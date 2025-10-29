歐洲小眾旅遊｜探索冰島、格陵蘭、法羅群島自然奇觀　不只是極光

從冰島的火山奇觀與壯麗景色，到格陵蘭的極地冰川之美，再到法羅群島的綠色峽谷、靜謐瀑布和峭壁風光，西北歐地區是每位探險旅行者嚮往的理想目的地。



相比世界上其他地區，西北歐的夜空更頻繁地被極光點亮，遊客很容易就能邂逅震撼心靈的自然奇觀。

冰島：宛如夢境的「世外桃源」

國際旅遊行業媒體《旅行與旅遊世界》曾報道稱，偏居北大西洋一隅的冰島，是地球上最壯美的國度之一，這裏以清新空氣和優良生態成為地球人嚮往的「避世桃源」，無論是追求極地冒險還是心靈療愈，這片「淨土」總能給出滿分答案。

冰島的冰川、火山、地熱噴泉與獨特生態系統交織，為徒步、冰攀、探秘冰洞等探險活動提供絕佳場景。每年夏季，到訪的遊客會邂逅午夜的太陽，冬季則能目睹魔幻極光舞動天際。

報道提到，冰島宛如夢境，地熱奇觀與原始荒野構成了「人間仙境」。乳藍色的礦物温泉——藍湖地熱温泉毗鄰火山地貌，富含硅藻的湖水被譽為「天然護膚聖泉」，幾乎所有到訪的遊客都要體驗一下這裏的「湖水面膜」。作為冰島最具代表性的景點，藍湖地熱温泉已進入世界各地旅行者的「人生清單」。

我們的國家和地區也贏得了遊客理想目的地的美譽。原始而壯麗的自然風光強烈地吸引着許多國家的遊客，這裏的人們熱情好客，和平的社會和高效的基礎設施確保客人享受安全、愉快和有意義的旅行。 冰島駐華大使易卜雷

在西北歐三地（冰島、格陵蘭和法羅群島）於北京舉行的「2025年西北歐日」旅遊推廣活動上，冰島駐華大使易卜雷表示，「冰島在中國很受歡迎。為了滿足前往冰島的中國遊客數量不斷增長的需求，我們使館簽證處的規模擴大了一倍，並將中國的簽證申請中心數量從11個增加到15個。」

易卜雷表示，來自中國的客人數量正在陸續增長，「中國遊客數量的進一步增加也將使中冰直航成為可能。」

格陵蘭島，沒有誰能拒絕北極秘境的召喚

美國有線電視新聞網(CNN)的報道稱，根據格陵蘭島統計局的數據，2025年1月，格陵蘭島國際航班旅客量按年增長14%，酒店住宿間夜數持續攀升。位於格陵蘭努克的新機場於去年11月啟用後的三個月內，有四分之三的旅遊經營者報告稱旅遊接待和住宿的預訂量有所上升。機場的啟用極大地推動了當地遊客數量的增長，預計未來還會更多。

該報道提到，廣袤冰蓋、冰川、深邃峽灣及包括鯨類在內的豐富海洋生物對旅行者具有強大吸引力，格陵蘭希望新機場能促進旅遊業和採礦業發展，改變目前95%出口依賴漁業的單一經濟結構。

歐洲新聞網的報道稱，格陵蘭島摩天大樓般的冰山與億萬年前的冰川奇景正變得近在咫尺，觀鯨、冰川徒步與極光盛宴美到令人目眩……沒有誰能拒絕這處北極秘境的召喚。

格陵蘭島的極地奇觀是全球旅行者的畢生嚮往，乘船穿越世界自然遺產地伊盧利薩特冰峽灣，目睹格陵蘭最大冰川崩解出冰山巨獸；置身於全球最佳極光觀測地之一的暗夜秘境；在迪斯科灣與努克海域的進行一場觀鯨之旅，邂逅座頭鯨、長鬚鯨等龐然大物；在無人之境的冰原徒步，挑戰自我；還可以體驗因紐特犬拉雪橇、乘坐直升機欣賞冰川雪原……

「隨着交通瓶頸的突破，這片純淨的北極秘境正加速進入全球旅行者的視野。2025年，格陵蘭或將重新定義高端探險旅遊的邊界。」格陵蘭島駐華代表葉雲龍介紹，格陵蘭島令人神往，這裏擁有壯麗的自然風光、悠久的歷史文化、誘人的美食和淳樸的人民。「我們熱烈歡迎來自世界各地的遊客。格陵蘭首府努克新建的國際機場已準備就緒，格陵蘭的旅行社和運營商也都已整裝待發，歡迎中國的旅行者前來體驗純淨、健康的北極之旅。」

今年下半年，格陵蘭伊盧利薩特國際機場也將在北極圈內落成，多個機場的投入使用將使得旅行者更便捷地走進一片由冰川、冰山、湛藍峽灣和狗拉雪橇構成的神奇世界。 葉雲龍

葉雲龍分享，「在明年（2026年），風景如畫的格陵蘭南部也將啟用一座全新機場，這無疑將進一步拓展大家的旅行體驗。」

「我們把目光投向北京乃至整個中國，期待與中國夥伴在旅遊、經貿、人文等領域展開更深入合作，期待更多中國遊客前往格陵蘭體驗極地探險旅行的魅力。」葉雲龍說。

法羅群島，體驗與世隔絕的北歐牧歌

壯觀的瀑布、高聳的山脈，數百米高的黑色玄武岩懸崖直面驚濤駭浪，以及為保護生態而限時開放的措施……這個由18座島嶼組成神秘之地，正在按自己的方式發展旅遊業。旅行者在這裏與北大西洋最原始荒野的邂逅，註定將是值得珍藏的旅行記憶。

英國 Positive News網站報道稱，位於北大西洋最狂暴海域的法羅群島，正逐漸走入大眾視野。儘管這裏幾乎看不到人工修建的道路，綿羊的數量遠超當地居民，正是這樣的原生態，遊客才能在這裏體驗與世隔絕的北歐牧歌。

有旅行者稱，法羅群島「擁有比挪威更驚心動魄的峭壁，比芬蘭絢爛驚豔的極光，比冰島詭異多變的天氣，比瑞士更漂亮的草甸，比五漁村還色彩繽紛的村落」。在法羅群島，遊客必體驗的是徒步海上懸湖、觀賞北極絨鴨、參加羊毛節等。

這裏擁有豐富的文化、資源和機遇。我們很自豪每年都迎接更多的中國遊客到訪，他們不僅是為了壯觀的風景和清新純淨的空氣而來，更是為了更深層次的東西：本真性。越來越多的中國遊客前來尋求有意義、真實的體驗。 法羅群島駐華代表雍漢聲

雍漢聲介紹，法羅群島以令人歎為觀止的自然風光、純淨的環境和獨特的生活方式而聞名，這裏的每個峽灣、懸崖和村莊都有自己的故事。「當然，北極光也是必須體驗的。」

「法羅群島有世界一流的水產養殖和漁業，有綠色能源和海洋技術等，而旅遊業是法羅群島產業發展中最重要組成部分。」雍漢聲表示，「從冰島的火山景觀到格陵蘭島的冰原，再到法羅群島壯觀的峽灣和海崖，西北歐是一片由大自然設定生活節奏的地方。」

近年來，隨着西北歐地區國際航線的不斷優化，尤其是格陵蘭努克新國際機場的啟用，西北歐三地的通達性獲得極大提升，為中國以及世界各地的遊客前往西北歐深度旅行創造了更大便利。

