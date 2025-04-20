美國旅遊｜洛杉磯必去8大景點　《La La Land》取景地可眺望美景

新的一年到來，你是否已經在為今年出國做準備呢？



不管是因為什麼原因出國，如果你選擇的是美國洛杉磯做為旅途目的地，那麼這些地方是在洛杉磯一定要去的景點，看風景、逛街、主題樂園這裡都有，也可以選擇待在碼頭度過悠哉的一天～

美國洛杉磯8個熱門景點推薦，每個角落都是荷里活電影場景，體驗星光璀璨的魅力（點擊放大瀏覽）👇👇👇

美國洛杉磯8大人氣景點 星光大道電影迷必去 聖塔莫尼卡碼頭浪漫至極（01製圖）

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1. 聖塔莫尼卡碼頭（Santa Monica Pier）

這裡是美國66號公路的終點站，也是來聖塔莫尼卡必訪的景點，碼頭隨處可見66的路牌。聖塔莫尼卡碼頭上有個太平洋樂園（Pacific Park），裡面有不少遊樂設施，像是浪漫的摩天輪、刺激的過山車，還有一些投幣式的電動娛樂。

在這裡待上一整天會感受到這裡獨有的悠閒感，徐徐微風、溫暖的陽光、沙灘、海浪聲、嘻笑的人群和尖叫聲。在海灘上一邊散步一間看著人群和眼前的摩天輪，不論黃昏或晚上，甚至是任何時分，都洋溢著浪漫。

聖塔莫尼卡碼頭

地址：200 Santa Monica Pier, Santa Monica, CA 90401美國

電話：+1 3104588900

官網連結：https://santamonicapier.org/

Google評分：4.6



2. 荷里活星光大道（Hollywood Walk of Frame）

來到洛杉磯，說什麼也要在荷里活星光大道上走一遍呀！星光大道（Hollywood Blvd）是主要由高爾街、拉布雷亞大道、絲蘭街與日落大道等組成的路線，至今約有2750多顆星星被刻在人行道上，每顆星星都代表一位對荷里活有貢獻的明星、製作人、導演或卡通人物，可以邊沿著星星走，邊尋找自己喜歡的明星的代表星星，跟它一起在星光大道上合影唷。

荷里活星光大道

地址：Hollywood Boulevard, Vine St, Los Angeles, CA

電話：+1 3234698311

營業時間：24hr

官網連結：https://walkoffame.com/

Google評分：4.1



3. 荷里活環球影城（Universal Studios Hollywood）

荷里活環球影城，不只是歷史悠久的電影製片廠，更是個百玩不膩的主題樂園。許多精彩絕倫的電影作品都是在這拍攝，像變形金剛、侏儸紀公園、潛行凶間。強烈推薦既然來了就一定要搭趟遊園列車（Studio Tour），一路上可以看到很多知名電影中的經典場景，如狂野時速、大白鯊、回到未來等，體驗一下現場帶來的震撼，絕對不虛此行！

另外因為《超級瑪利歐兄弟》電影的上映，讓「任天堂主題園區」變得更加熱門，這個陪著大家幾十年的經典電玩，如今終於可以實現跟瑪利歐一起打怪拯救碧姬公主的願望啦！

荷里活環球影城

地址：100 Universal City Plaza, Universal City, CA

電話：+1 8008648377

營業時間：週一五10:00-19:00、週二09:00-19:00、週三四10:00-18:00、週六日09:00-21:00

票價資訊：USD $109（折合約848港元）

官網連結：https://www.universalstudioshollywood.com

Google評分：4.6



4. 格里斐斯天文台（Griffith Observatory）

格里斐斯天文台（Griffith Observatory）不只是洛杉磯知名的地標，更為世界上著名的天文台之一，擁有一個電影放映室及數個展間，包括十二吋寬的折射式望遠鏡和太陽望遠鏡天象儀。這裡是免費入場，只有天體表演場地需要額外再收費，來到這裡不僅可以接觸、學習天文知識外，更可以一覽洛杉磯城市的美景。

格里斐斯天文台

地址：2800 E Observatory Rd, Los Angeles, CA

電話：+1 2134730800

營業時間：週二至週五1200:22:00，週六日10:00-22:00，週一公休

官網連結：https://griffithobservatory.org/

Google評分：4.7



5. 中央市場（Grand Central Market）

洛杉磯最有名的中央市場（Grand Central Market）裡，集中了各國的各類美食，有手工製作的新鮮食品與特色美食，也有當地有名的啤酒和甜點。其中當地人都喜歡吃、也最受觀光客歡迎的Eggslut這裡就有一家。

Eggslut於2011年從一台小餐車出發，它的美味程度讓它在洛杉磯迅速竄紅，是當地非常有名的排隊名店，它是一家以雞蛋為發想的快餐店，所以幾乎所有餐點的成分都會含有雞蛋。如果不知道要點什麼，那麼就點它們的招牌菜「Slut」吧。

中央市場

地址：317 S Broadway, Los Angeles, CA

電話：+1 2133596007

營業時間：每日08:00-21:00

官網連結：https://grandcentralmarket.com/

Google評分：4.5



6. 比華利山（Beverly Hills）

既然都來到洛杉磯了，那麼就來感受一下時尚名媛與荷里活巨星般的絢麗生活吧～比華利山除了有超多奢侈精品店，也是特別受好野人喜愛的居住區，因此有「全世界最尊貴的住宅區」之稱。更厲害的是，在這裡還能看見各種奔馳在路上的豪華跑車，讓你直接看免費車展！

比華利山

地址：120 S Spalding Dr, Beverly Hills, CA



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7. 中央圖書館（Central Library）

洛杉磯中央圖書館是洛杉磯的重要地標，也是全美第三大圖書館，它的建築混合了哥德式、古埃及和地中海的獨特風格聞名，並且在頂端鑲有金字塔以及外牆上的獅身人面像跟蛇。這裡面有收藏超過三百萬件來自洛杉磯報社的歷史照片，和1萬6千本以上的圖書，大多數為18、19世紀，最早的甚至可追溯到15世紀呢！

中央圖書館

地址：Central Library, 630 W 5th St, Los Angeles, CA

電話：+1 2132287000

營業時間：週一至週四10:00-20:00，週五六09:30-17:30，週日13:00-17:00

官網連結：https://www.lapl.org/branches/central-library

Google評分：4.6



8. 奧維拉街（Olvera Street）

奧維拉街的風情有別於洛杉磯多數區域，沒有摩天大樓和現代光景，但有獨特的墨西哥風情。這裡可以說是洛杉磯最早開發的舊城區，沿途景點也從美國style漸漸受影響變成墨西哥style，可以看到街上充斥著墨西哥風格的民俗服裝、面具、皮製品和樂器等，是個適合挖寶的好地方。

奧維拉街

地址：845 N Alameda St, Los Angeles, CA



如果計畫在放假時來洛杉磯走走，這些景點都是在洛杉磯一定要來打卡一下的地方，也可以一同感受當地散發出的獨特文化氣息，心動了機票就快快買起來吧～

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