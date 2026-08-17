台北美食｜寧夏夜市10家必吃美食　米芝蓮推薦蚵仔煎　爆漿雞蛋糕

台北寧夏夜市必吃美食指南請收藏！寧夏夜市位於民生西路、南京西路與重慶北路中間路段，距離捷運雙連站步行約10分鐘，是台北的老字號夜市，營業時間為每天的17:00-01:00。



短短一條街上囊括了各種道地傳統台灣小吃，也有特色異國料理，而且攤商重複率不高，許多都是經營超過5、60年的老店，當然也少不了米其林推薦美食，因此深受在地人和觀光客喜愛，不想踩雷來這裡準沒錯！

寧夏夜市必吃美食推薦

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1. 圓環邊蚵仔煎

「圓環邊蚵仔煎」是創立於1965年的老字號小吃店，加上自2018起已經連續4年蟬聯米其林（米芝蓮）指南餐盤推薦，每次經過都是排隊人潮滿滿！選用每天從台南直送的蚵仔，麵皮煎得焦焦脆脆，搭配獨家醬汁，加上明亮乾淨的用餐環境，難怪這麼受歡迎。更有趣的是他們家的蚵仔煎居然還有專門的輸送帶，宛如在吃迴轉壽司！

圓環邊蚵仔煎

地址：台北市大同區寧夏路46號

時間：12:00–14:30；16:30–00:30



2. 豬肝榮仔

這間營業超過70年的「豬肝榮仔」，則是多次榮獲必比登推介的街邊小吃。招牌的豬肝湯清甜醇厚，帶有厚度的豬肝吃起來卻非常軟嫩，近幾年還新開發了台灣形狀的香蔥芋頭糕，口感鬆軟，香氣十足，吃得到芋頭塊，沒吃過的一定要試試看！

豬肝榮仔

地址：台北市大同區寧夏路010攤位

時間：18:30–23:30



3. 里長伯臭豆腐

這間「里長伯臭豆腐」是小編每次來寧夏夜市必吃的名單，除了常見的炸臭豆腐跟麻辣臭豆腐之外，這裡還有許多特殊口味，像是「破布子清蒸臭豆腐」、「鹹蛋黃清蒸臭豆腐」，另外還有把臭豆腐包進餛飩皮製成的「臭豆腐紅油炒手」和「香酥臭餛飩」，創意十足！

里長伯臭豆腐

地址：台北市大同區寧夏路22之9號

時間：12:00–00:00



4. 劉芋仔蛋黃芋餅

來到寧夏夜市絕對不能錯過這間永遠都大排長龍的「劉芋仔蛋黃芋餅」！現包現炸的蛋黃芋餅與香酥芋丸，外皮酥脆，裡頭是鬆軟綿密的芋泥，芋頭控保證一吃就愛上！蛋黃芋餅還另外包入了鹹蛋黃和肉鬆，鹹甜口感讓人一口接一口，美味程度讓人願意為了它乖乖排隊等候！

劉芋仔蛋黃芋餅

地址：台北市大同區寧夏路091攤位

時間：週一至週五17:30–00:00，週六週日17:30–00:30



5. 豆花莊

位於寧夏夜市外圍的人氣排隊甜品店「豆花莊」，創立於1965年，擁有近60年歷史，至今依舊深受歡迎。逛完夜市一定要順便來這裡吃碗豆花，才能劃下完美的句點！

豆花莊

地址：台北市大同區寧夏路49號

時間：10:00–01:00



6. 環記麻油雞

已經飄香80年的古早味麻油雞店「環記麻油雞」原本位於圓環，現在開到寧夏夜市內，這家是小編私心每經過必吃的店之一，該店湯頭因為老闆娘對食材的高度堅持，採用雞骨與豬骨慢熬的湯底，還有來自於百年老店的信成麻油，造就麻油湯頭的濃醇香，大推大家一定要吃他們的「腰子」料理，無論是麻油腰子湯還是乾炒腰子，碩大且肥厚脆口的腰子，搭配麻油湯、麵線一起享用，簡直不要太過癮！

