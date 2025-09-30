首爾美食10推介｜TOP 1醬油蟹/碳烤鰻魚/鮑魚粥　爆餡蒜蓉包必吃

首爾美食推介2025｜首爾是個美食天堂，而且不斷有新餐廳出現，讓人每次旅行都有新鮮感！《香港01》「好食玩飛」整合首爾美食10大推介，除了有必食的辣炒年糕、醬油蟹、烤鰻魚外，還有近期爆紅的打卡咖啡店及麵包店，其中一間更是Jennie同款！即看內文！



首爾美食推介【1】元祖馬山小鬍子 —— 首爾TOP 1醬油蟹！必食蟹卵拌飯

元祖馬山小鬍子（원조마산 할매아구찜）是不少韓國綜藝節目都有出現過的小店，已經有近40年歷史，主打醬油蟹、醬油蝦、生章魚等生醃海鮮，全部肉質鮮甜、分量十足！

此外，餐廳的蟹卵拌飯也是必食推介，加入了蟹膏、蟹肉、海苔及麻油，每一口都可以品嘗到肥美的蟹肉及蟹膏，超級鮮甜！如果不喜歡吃生食，餐廳的海鮮鍋也是不錯的選擇，內有鮑魚、章魚、蝦等海鮮，一啖海鮮一啖湯，非常滋味！

元祖馬山小鬍子（원조마산 할매아구찜）

地址：서울서초구신반포로47길118



首爾美食推介【2】風川鰻魚 —— 當地人必吃碳烤鰻魚！

「風川鰻魚」是在韓國當地人中十分受歡迎的碳烤鰻魚店。餐廳選用的是來自韓國全羅南道的國產鰻魚品種，新鮮活鰻現點現烤，而且有專人協助幫忙烤，過程中僅以鹽去腥，烤出外皮酥脆、肉質清甜鮮美，更可以吃到原汁原味！餐廳也有提供不同配菜，也可以搭配韓式沾醬及生菜，口感更豐富！

風川鰻魚（풍천장어 연남점）

地址：서울마포구동교로27길39



首爾美食推介【3】辣炒年糕商會 —— 布帳馬車風格／必食橘醬雞肉辣炒年糕！

隱藏在弘大巷弄內一樓的「辣炒年糕商會」，店內以韓國復古布帳馬車設計，十分適合打卡！餐廳將韓國傳統小吃集合創新，招牌美食包括橘醬雞肉辣炒年糕、炸血腸、起司蒸蛋及玉米煎餅。點辣炒年糕更會免費附贈薯粉、小香腸、麵條及小年糕等配料，CP值超高！

辣炒年糕商會（떡볶기상회）

地址：서울마포구어울마당로143-3 1층



首爾美食推介【4】3代蔘雞湯匠人 —— 52年老字號蔘雞湯！

「3代蔘雞湯匠人」是1973年開業，歷經3代傳承至今的蔘雞湯店！店內主要販售松子、綠豆、艾草，三種食材烹煮的蔘雞湯，蔘雞湯不是傳統的清湯，而是比較黏糊濃稠的湯底，雞肉也燉得軟嫩，糯米飯更可以免費添加！除了蔘雞湯以外，餐廳的電爐烤雞也是人氣餐點之一，烤雞外脆內軟，搭配鍋巴及香菇，口感豐富、味道香濃！

3代蔘雞湯匠人（3대삼계장인）

地址：서울서초구서초동1557-17



首爾美食推介【5】瑞源粥 —— 首爾必食40年歷史鮑魚粥+蔘雞粥！

瑞源粥是位於首爾明洞的鮑魚粥店，已經有近40年歷史。除了主打的招牌鮑魚粥外，亦有蔘雞粥、香菇牡蠣粥、蝦仁粥等，除了可以品嘗到海鮮的鮮味，粥亦帶有淡淡的麻油香及醬油香，味道較清淡。此外，餐廳亦配有特製的魷魚醬小菜，喜歡濃味的也可以搭配粥來享用！

瑞源粥（서원죽）

地址：서울중구퇴계로141, 지하1층



首爾美食推介【6】就是那隻雞 —— 超邪惡芝士麵包炸雞！

位於江南的「就是那隻雞」是由韓國料理國家代表隊廚師盧英承（노영승）主廚開的炸雞店，據說也是首家推出麵包炸雞的店。麵包裡面鋪滿芝士，並由職員親自表演拉絲，再將拉絲芝士覆蓋到整盤炸雞上，炸雞底部也有奶油醬可以蘸著吃，非常邪惡！除了有不同口味的炸雞，還有招牌辣無骨鳳爪，以及超過20種啤酒可以品嘗！

