加拿大手信8大必買　當地特色純天然楓糖漿　朱古力餅乾/放鬆精油

去加拿大旅遊，怎麼能不帶點當地特色回來呢？無論是送朋友還是自己用，加拿大有好多超棒的伴手禮等著你發掘！從地道美食到手工藝品，選擇多到讓人眼花繚亂。



今天我們就來推薦8個到加拿大必買的手信伴手禮，不僅獨具特色，還能讓你在回家後依然感受那份加拿大的風味！準備好挑選了嗎？一起來看看吧！

加拿大必買手信推薦

+ 5

1. CANADA TRUE 楓糖奶油夾心餅乾

楓糖奶油夾心餅乾，簡直就是加拿大的甜點代表！這款餅乾由兩塊可愛的楓葉形狀酥脆餅乾夾著香甜的楓糖奶油，帶來濃郁的楓糖風味和迷人的焦糖香氣。外層酥脆，內層則是細膩滑順的奶油，口感層次豐富，每一口都超級滿足！這肯定是每次到加拿大必帶的伴手禮，不僅是下午茶的完美小點，也超適合搭配咖啡或茶，甜美又不膩，一定要試試！

2. 加拿大楓糖漿

加拿大是全球最大的楓糖漿生產國，這裡的楓糖漿因為純天然的甜味而超受歡迎，是由糖楓樹的樹液經過蒸發濃縮製成的，完全是天然的甜味劑，無論是淋在煎餅、鬆餅上，還是搭配冰淇淋或其他甜點，楓糖漿都能早餐或甜點增添一抹香甜。而且，楓糖漿不止是甜點神器，還能拿來調味沙拉和肉類，真的是百搭又美味！作為加拿大的代表，楓糖漿不僅好吃，還能帶回家當作文化的體驗，讓你每一口都能感受到加拿大的風味！

3. INNISKILLIN 冰酒

冰酒，這種甜美的甜點酒，是用在寒冷氣候中自然冰凍的葡萄釀製而成的。說到冰酒，全球產地不多，而其中加拿大絕對是最具代表性的！主要的冰酒產區有：安大略省的尼加拉地區、魁北克省，以及卑詩省的奧肯那根谷。這些地區的極寒氣候，簡直是冰葡萄的「天堂」。冰酒的口感濃郁，香氣豐富，通常搭配甜點或奶酪享用，讓每一口都充滿幸福感。無論是送禮還是自用，加拿大的冰酒都是完美選擇，保證讓你留下深刻印象！

4. 楓葉紅茶

加拿大當地販售許多品牌的楓葉紅茶或是楓葉伯爵茶，喜歡喝茶的你絕對不能錯過，楓葉茶（Maple Tea）可以說是加拿大茶界的小精靈，也是最有代表性的時尚風味之一！茶香氣清新淡雅，喝起來不只溫潤順口，還帶點古早韻味，超療癒～來自加拿大的楓葉茶種類超豐富，像是楓葉紅茶、藍莓茶、草莓茶、黑莓茶，甚至還有楓葉奶茶等超過40種口味，選擇多到眼花撩亂，茶裡還融合了天然楓葉汁的營養，讓你在品茶的同時也能補補元氣！

5. Celebration 巧克力餅乾

Celebration巧克力（朱古力）餅乾可以說是加拿大的國民零食，是巧克力結合香氣濃郁的奶油餅乾，有黑巧克力、薄荷巧克力、草莓醬口味，外面的奶油餅乾香氣醇厚、香甜酥脆，結合濃厚的巧克力夾心，甜甜的口味適合當作下午茶搭配茶或咖啡，保證順口到讓你一塊接著一塊、停不下來！

6. QANTU 巧克力

Qantu的巧克力是得過金豆獎的！口味超多元，從濃郁不甜膩的黑巧克力，到滑順香濃的牛奶巧克力通通有，還有加入新鮮水果和堅果的創意口味，真的每一款都讓人想再吃一口！他們家的黑巧克力特別適合喜歡濃厚可可香的人，不會死甜，風味超有層次。但如果你是牛奶巧克力派，那建議可以避開黑巧那區～像是加入熱情果這種酸酸甜甜的果乾系列，更是口感特別又驚喜！

7. GLYSOMED 護手霜

這款GLYSOMED護手霜是來自加拿大熱銷的經典甘菊護手霜！無論你是偏好有香還是無香版本，它都能像隱形手套一樣，幫你隔離外來刺激、深層鎖水滋潤，有效舒緩乾燥不適，改善龜裂與粗糙問題。富含甘菊與蘆薈精華，質地溫和，連敏感肌也能安心使用。白色款為無香味設計，貼心又貼手，讓你隨時隨地呵護雙手，回歸柔嫩觸感！

8. saje 放鬆精油

saje是加拿大十分有名的精油品牌，該品牌出了許多種擁有不同療效的芳香精油：sleep well是他們家的招牌，睡前可以塗在腳底、耳後，或者泡腳都能令人舒壓好入睡；peppermint halo適合塗在肩頸、太陽穴，會有涼感的感受，可以提神及舒緩肌肉緊繃；Eater’s Digest則是可以塗在腹部，緩解消化不良的不適，可以說是必買的一樣手信！

以上就是本次編輯推薦給大家到加拿大必買的8樣伴手禮，送禮自用都相宜！

延伸閲讀：美國旅遊｜洛杉磯必去8大景點 《La La Land》取景地可眺望美景（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 36

延伸閲讀：

女生防水包包品牌 PTT、Dcard 網友 5 大推薦！專賣店哪裡買、材質尺寸挑選指南一次看！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】