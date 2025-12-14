釜山手信10款推薦　貝殼餅乾/手工果醬/古來思魚糕　市長選定煎餅

釜山（Busan）是韓國的第二大城，也是韓國最大港口釜山港的所在地，以遼闊海景與充滿活力的港都氛圍聞名。此外，每年的亞洲電影盛事「釜山國際電影節」也是在這裡舉辦。釜山憑藉獨特的海岸風光、美食文化與近年新登場的膠囊列車，吸引越來越多遊客前往旅遊，現在就盤點10款釜山必買伴手禮（手信）。



除了探訪釜山知名景點與大啖美食之外，挑選釜山特色伴手禮既能延續旅程回憶，更是與親友分享旅行喜悅的最棒的方式。

1. Busan Bada Sand奶油餅乾

Busan Bada Sand奶油餅乾是近年釜山的人氣伴手禮，以高質感卻親民的價格，成為不少人心中的韓版Press Butter Sand，外層酥脆香濃的餅乾夾著蜂蜜焦糖與奶油乳酪內餡，一口咬下流心的口感與焦糖奶香完美融合，甜而不膩，搭配咖啡或茶更是絕佳組合。

Busan Bada Sand

Google 評分：4.3

聯絡電話：010-2763-7168

店家地址：南韓 Busan, Haeundae, Udong 1-ro 38beonga-gil, 11 1층

營業時間：11:00–19:00



2. CHEFFLE起司舒芙蕾

釜山人氣甜點CHEFFLE起司（芝士）舒芙蕾（치플레），以口感輕盈的舒芙蕾結合香氣濃郁的起司蛋糕，頂層覆蓋一層焦糖脆皮，被譽為釜山必吃甜點與人氣伴手禮。起司舒芙蕾分成4入與8入禮盒，常態的口味有原味、焦糖布蕾、巧克力與抹茶，並會不定期推出季節限定口味，由於起司舒芙蕾非常搶手，如果想要品嚐美味的起司舒芙蕾，建議提早前往購買。

CHEEFLE起司舒芙蕾

Google 評分：3.8

店家地址：171-3 Millak-dong, Suyeong-gu, Busan, 南韓

營業時間：11:00–20:00



3. Keveren House奶油派

Keveren House是釜山知名甜點店，必買的奶油派（Busan Butter Pie）以酥脆的千層酥夾入香濃奶油餡搭配肉桂蘋果醬，口感豐富、甜而不膩。除了熱門的奶油派之外，Keveren House也有販售布丁、可頌、肉桂捲等甜點，是到釜山旅遊不可錯過的美味。

Keveren House

Google 評分：4.9

聯絡電話：051-741-2877

店家地址：南韓 Busan, Haeundae, Udong 1-ro 38beonga-gil, 14-5 1층

營業時間：11:00–20:00



4. HEEMA STOR夾心餅乾

手工夾心餅乾專賣店HEEMA STORE（히마상점）位於釜山廣安里，店內的餅乾都是每日手工製作，外皮酥脆、內餡厚實，共有多種口味包括抹茶、椰子、地瓜、紅豆、芝麻等，可以依喜好選擇單顆或是多入的禮盒，可愛的禮盒包裝非常適合作為伴手禮送給家人與朋友。

히마상점 HEEMA STORE

Google 評分：5

聯絡電話：050-71341-0841

店家地址：5 Namcheonbada-ro 10beon-gil, Suyeong-gu, Busan, 南韓

營業時間：11:00–20:00



5. Clam Sand Busan貝殼奶油餅乾

由人氣咖啡店Cafe Grinabom推出的特色甜點「Clam Sand Busan貝殼奶油餅乾」，以可愛的貝殼造型吸引眾人目光，內餡共有蜂蜜奶油與巧克力兩種口味提供選擇，並巧妙隱藏小珍珠增添趣味。酥脆的餅乾與香濃內餡，非常適合當作下午茶點心，而禮盒包裝以醒目的亮黃色與寶藍色為主色調，成為Cafe Grinabom的必買點心。

cafe grinabom

Google 評分：4.5

店家地址：8-7 Cheongsapo-ro 128beon-gil, Haeundae, Busan, 南韓



6. Mirukku Coffee手工果醬

深受文青與遊客喜愛的咖啡廳的Mirukku Coffee，店內除了提供多款咖啡飲品與甜點，還有販售手工果醬，全部以純手工製作，不添加防腐劑，果醬的口味有草莓、藍莓、伯爵奶茶等。可愛的玻璃瓶身繪有童趣的插畫圖案，無論自用或送禮都適合。

