韓國購物攻略｜掃貨必看！最快1日到港+慳近$500　附教學+違禁品

韓國購物懶人包｜去韓國旅行，化妝品、護膚品等可說是必買的商品，一不小心很容易便會買到「爆喼」，要加購昂貴的行李額寄艙回港。但原來只要懂得使用韓國郵局EMS（Express Mail Service）寄件服務，即可慳近$500即時寄艙運費？《香港01》「好食玩飛」頻道將為大家整理韓國郵局寄東西到香港的教學流程、收費、違禁品等詳情，立即睇下文！



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韓國化妝品、護膚品款式多又便宜，很容易就會買到「爆喼」，而不同的航空公司都有各自的行李收費。以HK Express（香港快運）為例， 如果在機場櫃台即時加購寄艙行李，以最低限度每件加20KG的收費計算，最少也要$600。如果不想旅費飆升，又想放心大買特買，就要好好利用韓國郵局EMS（Express Mail Service）寄件服務，節省開支！

HK Express寄艙行李費用參考。（HK Express）

韓國化妝品、護膚品款式多又便宜，很容易就會買到「爆喼」。（小紅書＠在韓留學生呼呼）

韓國購物｜韓國郵局EMS是什麼？

韓國EMS（Express Mail Service）是韓國郵政（Korea Post）提供的國際快捷郵件服務，專為寄包裹至國外而設，不但可全程可追蹤郵件，安全可靠，而且最快1日、最平只需₩22,500（約港幣$116）就送到香港，比即時寄艙慳近$500。

郵件重量計算及預計送達日期參考

韓國EMS寄香港最新收費（一般物品） ＊最新價格以韓國EMS官方網站作準 包裹重量（最高上限） EMS收費（韓幣） 港幣 0.5kg以內 ₩22,500 約$116 0.75kg以內 ₩23,500 約$121 1kg以內 ₩24,500 約$127 1.25kg以內 ₩25,500 約$132 1.50kg以內 ₩26,500 約$137 1.75kg以內 ₩27,500 約$142 2kg以內 ₩28,500 約$147 2.50kg以內 ₩30,000 約$155 3kg以內 ₩31,500 約$163

韓國購物｜韓國郵局在哪裡？

韓國郵局遍佈全國，招牌以黃、橘、紅三色組成，最顯眼的是「365」或「Korea Post」字樣。如果想快速找到韓國郵局，可以在Google Maps、Naver Map或韓巢地圖上輸入「Post Office」或「우체국」搜尋。

韓國郵局營業時間：平日 09:00至18:00（星期六、日及公眾假期休息）



韓國郵局招牌以黃、橘、紅三色組成，不難尋找。（小紅書＠just脱非入歐）

此外，如果你只需寄送小型物件，你亦可以在韓國的便利店／GS25超市／lalavla藥妝店，使用由韓國GS集團提供的「Postbox快遞服務」，選擇EMS（收費一樣）、SF Express或DHL，寄件回港。好處是便利店24小時營運，不用在郵局排隊，但一般會比郵局寄件慢上1-2天，及設有重量限制。

寄送物品限制：長＋寬＋高＝160cm以下（單邊長度低於100cm）；重量在30kg以下



Postbox地點一覽

韓國GS集團提供的「Postbox快遞服務」。（小紅書@綿綿舒化餅）

韓國購物｜韓國郵局寄件流程

1. 進入郵局後取號等候，記得選擇快遞號（택배／소포）；

2. 到櫃檯購買所需大小的紙箱；

3. 領取綠色表格填寫資料或網上填表（建議掃QR Code網上填表以節省時間）；

4. 叫號後，到服務櫃檯讓職員確認資料，然後將包裹上秤量重（超重或會被拒收／拆箱另寄），機器會顯示含運費的總價格；

5. 完成付款即可。（可刷卡或現金付款）



提提大家，填寫表格時，收件地址記得列明是Hong Kong，以便職員分類，地址填錯的話將會被退件。另外，記得保存回執作追蹤訂單之用。

郵局紙箱售價 ＊最新價格以韓國EMS官方網站作準 主要紙箱類型 體積 售價 港幣 1號箱 22×19×9cm ₩700 約$3.6 2號箱 27×18×15cm ₩800 約$4.1 2-1號箱 35×25×10cm ₩900 約$4.6 3號箱 34×25×21cm ₩1,100 約$5.7 4號箱 41×31×28cm ₩1,700 約$8.8 5號箱 48×38×34cm ₩2,300 約$11.9 EMS(L)號箱 54×39×34cm ₩2,700 約$14

韓國購物｜韓國郵局禁止寄送物品

雖然郵局可以郵寄大部分化妝品，但涉及液體，如化妝水、噴霧、酒精成分高的香水、指甲油或含藥成分產品，則不可寄送。

禁止寄送物品：動物、肉製品、乳製品、水果、種子、古董、非酒精飲品、樟腦、槍、賭博物品、珠寶、沙糖、茶、濃縮物，煙及其製品、酒精、奢侈品（超過1,000美元）、電腦、藥品、手機及電腦、定妝噴霧及香水等等。



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