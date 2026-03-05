旅遊心得｜經濟艙7大隱藏福利　日航供應泡麵　這航空提供過夜包

經濟艙機票價格親民，讓許多旅客沒注意到部分航空公司其實提供多項免費服務。FreeQuinnt Flyer創辦人英格利希（Quinn English）指出，只要懂得詢問、掌握時機，即使是經濟艙乘客，也能享有泡麵、過夜包、免費Wi-Fi等額外福利。



專家點獲得隱藏福利關鍵

根據旅遊雜誌《Travel + Leisure》報導，專門分析機票優惠的「Dollar Flight Club」執行長紐加頓（Jesse Neugarten）指出，經濟艙其實潛藏不少免費資源，只要旅客在適當時機以友善態度提出需求，就有機會獲得。英格利希補充說明：「國際航線提供的福利比國內航線還要更多。」同時強調：「大多數航空公司不會在每個航班上安排太多的空服員，因此他們工作量非常大，尤其是登機、準備起飛或是降落的時候，這時候都建議不要提出請求。」

經濟艙7大隱藏福利有哪些？

英格利希統整出七項常見的經濟艙免費福利，雖然並非所有航空公司都提供，但若旅客搭乘長程航班或國際線的話，成功機率較高：

1. 多樣免費餐點

部分航空提供不僅限於簡單點心，例如阿聯酋航空（Emirates）提供包含主餐、沙拉、甜點的套餐，日本航空（Japan Airlines Co., Ltd）供應泡麵，法國航空（Air France）則有道地法餐。

2. 過夜用品包

搭乘長途航班時，土耳其航空（Turkish Airlines）、阿聯酋航空會提供含有牙刷、眼罩、護膚用品等的過夜包。

3. 免費無線網絡

阿聯酋、法航、卡達（Qatar Airways Company Q.C.S.C.）等航空提供不限艙等的免費Wi-Fi，但需先註冊會員。

4. 枕頭與毯子

非所有經濟艙固定配備，若在餐後提出需求，較可能獲得。

5. 酒類飲品

卡達、新航（Singapore Airlines）、漢莎（Deutsche Lufthansa）等航空在經濟艙也供應酒水，有時還有特選葡萄酒。

6. 兒童遊戲組

加航、新航、阿聯酋等針對孩童提供塗鴉本、蠟筆等安撫工具。

7. 飛機收藏卡

如達美航空推出的機型卡片，具收藏價值，乘客可於飛行中向空服員索取。

雖然經濟艙也有好康，紐加頓也點出低成本航空通常不在此列，他表示：「他們提供的服務往往都是有限的，考量到他們需要降低成本或壓低機票價格，這都在情理之中。」若追求服務內容與機上體驗，選擇全服務型航空更有可能獲得上述福利。