미루꾸커피 부산광안점

Google 評分：4.1

店家地址：17 Millak-ro, Suyeong-gu, Busan, 南韓



7. STRUT Coffee咖啡豆

獲得2025世界百大咖啡館推薦的STRUT Coffee，於2016年開業，原先開設於金海工業區，後來搬到釜山田浦洞，STRUT Coffee提供多款精選咖啡豆，每一款咖啡豆都有標示的產區與處理方式，無論送禮或自用都適合，如果你習慣在每段旅程中購買當地的咖啡豆回家品飲的話，非常推薦前來STRUT Coffee選購。

Strut Coffee

Google 評分：4.6

聯絡電話：070-8840-2635

店家地址：28 Dongseong-ro 39beon-gil, Busanjin District, Busan, 南韓

營業時間：星期一至星期五08:30–19:00，週末09:30–19:00



8. 二代名菓

擁有超過60年的歷史的二代名菓（이대명과）是釜山知名的伴手禮，也是釜山市長選定的釜山優秀食品，主打產品為薄型煎餅，以烘烤的方式製作煎餅，且不添加防腐劑，保留了食材的原始風味，煎餅總共有花生、芝麻花生、海苔、松子、開心果、長山核桃等6種口味，是許多遊客必買的釜山限定點心。

Idae Myeonggwa Haeundae

Google 評分：3.7

聯絡電話：051-741-3426

店家地址：15 Jungdong 1-ro, Haeundae, Busan, 南韓

營業時間：09:30–21:00



9. 匠人韓菓

藥菓（약과）是韓國的傳統甜點，以蜂蜜、芝麻油和小麥粉製成，經過油炸後呈現金黃色的外觀，藥菓主要為花朵造型，口感偏甜，適合搭配茶飲一起享用，如果到釜山旅遊可以到藥菓專賣店「匠人韓菓」的海雲台門市購買，帶回家與家人分享，一起搭配茶飲品嚐韓國的傳統特色點心。

장인더 해운대 해리단길 Janginthe Haeundae Haridan-gil CAFE

Google 評分：4.9

聯絡電話：010-7925-3563

店家地址：8 Udong 1-ro 50beon-gil, Haeundae, Busan, 南韓

營業時間：10:00–19:00



10. 古來思魚糕

古來思魚糕（고래사어묵／Goraesa Fish Cake）是釜山的魚糕專賣店，成立於1963年，海雲台總店鄰近海雲台海水浴場，店外有醒目的大型魚糕串招牌，是許多遊客必拍的打卡熱點。古來思魚糕以新鮮魚肉為主要原料，因為魚漿比例高、麵粉使用少，讓魚糕口感更加Q彈，並提供原味、蔬菜、起司、辣味、蟹肉等多種口味。除了可以在店內品嚐現做的魚糕之外，也可購買冷藏或冷凍包裝當作伴手禮。

古來思魚糕 海雲臺店

Google 評分：4.2

聯絡電話：1577-9820

店家地址：14 Gunam-ro, Haeundae, Busan, 南韓

營業時間：星期一至星期五09:00–21:00，週末09:30–21:30



常見問題 Q&A

釜山有哪些必買的手信？ 釜山必買的手信包括Busan Bada Sand奶油餅乾、CHEFFLE起司舒芙蕾、Keveren House奶油派、HEEMA STORE夾心餅乾、Clam Sand Busan貝殼奶油餅乾、Mirukku Coffee手工果醬、STRUT Coffee咖啡豆、二代名菓、匠人韓菓藥菓和古來思魚糕。 Busan Bada Sand奶油餅乾有什麼特色？ Busan Bada Sand奶油餅乾以酥脆香濃的餅乾夾著蜂蜜焦糖與奶油乳酪內餡，口感流心且甜而不膩，適合搭配咖啡或茶。 CHEFFLE起司舒芙蕾有什麼特點？ CHEFFLE起司舒芙蕾結合了輕盈的舒芙蕾與濃郁的起司蛋糕，頂層有焦糖脆皮，口味包括原味、焦糖布蕾、巧克力與抹茶，並有季節限定口味。 古來思魚糕有什麼特別之處？ 古來思魚糕以新鮮魚肉為主要原料，魚漿比例高、麵粉使用少，口感更加Q彈，提供多種口味如原味、蔬菜、起司、辣味和蟹肉，並可購買冷藏或冷凍包裝。 釜山的STRUT Coffee有什麼值得購買的產品？ STRUT Coffee提供多款精選咖啡豆，每款都有標示產區與處理方式，適合送禮或自用，尤其適合喜歡在旅程中購買當地咖啡豆的人。

