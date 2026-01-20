日本靜岡景點10大推薦：三島天空步道賞富士山　御殿場OUTLET購物

靜岡縣是日本少數能同時欣賞海洋與富士山美景的地方，擁有壯麗山河、悠久歷史與獨特文化，是結合自然與人文的旅遊寶庫。從世界遺產富士山本宮淺間大社與久能山東照宮，到日本最長的步行吊橋「三島天空步道」與絕景名瀑「白糸瀑布」，每一處都是靜岡不可錯過的經典風景。此外，還有能眺望360度全景的展望台、日本百選秘境「夢之吊橋」、充滿現代感的「富士山世界遺產中心」與時尚購物勝地御殿場OUTLET等，滿足各種旅人的不同期待。



無論是想悠閒賞景、感受神社靈氣，還是體驗刺激戶外活動，靜岡都能為你帶來多樣而深刻的旅行回憶。這次精選的10大必訪景點，將帶你深入靜岡的自然之美與文化底蘊，展開一段難忘的山海之旅。

1. 御殿場PREMIUM OUTLET

御殿場PREMIUM OUTLET（御殿場プレミアム・アウトレット）是日本國內面積最大的正統Outlet設施，位於世界文化遺產富士山腳下，坐擁壯闊自然景致。園區佔地遼闊，匯聚超過200家以上的國內外知名品牌店鋪，從時尚服飾、運動用品、家居雜貨到美食餐廳應有盡有，不論是喜愛購物、享受美食，或想在自然中悠閒度假的旅人，皆能在此度過充實的一日。

特別是在天氣晴朗時，還能清楚眺望富士山壯麗景色，讓購物也成為一種享受。此外，園區也設有輪椅與嬰兒車租借服務，貼心完善，適合闔家大小同遊。不只是購物天堂，更是一處結合自然與生活美學的現代渡假勝地。

地址：靜岡縣御殿場市深沢1312

營業時間：10:00~20:00（12~2月營業至19:00）



2. 靜岡縣富士山世界遺產中心

靜岡縣富士山世界遺產中心（静岡県富士山世界遺産センター）於2017年開幕，旨在守護並傳承2013年被列為世界文化遺產的富士山價值。建築由榮獲普立茲克建築獎的坂茂設計，以倒圓錐形的外觀映照水面，重現倒映於水中的「逆富士」，本身即是一處藝術與自然交融的景點。

館內透過全長193公尺的螺旋坡道，打造彷彿親身登山的動線體驗，並設有以信仰與文化為主題的展示區，從歷史、藝術、自然等多角度介紹富士山的深層魅力。中心內的咖啡與紀念品店也販售各式富士山主題商品，如立體富士山巧克力，是旅途中的人氣伴手禮。這裏不僅能欣賞富士山，更能深入理解其作為信仰象徵與藝術源泉的歷史意義，是一處寓教於樂的文化據點。

地址：靜岡縣富士宮市宮町5番12号

營業時間：9:00~17:00（7、8月營業至18:00）

費用：常設展 全票300日圓，15歲以下、70歲以上免費；企画展・特別展 依展覽內容而異



3. 三島天空步道

三島天空步道（三島スカイウォーク）是日本最長的步行專用吊橋，全長400公尺，自2015年底開幕以來便成為人氣觀光景點，每年吸引超過百萬人次造訪。站在橋上可一覽360度壯麗美景，包含富士山、駿河灣與伊豆群山，是絕佳的拍照與觀景地點。橋面採用鏤空鋼格板設計，行走於地面70公尺高空之上，腳下景色一覽無遺，既刺激又令人心跳加速。

除了漫步吊橋欣賞風景外，還有沿著吊橋平行飛越來回總長560公尺的「Long-ZIP Slide高空長滑索」，或是森林探險設施「Forest Adventure」、等多樣化戶外活動，非常適合親子一同體驗大自然的樂趣。晴朗的上午更是欣賞富士山的絕佳時機。推薦結合周邊景點一同規劃，是融合自然美景與冒險體驗的理想旅遊地。

