台北美食｜壽喜燒TOP6推薦　CP值超高個人日式火鍋　頂級和牛放題

鍋物總是人們聚餐的首選，尤其以醬油和糖調製、風味甘甜濃郁、甜鹹交織的壽喜燒，總是讓人忍不住一再品嘗。壽喜燒分為兩大流派，關東派以醬汁和高湯預先調好，直接將肉片放入湯汁中涮煮，風格清爽；而關西派則是先煎後燉，先用牛油熱鍋，將肉片乾煎後撒上糖，再倒入醬汁燉煮，儀式感重，肉片焦香濃郁。



這篇小編精選的台北壽喜燒推薦名單，哪家才是你心中的NO.1呢？

Top 6 台北壽喜燒推薦

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1. 壽喜燒割烹 日山

「壽喜燒割烹日山」源自東京，是連續十年獲得米其林（米芝蓮）一星榮譽的百年老店。台北開設的首間分店，進駐在新光三越台北信義新天地A4館四樓。以「日山特選和牛」為主打，並由職人桌邊現場烹煮，和牛與壽喜燒醬汁皆每週空運來台，提供壽喜燒全餐或季節性的割烹料理。四款壽喜燒割烹套餐，包含前菜、刺身、壽喜燒、甜點等，原汁原味的傳統關東風味，喜愛壽喜燒的人絕對不能錯過。

壽喜燒割烹 日山

店家地址：台北市信義區松高路19號4樓

連絡電話：02-2758-6858

營業時間：11:30–14:30、18:00–21:30



2. しゃぶ信玄

隱身於東區巷弄裡的しゃぶ信玄，主打平價又高品質的個人日式鍋物、壽喜燒，除了招牌獨門壽喜燒湯底，另有昆布湯底，以及由蔬菜、牛骨熬製而成的成吉思汗湯底，壽喜燒湯底還特別提供關東、關西兩種風味，任君挑選。店內提供各式現點現切的頂級肉品，還有以松露醬油或是綿密細滑的生食級雞蛋的特製泡泡醬汁，讓肉品提升出不同的層次感。內用會附上四種可無限續加的精緻小菜，以及多種副食搭配鍋物一起享用，CP值超高。

しゃぶ信玄

店家地址：台北市大安區大安路一段51巷19號1樓

連絡電話：02-2776-0523

營業時間：12:00-21:00（週一公休）



3. 橋山．壽喜燒 はしやま すき焼き專門店

隸屬於知名的「二本松涮涮屋」集團旗下，源自日本東京·人形町百年老店的橋山．壽喜燒被稱作「壽喜燒界愛馬仕」，由曾任米其林星級餐廳的主廚團隊操刀，從開幕至今一位難求。橋山採用包廂或半包廂設計，具有高度隱私性，套餐以頂級日本A5和牛為主角，包括前菜、湯品、綜合菜盤、主餐、日本越光米、有機放牧蛋、甜點、飲品，份量感十足。全程專人桌邊服務，最大的特色是可以同時品嚐關東與關西兩種不同風味，滿足追求多層次口感的饕客。

橋山．壽喜燒 はしやま すき焼き專門店

店家地址：台北市大安區瑞安街120巷3弄1號

連絡電話：02-2708-6835

營業時間：12:00-14:30；17:30-22:30（週二公休）



4. 三燔本家

台北晶華酒店集團旗下的三燔本家，從外觀就透露出頂級的貴婦氣息，精緻的用餐環境、高品質的食材和飯店級服務，讓許多人就算價格稍高也依然選擇前往用餐。三燔本家提供多樣化的日式傳統料理，包括涮涮鍋、爐端燒，以及經典的關西風味壽喜燒，搭配日本A5和牛、美國頂級牛肉等肉品，高品質讓人無可挑剔。現在想吃高級壽喜燒的朋友有福啦～有個一定不能不知道的超強隱藏菜單「壽喜燒吃到飽」！只要特別跟服務人員說要享用吃到飽，就會提供相關的吃到飽的菜單給客人做選擇，這可是內行的饕客才知道的小秘密。

三燔本家

店家地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號B3樓

連絡電話：02-2523-1305

營業時間：11:30–14:30、17:30–22:00



5. 一番地壽喜燒

在台灣深耕多年的連鎖品牌「一番地壽喜燒」，一直以高品質高CP值的壽喜燒吃到飽聞名，是許多壽喜燒愛好者吃到飽的首選。一番地比較偏向關東口味，主打提供Prime和Choice等級的牛肉無限享用，肉品現點現切，確保新鮮度，並會依照當時季節嚴選，至少有15-20種蔬菜可選擇。由於超親民的價格，吸引了大量學生族群和家庭客，更是許多小資族的最愛。飯後提供日式抹茶冰淇淋與招牌甜點「砂糖檸檬片」，酸甜解膩，剛好為用餐體驗畫上完美句點。

一番地壽喜燒 開封店

店家地址：台北市中正區開封街一段48號

連絡電話：02-2388-8852

營業時間：11:00–22:00

一番地壽喜燒 古亭店

店家地址：台北市中正區和平西路一段80號

連絡電話：02-2368-6600

營業時間：11:00–22:00



6. 和牛涮日式鍋物放題

王品集團旗下的連鎖品牌「和牛涮」，主打日式鍋物放題，嚴選「極上和牛」與「澳洲金牌純血和牛」，並完美詮釋多種和牛吃法，依季節提供新鮮菜品、嚴選副食與醬料區，共70多種食材無限供應。推薦頂級和牛壽喜燒雙吃，以鴛鴦鍋形式呈現，可以選擇味噌雞白湯和關東涮煮壽喜燒，先品嘗關西煎燒風味，再加上壽喜燒湯頭涮煮，一下就將頂級和牛襯托出豐富的層次，還可品嘗到焦糖炙燒和牛壽司，炙燒過的焦糖香氣與和牛油脂融合，真的太好吃了。

台北林森北店

店家地址：台北市中山區林森北路258號2樓

連絡電話：02-2562-5657

營業時間：11：00–02：00

台北忠孝東店

店家地址：台北市大安區忠孝東路四段128號2樓

連絡電話：02-2751-1759

營業時間：11：00–02：00

台北羅斯福店

店家地址：台北市大安區羅斯福路二段27號

連絡電話：02-2391-0269

營業時間：11：00–02：00



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