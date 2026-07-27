桃園景點｜中壢8大推薦　上百種玫瑰花秘境　水族館高鐵捷運直達

來到台灣桃園中壢卻不知道要去哪玩嗎？中壢不僅擁有繁華的都市風光，還隱藏著一些令人陶醉的秘境。這次的桃園中壢景點懶人包就要帶著你來看看八大來到中壢必遊的景點，將介紹八大必遊景點，不論你喜歡花草美景、歷史文化，或是親子樂趣，這個城市都能滿足你的各種旅行幻想。



現在，請跟隨我們，讓這座令人驚艷的城市重新點燃你的旅遊熱情吧！

桃園景點：中壢8個必遊勝地一次看！

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1. 玫瑰山谷

玫瑰山谷，是中壢一處令人陶醉的秘境，對於喜歡花花草草的旅人來說，這裡簡直是天堂。進入玫瑰山谷，你會被它的主建築物所吸引，宛如瞬間來到了歐洲莊園。這裡是私人玫瑰花園改造，種植著上百種繽紛的玫瑰花，除了賞花外，裡面還有小木屋建造的溫馨餐廳提供美味的下午茶。無論你是想尋找大自然的寧靜，或是享受美食和浪漫氛圍，玫瑰山谷都能滿足你的願望，給你一趟難忘的旅程。

玫瑰山谷

地址：桃園市中壢區環中東路685巷55弄71號

電話：0935 512 711

營業時間：11:00–18:00，週一二公休



2. 馬祖新村眷村文化園區

中壢的免門票景點「馬祖新村眷村文化園區」，是全台第二個以「文化資產保存法」保存的眷村。曾是軍官眷村的這裡更以「桃園將軍村」的稱號聞名。馬祖新村保留著濃厚的眷村風貌，展示著歷史生活用品，讓遊客穿越時光，體驗獨特的文化饗宴。馬祖新村眷村文化園區裡頭除了有多樣文創小店，還有香氣四溢的窯烤馬蔥餅、消暑的冰棒等小吃。來到馬祖新村不只能更認識台灣歷史，有得吃又有得玩，是來到中壢旅遊的好選擇。

馬祖新村眷村文化園區

地址：桃園市中壢區龍吉二街155號

電話：0972 235 773

營業時間：09:00–21:00，週一公休



3. 青塘園

位於桃園高鐵站附近的青塘園，這裡曾經是農業灌溉池塘，現在則搖身一變成為大人小孩都愛的親水空間。除了有多樣生態的碧綠池塘外，還有一片大草原和兒童遊樂區，是帶小朋友來放風的好地方。今年更成為各種文化和藝術活動的亮點，包括桃園地景節和世界客家博覽會，都將青塘園設為主要展區之一，多了不少裝置藝術外，夜晚點燈後的景緻更是美不勝收。

青塘園

地址：桃園市中壢區文德路300號

全天開放



4. 國旗屋米干店

國旗屋米干店，一年365天都風雨無阻地飄揚著國旗，讓人感受到濃濃的愛國之情。這個特別的地方位於龍岡，由一位宣揚愛國理念的米干店店主所擺設。老闆老旺是滇緬游擊隊的孤軍後裔，充滿著家國情懷。在這裡不僅可以欣賞到飄揚的國旗，還能品嚐到道地的雲南料理。店裡供應各種美食，從米干、米線、涼麵、大薄片、火燒涼拌、豌豆粉、稀豆粉等等，每一道菜都是風味獨特，讓你一嘗滇緬美食的魅力。

國旗屋米干店

地址：桃園市中壢區龍平路215號

電話：03 466 6879

營業時間：平日05:00–15:00；週末05:00–19:00；週四公休



5. 羊世界牧場

喜歡小動物嗎？那你絕對不能錯過中壢的羊世界牧場。這裡是中壢最受歡迎的親子景點之一，門票僅台幣100元，而幼稚園以下的小朋友更是免費入場。一走進牧場，你就會被可愛的山羊給圍繞，除了山羊外，園區裡還有羊駝、水豚、兔子、蠔豬、孔雀、天竺鼠等各種小動物們。這裡也有提供牧草等飼料讓你可以親手餵食，與他們建立更親密的聯繫。無論是大人還是小孩，羊世界牧場都會為你帶來滿滿的快樂和溫馨。

羊世界牧場

地址：桃園市中壢區三芝路169號

電話：03 426 6987

營業時間：每日09:00–17:00



6. 幻境裝置藝術咖啡廳

幻境裝置藝術咖啡廳，絕對是中壢的浪漫打卡勝地。這裡提供室外與室內座位，但最搶手的當屬室內靠窗的玻璃桌子座位，不僅能品味美食，還可以欣賞外頭的景色。咖啡廳的戶外區域設有多個造景區，其中的英倫情人橋造景拍照區，擁有紅色電話亭和風格獨特的木椅，增添了英倫風情。這裡不只適合朋友與情侶來拍照打卡，對於家庭來說也是不錯的選擇。國小以下的小朋友可以免低消入場，而且咖啡廳還擁有寬廣的戶外大草皮，非常適合帶小孩來玩耍。

幻境裝置藝術咖啡廳

地址：桃園市中壢區龍興路591號

電話：03 466 6222

營業時間：每日12:00–02:00



7. Xpark 水族館

說到中壢景點，不能不介紹到超人氣的Xpark水族館。這裡是由日本八景島團隊締造的日系都會型水族館，位置方便，無論是坐高鐵還是桃園捷運都可以直達。在Xpark裡，除了有讓你置身於海底奇觀之中的超大水族箱和海底隧道，癒見水母區也非常夢幻，適合拍照留念，讓你享受視覺與心靈的雙重震撼。由於Xpark的人氣實在太高，為了避免現場購票排隊，建議事先預約入場時間，這樣可以更輕鬆地享受遊覽喔。

Xpark 水族館

地址：桃園市中壢區春德路105號

電話：03 287 5000

營業時間：週日到週五10:00–18:00；週六10:00–20:00



8. 華泰名品城

華泰名品城，位於桃園高鐵站附近，是台灣最大的露天美式購物中心，匯聚超過285個國際品牌和美味餐廳，無論你尋找平價運動品牌或精品服飾，這裡應有盡有。不想購物也沒關係，華泰名品城的戶外區域可以說是桃園最好拍的打卡勝地，除了固定的美式復古風擺設外，每年暑假和聖誕節，華泰名品城還會固定更換戶外裝置藝術，成為節慶拍照打卡的熱門勝地。無論你是購物狂或藝術愛好者，都能在這裡得到大大滿足。

華泰名品城

地址：桃園市中壢區春德路189號

電話：03 273 8666

營業時間：平日11:00–21:00；週末11:00–22:00



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