就是那隻雞（꼭그닭 강남본점）

地址：서울강남구봉은사로4길37, 지하1층



首爾美食推介【7】豬腳小姐 —— 大大份高CP值豬腳套餐

豬腳小姐是首爾近年極受歡迎的餐廳品牌，將傳統韓國豬腳變成主打菜色，提供原味、蒜香、菜包肉等選擇，豬腳十分彈牙不油膩，份量十足，一份套餐足夠3人享用！套餐更搭配了莎拉、涼拌、泡菜、麵條等小菜，可以品嘗搭配不同配菜的新鮮感，價錢亦超抵！

豬腳小姐（미쓰족발）

地址：서울중구명동3길21, 1층；서울마포구어울마당로123-1



首爾美食推介【8】Mandong Bakery —— 超人氣爆餡蒜蓉包！

Mandong Bakery是近期在首爾爆紅的網紅麵包店，超人氣爆餡蒜蓉包份量十足，麵包以經典歐式法包改良而成，聞起來味道像是炸雞，吃起來帶有濃濃的蒜蓉牛油香及啖啖忌廉芝士，外層更加了蜜糖及奶油，烤完過後口感更脆，網民更形容它的好吃程度食「好味到升天」！

Mandong Bakery（만동제과）

地址：서울특별시서대문구연희로32



首爾美食推介【9】Parloe & Langue —— 打卡able甜品咖啡店

Parloe & Langue是Instagram及Threads上最近討論度十分高的甜品咖啡店，餐廳供應一系列精緻又美味的甜品，包括玉米派、柿子派、栗子派、草莓派、香蕉派等，甜品派均為新鮮製成，每一層都有不同驚喜，十分打卡able！其中最人氣的玉米派最上層選用的是稍微烤過的真粟米，中間則有忌廉、奶油、粒粒粟米、燕麥餅乾等餡料，口感十分豐富！

Parloe & Langue（파롤앤랑그）

地址：서울마포구성미산로29안길8



首爾美食推介【10】NUDAKE —— Gentle Monster暗黑系咖啡店！

NUDAKE是韓國時尚墨鏡品牌Gentle Monster旗下的咖啡店，連Jennie都曾經聯乘品牌！麵包店結合藝術策展元素，裝潢、甜品及咖啡以黑色為主調，甜點整齊擺放在店內的大圓桌上，有如展品一樣有專屬的編號及簡介。必食推介包括抹茶熔岩黑可頌、迷你可頌及黑芝麻竹炭可頌，芝麻拿鐵及抹茶拿鐵也值得推薦！在這裡就可以解鎖Jennie同款！

首爾酒店推介 近景點／新開幕／有室內游泳池

首爾酒店推介【1】首爾 MAGOK 美居大使酒店（Mercure Ambassador Seoul Magok）

首爾 MAGOK 美居大使酒店（Mercure Ambassador Seoul Magok）於2024年開業，坐落於首爾江西區，鄰近首爾植物園、三松園體驗農場及多家百貨公司。酒店擁有400間單人至三人客房，房間空間舒適乾淨，自然光線充足，在衛生程度、設施及服務方面都獲得9.3/10的高評分！酒店另設室內游泳池、健身中心、餐廳、酒吧等設施。

首爾 MAGOK 美居大使酒店（Mercure Ambassador Seoul Magok）

房價：人均HK$371起（標準大床房）

地址：首爾麻浦區羊花路144號

交通：麻谷渡口站步行5分鐘

首爾 MAGOK 美居大使酒店搶先預訂優惠

首爾酒店推介【2】L7 首爾弘大酒店（L7 Hongdae）

L7 首爾弘大酒店（L7 Hongdae）為韓國樂天集團旗下的酒店之一，酒店質素絕對有保證。於弘大站1號出口離開之後，2分鐘即可到達酒店，交通十分方便。酒店附近商店林立，以售賣年青潮流服飾為主。另外，就算留在酒店一樣好玩，當中CP值最高莫過於酒店頂層的泳池，晚上時更可在池邊俯瞰弘大的夜景。

L7 首爾弘大酒店（L7 Hongdae）

房價：人均HK$485起（標準雙人間）

地址：首爾特別市麻浦區楊花路141

交通：弘大站步行2分鐘

L7 首爾弘大酒店搶先預訂優惠

首爾酒店推介【3】首爾明洞朝昕福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Josun, Seoul Myeongdong）

首爾明洞朝昕福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Josun, Seoul Myeongdong）於2020年開業，鄰近明洞商圈、南山谷韓屋村、Wiggle Wiggle明洞旗艦店等。酒店擁有375間客房，房間空間寬敞，配備乾濕分離浴室、超大落地窗等，部分房型亦設有露台。酒店另設健身室、洗衣間、餐廳、酒吧等設施。

首爾明洞朝昕福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Josun, Seoul Myeongdong）

房價：人均HK$522起（高級雙人房）

地址：首爾特別市中區三一大路10街36

交通：乙支路3街站步行2分鐘

首爾明洞朝昕福朋喜來登酒店搶先預訂優惠

其他酒店推介：

