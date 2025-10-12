釜山美食｜11間不可錯過的美味　Ｑ彈豬腳/豬肉湯飯韓星都愛吃

釜山是韓國第二大城市，也是外國人最愛造訪的韓國景點之一，擁有美麗的濱海風光、能窺見韓國人過往歷史的文化藝術村、以及臨海的摩天大廈等景點。



到了釜山，一定要享用最道地的韓國料理！輕旅行收集了釜山知名餐廳和咖啡廳、街邊小吃，讓你吃好吃滿！

釜山美食

1. 密陽血腸豬肉湯飯

說到釜山，必吃的美食就是豬肉湯飯。密陽血腸豬肉湯飯是當地知名店家，就連韓星也慕名而來。

這裏不僅提供豬肉湯飯，還有血腸+豬肉湯飯、馬鈴薯排骨湯等多重選擇，點餐完後會送上佐餐用的蝦醬、醃蘿蔔、韭菜、生辣椒、大蒜、洋葱，以及不可缺少的泡菜。清淡又醇厚的白色湯頭、補氣又益身，到釜山一定得吃上一碗！

密陽血腸豬肉湯飯 海雲台店

Google 評分：4

聯絡電話：051-731-7005

地址：釜山廣域市海雲台區佑洞 1317

營業時間：24小時營業



2. 名品海雲台參雞湯

人參雞湯是韓國有名的滋補料理，到了釜山想喝一口補氣的雞湯，一定要來名品海雲台參雞湯。

這裏的雞湯是在嫩雞裏填滿人參、糯米、大棗、栗子等材料，燉到軟爛且入口即化，喝來甘甜温醇帶著人參清香，不僅美味還對健康有益呢！而雞湯也分為人參土雞湯、藥膳參雞湯、紅參參雞湯、鮑魚參雞湯等選擇，搭配拌上辣醬的新鮮大白菜、小黃瓜、辣蘿蔔等韓式小菜一同享用，或是一口雞湯一口藥酒一起吃，都超級順口。

名品海雲台參雞湯

Google 評分： 4.2

聯絡電話：051-741-4545

地址：釜山海雲台中洞2路6號

營業時間：10:30–15:00，17:00–21:00



3. 釜山烤肋排

位於樂天百貨後方的釜山烤肋排，就在旅客必訪的西面站。

這裏的烤肋排分為鹽燒和BBQ口味(三種辣度)，搭配醃黃瓜、海帶芽湯和解膩的生菜沙拉，沾上洋葱醬油一起吃，絕對讓人一根接一根，停不下來！

釜山烤肋排

Google 評分： 4.3

聯絡電話：51-816-8803

地址：釜山廣域市釜山鎮區釜田洞 516-68

營業時間：17:00–00:20



4. 古來思魚糕海雲台店

一出海雲台地鐵站，就會注意到古來思魚糕的超大魚糕招牌。

古來思魚糕主打新鮮製作的各式魚糕，像是南瓜球、螃蟹、龍蝦、乳酪、蝦子、章魚和年糕、蔬菜等口味，繽紛多樣的外觀及內容，如果不知道如何選擇，也可依照店家給的熱門排行挑選。一旁更設置了微波爐、隔油紙、剪刀和夾子，自己動手加熱魚糕吃，會更好吃喔！

