旅遊注意｜酒店盜竊頻發　專家教3技巧保護財物　房卡當作提款卡

在旅遊旺季，許多人選擇入住酒店享受假期。然而，專家提醒，不少人在辦理入住手續並拿到房卡後，常常迫不及待直奔房間，卻忽略了如何安全保管房卡，進而暴露在風險中。至於要如何開心住宿、安心返家呢？專家提出了3項建議。



《每日郵報》報導，房卡通常會裝在信封套中，而信封套上則標示著房間號碼與酒店名稱。對此，北極星集團老闆兼安全專家丹尼爾（Daniel Loo）指出，若旅客不慎，將房卡連同信封套一同攜帶時，房號可能會不經意地曝光，等於是將「房卡」與「房號」拱手讓人，無形中增加安全風險。如果卡片遺失，別人很容易就能找到房間。

丹尼爾的說詞是在某項研究發表之後提出的，該研究發現，在所有酒店竊盜案中，38%發生在酒店房間內。至於要如何預防？他指出，保密房間號碼是關鍵的第1步，旅客應該在扔掉裝有卡片的信封之前，記住房間號碼。他不建議人們用手機拍下，因為手機有可能會遺失。他提醒，旅客應將房卡視作提款卡，盡可能小心保管。

同時，旅行社代理人亞當斯（Dimple Chudasama-Adams）則提出了2個建議，以便旅客安心入住。首先，旅客應確認門鎖是否正常，以及保險箱是否能正常運作，如此一來可防範潛在的竊盜風險。

再者，她建議檢查房間內是否有床蝨，可避免旅客在返家後引發蟲害。她說，旅客可掀開床單仔細檢查，如果有深色斑點，可能就是床蝨存在的跡象。

