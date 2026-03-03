新北景點｜戶外山海秘境6大推薦　愛心洞穴/歐洲風情宮殿情侶打卡

最近有去哪裡走走、拍照打卡，讓自己在美景中放空休息嗎？不用出國，只要有一點探險精神，就能遇見讓人忍不住按下快門的驚喜風景！在新北的山海之間，悄悄藏著不少在社群上掀起討論的美麗秘境，像是愛心洞穴、山林步道以及猶如歐洲的神話宮殿，歡迎參考我們精選的六個值得一訪的新北戶外景點，重新認識這座城市的迷人樣貌。



新北6大戶外景點推介

+ 10

1. 愛心洞穴

位於新北市瑞芳區東北角一帶的無耳茶壺山步道，近來以「愛心洞穴」而吸引關注！沿著無耳茶壺山步道往上走，在接近茶壺山頂的附近，可以在某個洞穴的盡頭看到一個宛如愛心的坑洞，遠遠地看起來相當唯美夢幻。不過，據悉這是廢棄礦坑的遺跡，所以建議大家在外面拍拍照即可，不建議攀爬進入，請務必注意自身安全喔。

愛心洞穴

地址：新北市瑞芳區勸濟堂和報時山登山口旁



2. 汐止大尖山聖德宮

「汐止大尖山聖德宮」坐落於汐止區大尖山風景區，主奉天上聖母、無極瑤池金母等眾神，並以結合了東方傳統宮殿式樣與西方古典神殿風格的建築特色，還有氣勢宏偉的牌樓、石柱與雕刻精美的細節等而聞名。推薦大家在聖德宮的拱門處捕捉風景，因為可以同時俯瞰整個汐止和雙北盆地，且白天跟入夜皆有不同的風情，尤其是藍天白雲時更添神話感！

汐止大尖山聖德宮

地址：新北市汐止區勤進路193號

電話：02-2641-9933

營業時間：05:00-18:00



3. 巫登益美術館

搭乘捷運至淡水站，步行約15至20分鐘並經老街河岸，即可抵達「巫登益美術館」。巫登益美術館以當代彩墨大師巫登益先生為名，園區由1875年的歐式建築、光緒年間的閩式古厝、日治時期的歷史建築組成，被譽為「台灣最古美術館」，外觀極具特色。自2023年正式啟用後，巫登益美術館成為遠近馳名的淡水打卡地標，很多人喜歡這裡散發的異國情調。

巫登益美術館

地址：新北市淡水區真理街巫登益當代藝術園區

電話：02-2626-5997

營業時間：09:30-17:00



4. 三貂嶺生態友善隧道

「三貂嶺生態友善隧道」為處於新北市瑞芳區與雙溪區交界的隧道，連通牡丹至三貂嶺，總長約1850公尺，最初隧道曾遭停用廢棄，並列為新北市歷史建築，現在已轉型再利用闢建為全台第一條鋼筋自行車道，風景優美，很適合親子旅遊！值得一提的是，設計師特別利用水池打造出與三貂嶺呈現鏡面反射倒影的美景，是三貂嶺生態友善隧道必拍亮點喔！

三貂嶺生態友善隧道

地址：新北市雙溪區雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺交接處

電話：02-2493-3782

營業時間：08:30-16:00（週二公休）



5. 卯澳漁村

位於東北角海邊，「卯澳漁村」是三貂角周邊的一個古老小漁村，居民以養殖九孔、捕撈石花菜為主，漁村又以「石頭古厝」為特色，純樸又有如童話故事一般可愛。若搭乘大眾運輸，可搭台鐵到福隆站，再轉乘台灣好行856黃金福隆線至「卯澳」站下車，步行約3分鐘即可抵達卯澳漁村；若自行開車，則沿台2線（濱海公路）往宜蘭方向，卯澳漁村即在台2線106-107K處。

卯澳漁村

地址：新北市貢寮區福連里(濱海公路旁近三貂角)

電話：02-2499-1210



6. 馬崗潮間帶

搭乘台灣好行856黃金福隆線（瑞芳-馬岡），於馬崗（三貂角燈塔）站下車，即可抵達位於新北市貢寮區馬崗漁港前的「馬崗潮間帶」。馬崗潮間帶長寬各約百餘公尺，是台灣海岸生長最多的綠藻處，且海蝕平台表面平坦，彷彿鋪了一層天然的翠綠地毯！想要前往馬崗潮間帶的話，建議關注潮汐時間，並抓準退潮時間，就能拍到奇蹟美照囉！

馬崗潮間帶

地址：新北市貢寮區馬崗

電話：02-2499-1210



延伸閱讀：

苗栗櫻花景點｜協雲宮、霧社櫻王必去！6個避開人潮的苗栗賞櫻秘境

2026 名古屋賞櫻季｜春天就飛名古屋！6大名古屋賞櫻景點＋花況預測一次看

【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】