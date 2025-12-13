基隆美食｜廟口夜市基隆車站16家必吃：麻糬龍蝦/天婦羅/魷魚羹

鄰近台北的基隆是許多人出遊的好地方，不管是想欣賞海景還是大啖美食，基隆通通都能滿足。除了在基隆車站周邊的一級美食戰區，還有悠久歷史、超多老店的美食集散地——廟口，還有哪些基隆美食你一定要嚐，快跟著小編看下去！



基隆廟口美食

1. 王記天婦羅

位在基隆廟口16號攤位的王記天婦羅，經營已超過一甲子，是著名的基隆名產！

使用新鮮魚漿現炸的天婦羅，嚐起來口感Q軟，沾上甜甜辣辣的醬汁，配上酸甜脆口的小黃瓜，開胃又解膩，吃完還想再來一碗，是只要銅板價就能嚐到古早味的甜不辣！

王記天婦羅

地址：基隆市仁愛區仁三路60號（基隆廟口攤位16號）

營業時間：11:00-20:50



2. 天一香肉羹順

天一香肉羹順的肉羹湯和滷肉飯都超級美味，就連在地人都很愛！

肉羹外層裹著一層薄薄的太白粉，咬下時扎實有嚼勁，湯頭偏甜、屬於甜口派，但仍是美味，而滷肉飯嚐起來鹹鹹甜甜的，瘦肉與肥肉燥混和著，加上油蔥酥的香氣，看似普普通通，但每次吃完都讓人感覺意猶未盡呀～

天一香肉羹順

地址：基隆市仁愛區仁三路27-1號（基隆廟口攤位27-1號）

營業時間：11:00-23:30



3. 百年吳家鼎邊趖

說到基隆名產怎麼能不提到鼎邊趖？而位於廟口夜市裡的百年吳家鼎邊趖就絕對不能錯過啦！

鼎邊趖是將在來米磨成米漿，再利用鼎邊用火燒熟而成，正是這種一面烤一面蒸的製法，鼎邊趖在加熱時會因密度不同而成為大家常見的自然捲造型，Q彈的鼎邊銼、彈牙的肉羹及蝦仁羹加上清爽的湯頭，讓人一吃就愛上～

百年吳家鼎邊趖

地址：基隆市仁愛區仁三路27-3號（基隆廟口攤位27-2號）

營業時間：10:30-00:00（週四公休）



4. 世盛一口吃香腸

逛夜市就是要吃香腸。

小編每次經過都會被香腸的香味吸引，而這家世盛一口吃香腸的老闆堅持使用台灣野放豬腿肉製作，且每一顆香腸的肥瘦都是黃金比例，一口一顆剛剛好、每口都超級滿足，配上店家提供的蒜頭，這美味程度太逼人了，讓人忍不住一口接著一口！

世盛一口吃香腸

地址：基隆市仁愛區（基隆廟口攤位43-1號）

營業時間：11:00-23:45



5. 天盛舖營養三明治

天盛舖營養三明治是基隆廟口的知名小吃店之一，是一間人氣排隊美食，每到假日都得抽號碼牌，小編建議大家平日來比較好～

外層麵包炸得酥酥香香卻不油膩，中間夾入豐富餡料，像是番茄、小黃瓜、滷蛋及火腿等，最後擠入美乃滋醬，吃起來爽口又開胃！記得要趁熱吃才好吃唷～

天盛舖營養三明治

地址：基隆市仁愛區愛四路30號（基隆廟口攤位58號）

營業時間：11:30-00:00



6. 遠東泡泡冰

基隆的老字號泡泡冰店－遠東泡泡冰在基隆廟口夜市旁，有獨立店面所以用餐空間會更加舒適，小編很推薦去品嚐！

冰品口味有9種，經典花生、鳳梨、芒果、芋頭與雞蛋牛奶等，精選台灣各地的天然食材，吃得新鮮又安心，綿密的口感讓人好滿足，還能吃到果粒～夏天來一杯真是大快人心！而且現在各大通路也買得到遠東泡泡冰唷！

遠東泡泡冰

地址：基隆市仁愛區仁三路5號

營業時間：10:00-23:00



基隆車站美食

1. 天天鮮排骨飯

位在孝三路的天天鮮排骨飯，是一間排隊名店，內用排隊較耗時，可以選擇外帶，省去冗長隊伍的困擾。

便當口味有魚排、雞腿、排骨和蝦仁四種，也可以點雙拼唷。每份主餐都會附上高麗菜、酸菜，和一顆半熟炸蛋或全熟蛋，半熟炸蛋記得戳破讓蛋液和米飯融合，口感會更滑順，再淋上特製的酸甜醬，還能減去一些油膩感！光是看到照片就足以讓人流口水呀～

天天鮮排骨飯

地址：基隆市仁愛區孝三路42巷4號

營業時間：11:00-19:30



2. 孝三路紅糟肉圓魷魚羹

隱身在小巷弄中的孝三路紅糟肉圓魷魚羹內用座位不多，內用、外帶卻人潮不間斷。

靠近巷口處的第一攤販賣的是肉圓，第二攤則是魷魚羹，地道吃法就是要兩間一起吃！魷魚羹湯頭嚐起來清甜且魷魚香氣很夠，來幾碗都沒問題，魷魚羹好吃又彈牙、肉圓的表皮Q彈有勁，裡頭是紅糟肉與筍乾，加上香甜的醬汁，搭在一起真是絕配！

