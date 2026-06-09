釜山自由行｜一日遊景點：免費參觀海女博物館　打卡白淺灘文化村

一次規劃釜山自由行，很多人會猶豫該把時間花在購物、咖啡廳，還是郊區行程上，其實只要安排得當，釜山市區就能在一天內同時體驗沉浸式藝術、在地文化與海景風景。



這條一日遊路線，從話題性極高的ARTE MUSEUM Busan出發，接著走進保存海女文化的影島海女村，最後在白淺灘文化村欣賞釜山最迷人的海岸線，不僅行程順、移動距離短，也非常適合第一次造訪釜山的旅人，不論是規劃省錢玩法，或單純想在有限時間內感受釜山的城市節奏，這條結合藝術展覽、地方故事與海景咖啡的一日行程，都是相當穩定且耐玩的選擇。

釜山一日遊行程規劃

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1. ARTE MUSEUM Busan：全球最大沉浸式光影美術館

ARTE MUSEUM Busan是目前釜山規模最大的沉浸式數位美術館，也是許多旅人規劃釜山自由行時必排的室內景點。展館以「永恆的自然（Eternal Nature）」為主題，透過大尺度投影、環繞音效與空間設計，將海洋、森林、星空與自然意象轉化為可被「走進去」的藝術場景，讓觀展不再只是觀看，而是全身感官的沉浸體驗。

館內每一個展區皆為獨立主題，結合影像、音樂與氣味設計，隨著行走路線轉換，氛圍也會不斷變化，從壯闊的自然場景到節奏緩慢、適合放空的空間配置，整體動線流暢，即使是第一次接觸沉浸式展覽的旅客，也能輕鬆融入其中。

在釜山眾多景點中，ARTE MUSEUM Busan特別適合安排在行程前段或天氣不佳時造訪，不僅不受天候影響，也能在短時間內留下高度記憶點，這裡更是兼具話題性與實用性的高CP值選擇，常被列為「第一次來釜山必去」的代表性景點之一。

ARTE MUSEUM Busan

地址：29 Haeyang-ro 247beon-gil, Yeongdo-gu, Busan, 南韓

電話：+82 1899-5008

營業時間：10:00–20:00



2. 影島海女村：海女文化 × 餐飲空間結合

影島海女村位於釜山影島海岸一帶，是一處結合在地飲食、生活文化與海女歷史的小型聚落空間，這裡不像觀光景點般熱鬧，而是保留了漁村原本的節奏，讓旅人能更貼近釜山真實的日常樣貌，也因此成為近年釜山自由行中頗具代表性的文化型景點。

海女村的一樓為餐廳空間，提供以海鮮為主的料理；二樓則設有免費參觀的海女博物館，透過照片、文字與實際用品展示，介紹海女長年與大海共生的生活方式，即使未必能親眼看到海女下海作業，仍能透過展覽理解這項逐漸消逝的傳統文化。相較於市區熱門景點，影島海女村的氛圍安靜樸實，面向海岸的視野開闊，很適合安排在行程中段，作為轉換節奏、認識釜山地方文化的一站。

影島海女村

地址：627 Dongsam-dong, Yeongdo-gu, Busan, 南韓

營業時間：09:00–18:00(週一公休)



3. 白淺灘文化村：海岸步道結合聚落景觀

白淺灘文化村位於釜山影島南側的臨海坡地，是一座順著地形發展而成的海岸聚落，這裡最早是戰後居民為了生活而聚集的居住區，隨著城市發展逐漸沒落，近年在保留原有生活樣貌的前提下，透過藝術進駐與空間整理，轉型為結合海景、步道與文化創作的特色文化村。

整個文化村依山面海而建，巷弄狹窄卻層次分明，行走其間能感受到濃厚的生活感，不同於刻意打造的觀光村落，白淺灘文化村仍有居民實際居住，老屋、曬衣架、階梯與轉角風景自然交錯，使這裡保有真實的城市邊緣氣息，也成為許多旅人喜愛的原因之一。

文化村最具代表性的特色是沿著海岸設計的步行路線，視野開闊，可近距離眺望南部海岸線，隨著步行方向與高度變化，海景角度也不斷轉換，從高處俯瞰海面到貼近岸邊的視角，都能感受到釜山港都特有的開放感，這條步道不僅是拍照熱點，也讓旅人能在行程中自然放慢腳步。

4. Huinnyeoul Village Café

其中Huinnyeoul Village Café因視野開闊、座位臨海，成為不少旅人停留休息的選擇，使用釜山Pass可享有8折優惠，店內常被推薦的品項包含草莓奶昔與漸層咖啡，搭配大片海景與窗邊座位，能輕鬆欣賞夕陽緩緩沉入海平面的景色。

隨著天色逐漸轉暗，沿著文化村的海岸步道繼續往下散步，白天的海景會轉換為夜晚的沿岸燈光，呈現出截然不同的氛圍，日落與夜景能在短時間內一次體驗，也讓白淺灘文化村成為釜山一日遊中，非常適合作為行程收尾的地點。

Huinnyeoul Village Café

地址：1043 Yeongseon-dong 4(sa)-ga, Yeongdo-gu, Busan, 南韓

電話：+82 51-419-5542



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釜山自由行常見問題

ARTE MUSEUM Busan 是什麼樣的景點？ ARTE MUSEUM Busan是釜山規模最大的沉浸式數位美術館，展覽以大尺度影像、環繞音效與主題氣味設計為特色，將自然意象轉化為可實際走入的展覽空間，適合第一次體驗沉浸式展覽的旅客。 影島海女村可以免費參觀嗎？ 可以。影島海女村二樓的海女博物館為免費開放參觀，不需購票即可進入，一樓餐廳則依實際消費計費。 Huinnyeoul Village Café 有什麼推薦餐點？ Huinnyeoul Village Café常被推薦的品項包含草莓奶昔與漸層咖啡，搭配面海座位與夕陽時段，是許多旅人安排休息與拍照的選擇。

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