地址：靜岡縣三島市笹原新田313

營業時間：9:00~17:00

※會因舉辦活動或是天候影響而有所變更

費用：全票1,100日圓、初高中生500日圓、小學生200日圓、學齡前兒童免費（※價格為浮動制）



4. 夢之吊橋

夢之吊橋（夢のつり橋）位於靜岡觀光勝地「寸又峽」中，是橫跨大井川支流・寸又川的大間水壩湖面、全長約90公尺的步行專用吊橋。橋下倒映著清澈如翡翠般的夢幻藍湖水，因水質透明、光線散射而呈現的「廷得耳效應」，造就了此地令人屏息的美景。吊橋由簡易木板鋪設而成，腳步一落便微微搖晃，驚險又浪漫。傳說中只要在橋中央許下戀愛心願，便能實現心願，因此也被視為人氣約會景點。

這座吊橋更榮登旅遊評比網站《一生一定要走一次的世界絕景吊橋（死ぬまでに渡りたい世界の徒歩吊橋）》第10位，吸引無數旅人朝聖。橋周圍設有約90分鐘的散步道「寸又峽散步道」，春賞百花、秋觀紅葉、冬日則是寧靜雪景，四季皆宜。入口處還有「寸又峽溫泉」，能在徒步後療癒身心。由於部分路段為坡道與階梯，建議穿著好走的鞋與服裝，盡情探索這片宛如仙境的夢幻吊橋。

地址：靜岡縣榛原郡川根本町千頭寸又峡

營業時間：自由參觀

費用：免費



5. 久能山東照宮

久能山東照宮是祭祀德川家康的全國東照宮之始祖，於1617年根據家康遺命、由第二代將軍德川秀忠下令建造。整體建築由全國精匠齊聚完成，僅用一年七個月便完成此宏偉工程。神社本殿採「權現造」樣式，外觀以總漆塗與絢麗色彩裝飾，極具江戶初期風格之美，現已被指定為日本國寶。神社坐落於久能山山頂，若選擇從山下登上本殿，需攀登1159階石階，但登階途中可以眺望壯麗的駿河灣景色，令人暫忘疲憊。或是選擇從日本平搭乘纜車前往，更加輕鬆。

另外，由於德川家康也可以說是帶動靜岡成為模型之都的開創者之一。為了感念家康公匯聚優秀職人之恩，各大模型品牌紛紛將代表性商品奉納至此，並在神社的一隅展示，包含鋼彈在內的精緻模型成為一大亮點。不僅為模型商提供展示平台，也讓東照宮成為結合歷史與現代文化的話題景點，吸引更多遊客前來參拜與打卡。

地址：靜岡縣静岡市駿河区根古屋390

營業時間：9:00~17:00

費用：【社殿】全票500日圓，半票 200日圓；【博物館】全票 400日圓，半票 150日圓；【通票】全票 800日圓，半票 300日圓



6. 富士山本宮淺間大社

富士山本宮淺間大社是全國約1300座淺間神社的總本宮，也是當地象徵性的重要神社。這座神社將富士山本身作為御神體，並在富士山頂設有奧宮，從山腳到山巔皆屬其神域，展現出深厚的信仰意涵。

主祭神為被稱為「淺間大神」的「木花之佐久夜毘売命」，人們相信能帶來火災防止、安產祈願、航海平安等多項庇佑。自鎌倉時代起，包括武田信玄等歷代武將皆對神社虔誠敬仰，並進行土地與社殿的捐贈。境內的「信玄櫻」便是信玄在與後北條氏戰勝後為感謝神明所奉納的枝垂櫻之後裔，春季盛開時極為動人。

晴朗之日，紅色鳥居與湛藍天空、壯麗富士山交織成絕景，是攝影愛好者不可錯過的取景地點，也是結合自然、歷史與信仰的靜謐之地。

地址：靜岡縣富士宮市宮町1-1

營業時間：11月~2月 6:00至19:00；3月~10月 5:30至19:30；4月~9月 5:00至20:00

費用：參拜免費



7. 三保松原

三保松原（みほのまつばら），是可遠望富士山的經典名勝，被列為「日本三大松原」之一，並作為富士山世界文化遺產的一部分受到保護。沿著駿河灣綿延約7公里的海岸線上，約有5萬4千株黑松樹林立，形成蔚藍大海、翠綠松林與壯麗富士山交織的絕景。