孝三路紅糟肉圓魷魚羹

地址：基隆市仁愛區孝三路97號

營業時間：09:00-20:00（週日僅營業至18:00）



3. 豬肝湯海鮮店

這道基隆特色美食千萬別錯過！店內販賣豬肝腸、紅燒肉、豬肝、小腸、豬皮和豬耳朵等滷味，每天當日現做，所以買了之後要盡快食用唷～

食材處理得相當乾淨且滷的很入味，小腸嚐起來Q軟有嚼勁，豬肝腸口味獨特，烤得焦脆的香腸裏頭夾了豬肝，除了有香腸炙烤的美味還多了內臟的香氣，超級特別~

豬肝湯海鮮店

地址：基隆市仁愛區孝三路63號

營業時間：08:00-17:00（週一四公休）



4. 孝三路大腸圈

大腸圈也是孝三路必吃的美食之一，每到假日總是排滿客人。

新鮮豬大腸做成的脆口腸衣一咬就斷，內餡有蝦米、油蔥與糯米，香氣十足，豬肺也是孝三路大腸圈的招牌，口感厚實Q彈，原味鮮甜，若淋上醬油膏則別有一番風味，還有一樣基隆必吃的－吉古拉，厚厚的魚漿很有口感，加上炭烤的焦香味，來到基隆就是要吃海味啊！

孝三路大腸圈

地址：基隆市仁愛區孝三路99巷3號

營業時間：10:00-18:00（週一公休）



5. 李家貼鍋饅頭

近60多年歷史的李家貼鍋饅頭，承襲了山東的美味，是連在地人都愛的一道美食。

店內除了販賣菜肉包子、韭菜盒子、豆腐捲及冷凍水餃等，還有最具人氣的貼鍋饅頭，純手工製作，你一定要來試看看！將表面煎得焦香、內部札實，越嚼越順口，一不小心就吃完一個了！提前先預約、並於一小時內取貨，就不用排隊了唷～

李家貼鍋饅頭

地址：基隆市仁愛區孝三路99巷3-1號

營業時間：08:00-15:00（週日公休）



其他基隆美食

1. 周家蔥油餅

在地友人熱情推薦！熱騰騰的現煎雞蛋搭配蔥油餅，光是用聞的就能感受到它的美味，一口咬下外酥內軟。

蔥香、麵香與油香在嘴裡爆開，重點是鮮嫩多汁到不行，好吃得無法自拔！即使沒有現吃，帶回家冰凍後再重新加熱，美味程度也一點都不減。

周家豆漿店

地址：基隆市中正區信二路309號

營業時間：05:30-12:30（週一公休）



2. 榮生魚片

來到基隆就要吃海產，就連在地人也推薦這間海鮮店！

隱身在基隆成功市場內的榮生魚片，其實也是間熱炒店，不僅用餐空間明亮舒適，供應的海鮮新鮮，分量足夠且價格平價，大家都推薦甜蝦，有機會一定要試試！無論是現切的生魚片還是店家烹煮的海鮮料理，各個都是美味到爆炸呀，幾乎不踩雷～

榮生魚片

地址：基隆市仁愛區成功一路118巷3弄2號

營業時間：平日11:00-20:30、假日11:00-15:20／16:10-20:00（週一公休）



3. 阿山哥雙胞胎

飄香40多年的在地古早味，是許多基隆人從小吃到大的回憶，阿山哥雙胞胎雖然只是台發財車攤位，但仍吸引許多客人爭相前來。銅板價就能吃到大大美味。

「一口吃發財蛋」名字不僅趣味，美味程度也是有保證的，外皮炸得金黃酥脆並撒上白芝麻，裡面則是又香又Ｑ、也不油膩，特別的是，這裡還有販賣單顆的，一樣超美味！

小編小提醒：阿山哥雙胞胎在台北的信義區和南港區也都有分店喔！



阿山哥雙胞胎

地址：基隆市仁愛區忠三路52號

營業時間：08:00-18:00



4. 益心居龍蝦麻糬

位於基隆外木山的益心居龍蝦麻糬，除了有普通的麻糬，像是黑糖和紅豆等，還有四款超霸氣的鹹味麻糬，包的分別是龍蝦、干貝、魚翅和烏魚子，每天現點現做，怕影響海鮮風味所以不提供混搭。

超人氣的商品就是龍蝦麻糬，新鮮的龍蝦肉，配上鮮脆的黃瓜、香菜，麻糬嚐起來水潤不乾，加上麻糬外層的芝麻與花生，口感層次超豐富～

益心居龍蝦麻糬

地址：基隆市中山區湖海路一段37號

營業時間：11:00-18:00



5. 玥成上海美味鮮湯包

玥成上海美味鮮湯包位在基隆八斗子，也是間非常有名氣的餐廳，每到用餐時間總是高朋滿座。

大部分人都為了它的「上海美味鮮湯包」而來，新鮮現蒸的湯包香味撲鼻，皮薄到幾乎可以看到內餡，咬下去瞬間鮮美的肉汁流在口裡，越吃越上癮，重點是價格超實惠，多點一籠也不怕！

玥成上海美味鮮湯包

地址：基隆市中正區北寧路317-6號

營業時間：11:00-14:30、16:30-20:30（週二公休）



基隆美食真的是太厲害了～每樣看起來都超級銷魂又誘人，光是隔著螢幕就能感受到它們的香氣，口水吞不停！下次去基隆，別再只知道吃廟口，跟著小編走遠一點探索更多美味吧！

