有什麼看點？

+ 5

1. 仁王門

造訪清水寺時，首先映入眼簾的便是其正門「仁王門」。仁王門曾在1467～1477年間因戰火而被燒毀，後於16世紀初重建，並於2003年進行了解體修復。

這座樓門展現了室町時代的典型建築風格，因其色彩鮮明的朱紅外觀，也被稱為「赤門」。門的兩側供奉著鎌倉時代末期製作的金剛力士（仁王）像，每尊像高達365公分，是京都地區最大型的仁王像之一，顯出仁王門的威嚴與氣勢。

2. 三重塔

清水寺的三重塔最初建於847年，並在1632年重建，被指定為重要文化財。這座塔高約31公尺，是日本國內最大型的三重塔之一，從遠處也能清楚看見，被視為清水寺的象徵。

朱紅色的塔身十分搶眼，有著桃山風格的極彩裝飾。塔內供奉著大日如來像，不過一般不作開放參觀，只能欣賞其外觀。

3. 本堂・清水舞台

本堂建於1633年，由江戶幕府第三代將軍德川家光捐資興建。本堂需入購買門票才能進去參觀，中央供奉「十一面千手觀世音菩薩像」本尊，參拜者可從外陣與其外圍的迴廊繞行而入，依序進行參觀。

而本堂以延伸於懸崖之上的「清水舞台」聞名。採用日本傳統建築工法「懸造」建成，透過格子狀交錯的木材相互支撐，全棟未使用一根釘子，但即使建於陡峭懸崖上，也具有極高的抗震性與穩定性。從突出的舞台望出去的風景，壯麗到令人屏息。

在日語中還有一句話「清水の舞台から飛び降りる」（從清水舞台跳下去），意指「下定決心去做某事」，據說以往還真的有不少人為了表明決心而嘗試從舞台跳下去，於是在明治時代起設置了竹製圍欄，大家也請不要模仿！

4. 音羽瀑布

「音羽瀑布」被認為是清水寺的名稱由來，早在清水寺建立之前，音羽瀑布便已存在於此，正因為這裡有清澈的泉水，才將寺廟命名為「清水寺」。

而泉水也長年被用來供奉觀音菩薩，源源不斷湧出的清水也被稱為「金色水」、「延命水」。泉水經過妥善的衛生管理，讓人們可安心飲用。

根據現場的告示，請先向後方的不動明王祈願，然後利用長柄水瓢取靈水飲用，保佑願望能實現。

清水寺

地址：京都府京都市東山区清水一丁目294

前往方法：搭乘公車在「五条坂」或「清水道」站下車，步行約10分



清水寺周邊景點

二年坂、三年坂

二年坂（二寧坂）、三年坂（產寧坂）皆為通往清水寺的參道，自古以來便繁榮發展，沿著坡道兩側排列著充滿京都風情的和風建築，被指定為「重要傳統建造物群保存地區」。

坡道兩旁有很多商店、餐廳、咖啡廳，前往清水寺前可以先來用餐，或是參觀完清水寺後從坡道慢慢散步至八坂神社，享受美食及購物樂趣。不過要注意二年坂有著石階梯，二三年坂的人潮也非常多，對於長者或推著嬰兒車可能不太方便走路。

二年坂

地址：京都府京都市東山区清水八坂通二年坂

前往方法：搭乘公車在「清水道」站下車，步行約10分

三年坂

地址：京都府京都市東山区清水2丁目

前往方法：京阪電車「祇園四条駅」より徒歩1分



地主神社

供奉著結緣之神「大國主命」的地主神社，能祈求遇見好對象、與喜歡的人結為連理等「良緣」。神社境內最有名是「戀愛占卜石」，首先懷著對心儀之人的思念，先觸摸眼前的戀愛占卜石，然後閉上眼睛，朝著約10公尺外的另一塊石頭走去。如果能閉著眼睛順利走到那塊石頭，就表示你的願望將會實現！