這裏也是著名的「羽衣傳說」發源地，相傳天女曾將羽衣掛在一棵松樹上，這棵「羽衣之松」至今仍吸引無數遊客朝聖。1922年，三保松原被指定為日本首批名勝之一，自古便是文人墨客創作的靈感源泉。晴朗日子裏從海岸望向富士山，搭配松林與波濤，展現出三保松原獨有的恬靜與壯麗，是來靜岡不可錯過的風景地標。

地址：靜岡縣静岡市清水區三保

營業時間：自由參觀

費用：自由參觀



8. 日本平夢露台

日本平夢露台（日本平夢テラス）是位於標高300公尺高地上，由建築大師隈研吾設計，外觀融入大量靜岡縣產杉木與檜木，自然感十足的展望設施。可360度眺望富士山、駿河灣、三保松原、伊豆半島與南阿爾卑斯山脈等壯麗景色。其夜景之美更獲選為「日本夜景遺產」。

館內共三層，一樓設有介紹日本平歷史文化的展示區，透過投影與圖文說明了解地域故事；二樓是可享用靜岡茶與茶菓子的休憩空間；三樓則為開放式展望層，提供廣闊視野。外圍展望步道長約200公尺，可一邊散步、一邊欣賞壯闊全景。附近還有話題的「水龍頭現榨蜜柑汁」體驗，是結合自然美景與在地文化的絕佳景點。

地址：靜岡縣静岡市清水区草薙600-1

營業時間：星期日至星期五 9:00~17:00，星期六 9:00至21:00

※展望回廊全日皆可入場

費用：自由參觀



9. 白糸瀑布

白糸瀑布（白糸の滝）位於富士山麓，是自古以來被譽為「天下名瀑」的經典景勝地，據說源賴朝也曾在此駐足。1990年入選「日本瀑布百選」，並被指定為國家名勝與天然記念物。瀑布高約20公尺、寬達150公尺以上，從彎曲的絕壁上如絲線般細緻地流瀉而下，展現出柔美而富有女性氣質的景致。

瀑布水源多來自富士山的湧泉，湧水量每秒高達1.5公噸，水質清澈見底，平均水溫約11度，即使夏日也涼意十足，是避暑與放鬆的絕佳去處。站在瀑潭近處，水流如拱門般包圍，夢幻又壯觀。秋季時，紅葉映襯細瀑，更添詩意氛圍。

地址：靜岡縣富士宮市上井出273-1

營業時間：自由參觀

費用：自由參觀



10. 大室山

約4000年前形成的大室山位於伊豆高原、標高約580公尺的休火山，擁有直徑約300公尺的火山口，整座山體由火山噴發後堆積的火山渣構成，是單成火山的典型範例，因此被指定為國家天然紀念物，也是伊豆地區的地標性景點。

登頂方式需搭乘單程約6分鐘的觀光纜車，適合闔家同遊。山頂設有環繞火山口的「火山口巡禮（お鉢巡り）」步道，全長約1公里，能360度眺望富士山、城崎海岸、伊豆七島等壯麗景觀。此外，大室山也因酷似動畫電影《你的名字。》中的場景而受到矚目，山頂還分布著淺間神社與地藏尊等靈氣地點，是結合自然、景觀與文化的多重魅力景點。

地址：靜岡縣伊東市池672-2

纜車營運時間：3月至9月 9:00至17:00，10月至2月 9:00至16:00

搭乘纜車費用：全票（初中以上）往返1000日圓、半票（小學）往返500日圓



靜岡縣融合了壯麗的自然景觀與深厚的歷史文化，無論是仰望富士山的聖地、環繞山巒的秘境吊橋，還是擁有現代設計感的展望設施與購物天堂，都展現出旅程的多樣魅力。

無論是初次造訪還是再次探訪，靜岡都值得讓人細細品味。下一次的日本旅程，不妨將靜岡列入清單，用眼睛欣賞風景、用心感受文化，開啟一段充滿感動的山海旅途。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】