環記麻油雞

地址：台北市大同區寧夏路44號

時間：週一公休，週五17:00–00:00，週二、三、四、六、日12:00–15:00，17:00–00:00



+ 5

7. 林記麻辣臭豆腐

民國40年就創立的「林記麻辣臭豆腐」也是寧夏夜內的人氣攤位，推薦大家吃「大腸麵線」，有蝦仁的大腸蚵仔麵線，是「林記」的特色，用新鮮蝦仁、東石蚵仔、大腸頭、手工麵線、自製香料熬製湯底，加入紅蔥頭、蒜泥，最後以地瓜粉勾芡，湯頭香濃甘甜；還有「麻辣臭豆腐」，以20多種香料炒成滷包，熬煮時加入蔬菜、小魚乾、香菇、蝦米等多種配料，還可以加新鮮鴨血、豆皮、高麗菜、冬粉、大腸頭、王子麵等等，滿滿一大碗，非常夠味！

林記麻辣臭豆腐

地址：台北市大同區寧夏路70號

時間：17:00–00:00



8. 純鮮奶雞蛋糕

位於寧夏夜市中段的小攤子「純鮮奶雞蛋糕」每每經過都大排長龍，原因是因為老闆娘用料實在、顆顆飽滿，堅持點單後開始現做，客人吃到的每一顆雞蛋糕都是熱騰騰的，使用純鮮奶製作蛋糕，過程中不加一滴水，一口咬下雞蛋糕，裡頭的香濃餡料還會爆漿，療癒程度滿分，超適合在吃膩鹹點時轉換口味！

純鮮奶雞蛋糕

地址：台北市大同區寧夏路56-38號



9. 大昌沙拉船

從寧夏夜市大門口進入就能在攤位開頭看見「大昌沙拉船」，擺在攤位前頭排列整齊的沙拉船麵包看起來超療癒，麵包經過酥炸後香脆可口，再塗上美乃滋加入火腿、滷蛋、黃瓜、番茄，一口咬下可以吃到多種層次口感，而且老闆娘還會貼心地詢問客人醬料需要多還是少，像小編每次都是要求醬多加爆，甜甜的滋味超罪惡！

大昌沙拉船

地址：台北市大同區寧夏路003攤位

時間：17:00–00:00

電話：0936-555-005



10. 祥記大橋頭燒麻糬

最後一家「祥記大橋頭燒麻糬」全年供應燒麻糬冰，軟糯香甜的燒麻糬灑上夠味的花生、芝麻粉，底下是滿滿清甜的清冰，一口熱麻糬、一口冰的感受超特別，吃完以上這些美食後絕對要到祥記吃一碗燒麻糬冰做一個完美的結尾！

祥記大橋頭燒麻糬

地址：台北市大同區寧夏路24號

時間：17:00–00:30

電話：0953-073-938



加碼整理台北寧夏夜市捷運、停車場資訊

台北寧夏夜市營業時間為每天的17:00-01:00，若讀者們想前往寧夏夜市可以搭持台北捷運到中山站走1號出口步行約10分鐘可達，也可搭到雙連站從1號出口步行約8分鐘可達寧夏夜市；若是想要開車前往，可以停在蓬萊國小地下停車場（收費：每小時30元）或是朝陽公園地下停車場（收費：每小時60元）；公車則可搭乘搭乘2、12、215、282、282（副）、4246、52、622、63、重慶幹線、304重慶北、223、250、255、601路公車，於「圓環站」下，2、518、539、811、紅33路公車，於「靜修女中站」下車。

以上就是為大家精選的寧夏夜市必吃的10樣美食，下次去不要忘記到這些攤位光顧喲，好吃程度絕對讓你排隊也甘願！

FAQ

寧夏夜市在哪裡？ 寧夏夜市位於民生西路、南京西路與重慶北路中間路段。 寧夏夜市在哪個捷運站？ 寧夏夜市距離捷運雙連站步行約10分鐘。 寧夏夜市美食吃什麼？ 1. 圓環邊蚵仔煎

2. 豬肝榮仔

3. 里長伯臭豆腐

4. 劉芋仔蛋黃芋餅

5. 豆花莊

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】