+ 4

地主神社自2022年正進行整修工程而關閉中，目前仍未公佈再次開門的時間。

地主神社

地址：京都市東山区清水一丁目317

前往方法：搭乘公車在「五条坂」或「清水道」站下車，步行約10分



八坂庚申堂

「八坂庚申堂」因為色彩繽紛的布偶又成為拍照打卡的網美景點。這裡也是「日本三大庚申」之一（另外兩處為東京的淺草寺、大阪的四天王寺），庚申信仰以通宵不眠、謹慎自律，便能延年益壽為核心概念。申信仰中把猴子視為神明的使者，因此在境內也供奉著象徵「不見、不聞、不言」的三猿像。

+ 5

而那些彩色的布偶其實是稱為「くくり猿」的布製猴子娃娃，猴子四肢被繩子束縛並吊掛著，代表著人類的慾望不會隨意行動，象徵著被庚申神所約束、控制。因此把願望寫在布偶上並掛起來，可以「只要壓抑一個慾望，就能實現一個願望」理念來進行許願。

八坂庚申堂

地址：京都府京都市東山区金園町390

前往方法：搭乘公車在「清水道」站下車，步行約7分



高台寺

高台寺是由豐臣秀吉的正室寧寧所創建，追悼秀吉的亡靈，同時也是寧寧的墓所，設有靈屋供奉秀吉坐像其佛龕與須彌壇上所施的漆繪裝飾，被稱為「高台寺蒔繪」，十分有名。

+ 10

高台寺的庭園融合東山自然景觀，採用池泉迴遊式設計，是桃山時代代表性的名園。庭園以開山堂為中心，兩座池塘與曲折的渡廊錯落有致，形成如畫般的樓閣山水意境。

庭園景色四季都美麗動人：春有枝垂櫻點綴方丈前的波心庭，夏季能漫步於綠意盎然的竹林與青楓小徑，秋有紅葉倒映在臥龍池，冬天被白雪皚皚覆蓋，隨著季節變化展現出高台寺細膩雅致的景觀美學。

高台寺

地址：京都市東山区高台寺下河原町526

前往方法：搭乘公車在「東山安井」站下車，步行約7分

京阪電鐵「祇園四条」站步行約10分



安井金比羅宮

安井金比羅宮以緣切緣結碑為人熟知，是可斬斷惡緣的能量景點。這塊高約1.5公尺、寬約3公尺的巨石，據說能同時帶來斷緣與結緣的神力，傳說中神明的力量會透過中央裂縫注入圓形的洞口，將願望傳遞到神明那裡。

+ 3

而「斷緣」不僅限於人際關係，還包括疾病、菸癮、酒癮等各種惡習或不良習慣，都可祈願斬斷。

首先在安井金比羅宮的本殿參拜，然後在名為「形代」的身代之符寫下想要「斷開的緣分」或「結合的緣分」等願望，接著拿著寫好願望的形代，一邊默念願望，一邊從碑的正面鑽過洞口到背面，藉此先切斷不好的緣分。

然後再從背面穿回正面，來締結良緣。最後利用旁邊桌上的膠水，將形代貼在祈願碑上便完成祈願。

安井金比羅宮

地址：京都市東山区東大路松原上ル下弁天町70

前往方法：搭乘公車在「東山安井」站下車，步行約1分

京阪電鐵「祇園四条」站步行約10分



建仁寺

建仁寺是京都最古老的禪寺，寺內供奉釋迦如來，主建築為優美的木瓦葺結構。

寺中枯山水庭園風景秀麗，環繞於大書院、小書院與回廊之間，無論從哪個角度都能欣賞到庭園美景。

+ 7

庭園內還收藏有俵屋宗達的國寶屏風畫《風神雷神圖》及襖畫「舟出」，可同時欣賞自然景觀與珍貴藝術作品，感受寧靜與美感的完美結合。

另外，在法堂天花板上繪有「雙龍圖」，由日本畫家小泉淳作耗時約兩年完成。這幅面積約108疊大小的「雙龍圖」氣勢磅礡，兩條龍圓滾滾的大眼睛帶有一絲可愛的表情，讓人感覺親切又生動。

建仁寺

地址：京都市東山区大和大路四条下ル小松町584

前往方法：搭乘公車在「東山安井」站下車，步行約5分

京阪電鐵「祇園四条」站步行約7分



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