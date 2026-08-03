首爾一日遊｜三清洞景點　穿韓服免費逛景福宮　穿越回到朝鮮時代

作者：Meina



首爾三清洞怎麼去？

最佳方式是搭乘地鐵至安國站（Anguk Station），從這裡步行即可到達三清洞、北村韓屋村和景福宮，如果想先逛景福宮也可以搭乘地鐵至景福宮站。推薦路線可以早上先換韓服，接著到景福宮拍照，中午過後到北村韓屋村吃飯、逛街與喝下午茶；建議遊玩時間可以待上一整天，北村韓屋村有許多小店家可以慢慢走訪逛逛。

三清洞景點

1. 北村韓屋村

如果是第一次到韓國首爾旅行，「北村韓屋村」絕對是小編個人認為一定一定要去的景點！

與我們想像中繁華熱鬧的首爾街頭完全不一樣，彷彿穿越般回到朝鮮時代，北村韓屋村於2009年時獲聯合國教科文組織頒發「亞太區文物古蹟保護獎」傑出項目獎以表揚其復修成果，裡頭也有很多很具特色的小店可以逛逛與品嚐下午茶，建議大家一定要安排北村韓屋村半日遊。

北村韓屋村

地址： Gyedong-gil, Jongno District, Seoul, 南韓

營業時間：10:00-17:00



2. 景福宮

到首爾旅行怎麼可以不到景福宮逛逛呢？

景福宮是韓國首爾朝鮮王朝時期最宏偉、規模最大的正宮，建於1395年，是目前韓國最具代表性的歷史地標，許多知名韓劇都曾在此拍攝，像是「大長今」、「來自星星的你」等知名韓劇，每日必看在光化門前定時舉行的換崗儀式，交通可搭乘地鐵至「景福宮站」或「光化門站」下車。

景福宮

地址： 161 Sajik-ro, Jongno District, Seoul, 南韓

營業時間：09:00-18:00，週二公休



3. 韓服租借

都到了韓國首爾旅遊了，怎麼可以不租個韓服體驗一下韓國文化呢？

而且必去的韓國景點之一「景福宮」穿著韓服即可免費入場，從傳統的經典韓服到加入近期流行蕾絲簡約色系的韓服都能找到，還能綁上最傳統的韓國髮型，彷彿一秒穿越時空回到舊時朝鮮，從地鐵景福宮站出來後滿街都有韓服租借店家，若嫌麻煩可以先至Klook預定。

三清洞美食

1. Café SangGuk 카페상국

位於安國站徒步約10分鐘的Café SangGuk，是一間在巷弄裡的寶藏咖啡廳，能一邊喝咖啡一邊眺望首爾保存最完整的韓屋聚落「北村韓屋村」。

喜歡拍照的人絕對要把這間收進自己的口袋名單之中，比起咖啡，店內更有名的是蛋糕與紅豆牛油司康甜點，不過要注意，這間店不收小朋友，家庭前往的遊客要注意一下唷！

Café SangGuk카페상국

地址： 南韓 Seoul, Jongno District, Changdeokgung-gil, 47-7 1층

營業時間：星期一至星期二10:20-20:00,星期三至00:00，星期四至星期六00:00-9:30,10:20-00:00,星期日至21:00



2. Mukshidonna먹쉬돈나

Mukshidonna먹쉬돈나是一間在韓國很知名的辣炒年糕店，在韓國有許多間分店。

但三清洞是Mukshidonna的總店，所以到了三清洞別忘了去嚐嚐他們的辣炒年糕鍋，可以客製加上喜歡的海鮮、起司與韓國拉麵，吃完後如果還有胃口，剩餘的湯汁還能點上一碗現炒炒飯，加入海苔和麻油拌炒，超級無敵香！

Mukshidonna먹쉬돈나

地址：90-1 Samcheong-ro, Jongno District, Seoul, 南韓

營業時間：10:30-20:00



3. 三清洞麵疙瘩

如果要小編挑一間一定一定必吃的餐廳，絕對是「三清洞麵疙瘩」。

記得那天11點初到店內，卻發現已經要開始排隊了，好在韓國首爾10月的天氣不算太炎熱，我們在戶外排隊等待，麵疙瘩翻桌率還算快，入店內後麵疙瘩是以人數來送上，另外加點的馬鈴薯餅也很酥脆好吃！這真的是我們在韓國吃到最滿意的路邊小吃美食！

三清洞麵疙瘩

地址： 101-1 Samcheong-ro, Jongno District, Seoul, 南韓

營業時間：11:00-20:00



首爾三清洞常見問題

到首爾三清洞哪裡可以租韓服？ 從首爾景福宮站（경복궁역）出來後，到處都能看到韓服租借的店家，大家可以隨心所欲的自己尋找喜歡的店家，如果害怕語言溝通問題，也可以從Klook先預訂，會更加快速簡單。 在三清洞遊玩有什麼注意事項？ 在遊玩北村韓屋村時，附近大多數都是無營業的私人住宅，逛街時請記得輕聲細語，不要打擾到別人為主。

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【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】