古來思魚糕海雲台店

Google 評分：4.2

聯絡電話：1577-9820

地址：釜山廣域市海雲台區佑洞541-1號

營業時間：星期一至星期五 09:00–21:00；星期六至星期日 09:30–21:30



5. 釜山大學名物吐司

來到釜山旅行，一定要逛大學商圈和享用庶民美食！釜山大學名物吐司正位於大學站出口附近，販售果汁和奶油煎過的吐司三明治。

而釜山大學名物吐司的內容物其實很簡單，皆為鮪魚、雞胸或培根、排骨搭配雞蛋和高麗菜絲的組合，帶著煎過的奶油香氣，爽口又美味！

釜山大學名物吐司

Google 評分： 4.2

聯絡電話：010-5579-0934

地址：釜山大學站三號出口

營業時間：07:00–02:00



6. 西面布帳馬車

布帳馬車又稱為帳篷馬車，常看韓劇的朋友一定不陌生，因紅色布帳具有防風擋雨、容易收納的特性，特別適合寒冷的韓國街頭做生意使用。

釜山美食：6. 西面布帳馬車（samanthafoodie＠Instagram）

而布帳馬車可以說是韓國的小吃宵夜場，販售煎餅、烏龍麪、雞蛋卷、拉麪等食物，人們通常會邊喝酒邊享用這些宵夜，特別有融入當地文化的氛圍喔！

西面布帳馬車

地址：西面站樂天百貨側門



7. 華國飯店

炸醬麪、炒碼面和糖醋肉是韓國出名的外送美食，也是idol們經常掛在嘴邊的美食。

在釜山擁有40多年曆史的華國飯店，可以吃到由大量蔬菜和海鮮熬製湯底作成的炒碼面、黑呼呼的韓國榨醬面和糖醋肉，這裏更有完整的中文菜單，老闆是華僑會說中文，不用擔心語言不通！

華國飯店

Google 評分：3.6

聯絡電話：051-245-5305

地址：釜山廣域市中區東光洞3街2-6

營業時間：星期一休息；星期二至星期日 11:30–21:30



8. HongSo豬腳

作為釜山五大美食之一的豬腳，是到釜山遊玩的必吃美食。

HongSo豬腳滷製的入味不油膩，超Q彈外皮搭配芥末口味的醬汁，無論是單吃、搭配生菜和白飯，或是一口蒜一口豬腳，超多種吃法任君選擇，還有免費的海菜酸菜湯可以喝，去油解膩大滿足！

HongSo豬腳

Google 評分：4

聯絡電話：051-625-2575

地址：釜山市中區富平洞1街36-11

營業時間：星期一至星期六 11:30–23:00；星期日 11:30–22:30



9. Good ol' days

熟悉釜山的朋友，一定對台韓夫妻經營的check in busan民宿咖啡廳不陌生，這間咖啡廳以代寄未來明信片而爆紅，目前則轉移到新地點，轉變成結合文青選物店、藝廊、民宿和咖啡廳形式的Good ol' days。

Good ol' days擁有韓國人超愛的莫蘭迪和木質色調，呈現出慵懶輕鬆的氛圍，喜愛半戶外座的遊客，還可以到頂樓享用當天現做的甜點和飲料，慢悠悠地渡過一個下午。

Good ol' days

Google 評分：4.6

聯絡電話：051-246-1798

地址：釜山中央車站1號出口

營業時間：11:00–22:00



10. Huinyeoul海濱

位於釜山影島的白淺灘文化村，是能窺見當地居民生活的藝術村落，擁有無敵海景和彩虹階梯，搭配高高低低的釜山地形，是來到釜山必訪的景點之一。

而Huinyeoul海濱是白淺灘文化村內的超人氣咖啡廳，共分為三層且每層樓都能看見大海，是來到白淺灘文化村不能錯過的超悠閒網美咖啡廳。

Huinyeoul海濱

Google 評分：4.6

地址：釜山廣域市影島區絕寧路236

營業時間：星期一、星期二，星期五至星期日 11:00–20:00；逢星期三、星期四休息



11. ISLD De Bleu

在釜山出名已久的ISLD De Bleu，以戶外和露營風格為主打風格，在廣安海水浴場裏獨樹一格。

而ISLD De Bleu不僅是氛圍十足的網美咖啡廳，其餐點也有口皆碑，更威的是能同時看到廣安大橋、廣安裏海水浴場和南川洞櫻花的無敵景緻，絕對是到釜山必訪的咖啡廳。

ISLD De Bleu

Google 評分：4.5

聯絡電話：51-611-5543

地址：釜山廣域市水營區南川洞 5-13 3F

營業時間：11:00–20:00



【本文獲「輕旅行」授權轉載。】