韓國交通鐵路｜海岸觀光列車/機場快線　首爾到釜山只需2小時30分

韓國的鐵路交通十分發達，如一張縱橫交錯的大網覆蓋了韓國絕大部分地區。韓國的火車大體可分為高速鐵路與普通火車兩種，主要由KORAIL（韓國鐵道公社）運營。乘坐火車可以輕鬆到達韓國大多數城市，為旅行增添更多樂趣。



在這裏為大家介紹一下韓國的鐵路列車類型。

韓國鐵路介紹

1. KTX

KTX是韓國代表的高速列車，全稱「Korea Train Express」，於2004年4月開始運行，連接首爾與韓國其他主要城市。目前，KTX共有條8路線：京釜線、東海線、慶全線、湖南線、全羅線、江陵線、中央線和中部內陸線。

乘坐KTX由首爾前往釜山只需要兩小時30分鐘，為配合平昌冬奧會修建的江陵線與連接安東一帶的中央線也為人們的出行與當地旅遊帶來了更多便利。

KTX現有「KTX-Ｉ」、「KTX-山川」、「KTX-Eum」、「KTX-青龍」四種類型。

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KTX-Ｉ

「KTX-Ｉ」是韓國最初引進的高速列車，時速可超300公里，將首爾釜山往返時間壓縮至兩小時30分鐘左右。

KTX-Ｉ引進了法國TGV高速列車的技術，無法避免地吸納了歐洲列車頻繁換方向的特點，普通車廂由中間分為順行座位和逆行座位，座位的方向不可調節。所以與列車前進方向順行的座位則很受歡迎，預訂時也會較快售罄。相較而言，高級車廂的座位更為寬敞，分為獨座和連座座位，座椅可以轉換方向。

KTX-山川

「KTX-山川」於2010年3月開始運行，它的車廂座位不僅比一般KTX寬大，還能調節座位方向，乘坐起來更加舒適。現在KTX山川已經成為KTX高速列車中的運行主力。

KTX-Eum

「KTX-Eum」是韓國獨立製作的首個商業用準高速列車，於2021年建成的中央線被首次引入，目前主要用在中央線及江陵線兩條KTX路線上。

KTX-Eum將之前的高級車廂改為「優等車廂」，價格相對低廉，特點是可供娛樂的個人顯示器。

KTX-青龍

與KTX-Eum相似，KTX-青龍也是韓國獨立製作的商業用準高速列車，與2024年投入使用，主要運行於京釜線和湖南線。運行速度、車廂狀況與相關服務整體與KTX-Eum一致。

2. SRT

SRT於2016年12月9日正式開通，全稱「Super Rapid Train」，是繼KTX之後的又一韓國高速列車。該列車使用KTX京釜線及湖南線線路，由首爾江南區水西站出發，連通大邱、釜山等韓國主要城市。

比起KTX，SRT車票更為便宜，從首爾通往釜山、木浦方向的列車車次也更多。同時大大方便了江南地區人們出行的便利。

3. 特急・急行列車

ITX-新村號

「新村號」是於1969年2月開通的都市區間急行列車，後於2018年退役。技術人員經過梳理新村號的優缺點並進行改良後，升級為如今的「ITX-新村號」。該新型列車最高時速可達150km，車廂內設有LED照明、LCD顯示屏訊息版、無障礙設施等。

ITX-MAUM

「ITX-MAUM」於2023年正式投入使用，「MAUM」在韓語中是「心」的意思，傳達了在旅途中喜悦心情的主題。車內設施良好，設有無線網、充電插座、USB接口、無障礙衛生間和哺乳室等。現在ITX-MAUM主要運行於京釜線、東海線與湖南線的區間線路，預計截至2028年推廣至韓國全國鐵路線。

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無窮花號

「無窮花號」從1977年開始運營，幾乎遍佈韓國鐵路網上的所有路線，很多小站只有無窮花號才會停靠。因此停靠站多、耗時較長，不過同時票價十分便宜，適合不趕時間、想感受窮遊的旅客。

不過因為無窮花號列車設備老化等原因，計劃由ITX-MAUM等其他列車漸漸取代，今後乘坐無窮花號的機會可能越來越少了。

向世界號

「向世界號」是2009年由日本引入的一批特快列車，原本計劃由它取代無窮花號，後因設計線路等問題無疾而終。現在大邱、釜山都部分路線上運行，並不常見。

ITX-青春

「ITX-青春」於2012年2月開通，為韓國首個雙層急行列車。從首爾出發至水原約30分鐘，前往江原道・春川約1小時。

如果想去春川、南怡島一帶遊玩，ITX-青春無疑是最方便快捷的出行選擇！

4. 觀光列車

韓國也有以旅行為目的開設的觀光列車線路。搭乘觀光列車時，旅客能在前往著名的觀光景點的途中欣賞美麗的風景，可謂一舉兩得！同時，列車內會舉辦一些豐富多彩的活動，讓一路旅行更有趣味。

DMZ列車

DMZ列車是由首爾龍山站出發，前往坡州方向的京義線觀光列車。京義線終點站為都羅山站，是禁止普通車輛進入的站點。不過只要購買DMZ列車往返車票便可前往，還可以參加當地的「和平觀光」(另行收費、在站點申請、韓語解說、需持護照)。

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海岸列車

江原道海岸列車為行經韓國東海沿岸的觀光列車。該列車行經知名日出景點—江原道的・正東津站到有東海岸最大洞窟的城市—三陟站，單程約40km，所需時間約為1小時15分鐘，深受遊客的喜愛與好評。

5. 其他觀光列車

此外還有一些韓國觀光列車可提供2天1夜或3天​​2夜的觀光行程，比如白頭大幹峽谷列車（V-Train）、西海金色列車（G-Train）、南道海洋列車（S-Train）、旌善阿里郎列車（A-Train）等。旅客可以搭乘列車移動、欣賞風景，並住宿在列車上。到達觀光地時可搭乘專用巴士，行程種類豐富，通常包含品嚐當地美食等活動。

具體行程請參考KORAIL官網。

6. 機場鐵路

首爾：機場快線AREX

機場快線AREX連接仁川國際機場-金浦國際機場-首爾站，是從首爾市內前往機場的代表性交通工具之一。

各站皆停的一般列車行經金浦國際機場、數碼媒體城(DMC)、弘大、孔德等站；直達列車直接往返於仁川國際機場和首爾站，中間不靠站，更加舒適快捷。

釜山：金海輕軌

金海輕軌於2011年9月竣工，從釜山西部巴士客運站所在地——沙上站出發，途經金海國際機場，最後駛至金海市內中部地區，可以說是往返釜山、金海地區與金海機場最便捷的交通方式。

金海市內有眾多伽倻文化遺址，乘坐地鐵來個伽倻文化體驗一日遊也是不錯的選擇。

7. 地鐵

首爾、釜山等城市的地鐵網絡也很發達，且覆蓋面積廣，有些路線與鐵路重合，乘坐地鐵也可以到達。使用交通卡刷卡乘車即可，無需另行買票，更加廉價便捷。

目前韓國擁有地鐵線路的城市有首爾、釜山、大邱、大田、光州，詳細的地鐵訊息在韓巢地鐵APP都可以查詢到~不要忘記下載哦~！

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