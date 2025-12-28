首爾行李寄存12處　景點周邊地鐵站商場必看　附使用教學免費地點

在旅行的過程中拖著沉重的行李實在是一件讓人費心的事，這時候物品保管箱就派上大用場。在韓國，你可以在大多數的地鐵站、巴士客運站以及部分旅遊諮詢處找到物品保管箱的身影。操作界面基本都有中文，使用起來非常方便。



下面小編就為大家簡單介紹一下韓國的物品寄存櫃。內容為2025年2月更新整理，但部分照片為以前取材時所拍攝，界面或與實際內容有所不同，敬請見諒。

物品寄存櫃主要種類及使用方法

首爾地鐵、KTX、機場快線AREX等站內常見的物品寄存櫃為「T-locker」和「SAENU-LOCKER」，個別汽車客運站會使用老式的投幣型寄存櫃，但大部分都在向電子支付過渡。其中「T-locker」為APP操作型，「SAENU-LOCKER」為觸屏操作型。

2024年10月起，首爾市內地鐵站物品寄存櫃基本全部更新為APP操作型寄存櫃。這種方式也被稱為OTP（One Time Password），需要使用指定APP開鎖並結算，每次使用都會生成新密碼，更加安全。而個別地鐵站、火車站、商廈中的寄存櫃也有無需APP，可直接觸屏操作，刷卡或現金結算的類型。

為了可以給來韓國旅遊的外國遊客提供便利，大多物品寄存櫃都貼有圖片式使用指南，並可以切換中文操作界面。下面為大家介紹幾種韓國常見的保險箱及使用方法。

1. T-locker

主要設置地點：首爾市內地鐵站

操作界面：中文、英文、韓文、日文

可使用時間：05:00~24:00

TIPS：具體情況可能因各地鐵站而異



基本費用：①（周一～周五）小型2,200韓元、中型3,300韓元、大型4,400韓元；

②（周末、法定節假日）小型3,100韓元、中型4,600韓元、大型6,100韓元；③自使用起4小時內為基本費用，超時後會有追加費用

付款方式：T-money卡、銀行卡

追加費用：（使用4小時後，每小時追加）小型500韓元、中型800韓元、大型1,000韓元

可保管天數：4天（第5天起會被轉移到專用保管室（1877-1265），保管30天無人認領時會被銷燬），轉移到保管室的費用需本人負擔

尺寸（cm）：①小：長30/寬50/高60；②中：長45/寬50/高60；③大：長90/寬50/高60



寄存物品時：

1. 下載T-locker APP

2. 進入APP後掃碼物品寄存櫃上方的QR碼或輸入位置代碼

3. 選擇寄存櫃並支付

4. 收到一次性密碼

5. 輸入密碼，使用寄存櫃



取回物品時：

1. 進入APP，點擊「Take out」

2. 如有追加費用，進行結算

3. 收到一次性密碼

4. 輸入密碼，打開寄存櫃



通過T-locker APP，可以提前查找空的寄存櫃位置。如果有韓國手機號碼可以註冊會員後提前通過APP預約保管箱，未登錄的狀態下只能確認是否有空箱子。

2. SAENU-LOCKER

主要設置地點：各火車站、商廈、大型超市等

操作界面：中文、英文、韓文、日文

TIPS：具體情況可能因各地點而異



基本費用：小型1,000韓元、中型1,500韓元、大型3,000韓元。自使用起2小時內為基本費用，超時後會有追加費用

付款方式：現金（無法使用5萬元紙幣）、T-money卡、銀行卡、韓國手機支付

追加費用：（2小時後起，每小時追加）小型200韓元、中型300韓元、大型500韓元

可保管天數：7天，後移送至專用保管室，保管30天無人認領時會被銷燬



寄存物品時：

1. 選擇「물품보관（物品寄存）」

2. 選擇要寄存的保管箱（藍色為可使用）

3. 輸入密碼（需輸2次）

4. 選擇付款方式

5. 付款

6. 領取小票

7. 門開後放入物品，關門



取回物品時：

1. 選擇「물품찾기（取回物品）」

2. 選擇寄存物品的保管箱

3. 輸入密碼

4. 開門後取回物品，關門

TIPS：超過基本時間後在第三步後追加選擇付款方式後付款，領取小票再取回物品



首爾主要景點物品寄存櫃位置

1. 首爾站

首爾站地鐵站內

位置：

①地鐵1號線1號出口旁；

②地鐵1號線2、3號出口通道旁；

③地鐵1號線2、3號出口衛生間旁；

④地鐵4號線11、14號出口通道旁

使用時間、方法、價格：參考T-locker

TIPS：無法使用現金支付



首爾站KTX站內

位置：

①KTX大廳中央；

②KTX大廳洗手間旁；

③2號出口旁

使用時間、方法、價格：參考SAENU-LOCKER

TIPS：無法使用現金支付



首爾站樂天瑪特

+ 1

位置：

①樂天瑪特東側入入口；

②樂天瑪特化妝品櫃枱

可使用時間：10:00~24:00

付款方式：T-money卡、銀行卡、現金

費用：3小時以內免費，超過3小時後每6小時追加小型1,000韓元、中型1,500韓元、大型2,000韓元

地址：首爾特別市中區青坡路426

交通：1號線首爾站1號出口，步行2分鐘



首爾站樂天奧特萊斯

位置：店內2層、3層、4層衛生間旁

可使用時間：10:30~21:00（以奧特萊斯營業時間為準）

付款方式：T-money卡、銀行卡（無法使用現金支付）

費用：1小時以內免費，超過1小時後每小時追加小型1,000韓元、中型1,000韓元、大型2,000韓元

地址：首爾特別市龍山區漢江大路405（首爾站2～4F）

交通：1號線首爾站1號出口



2. 明洞

明洞旅遊訊息中心

位置：明洞旅遊訊息中心內

可使用時間：9:00~18:00（以明洞旅遊訊息中心營業時間為準）

付款方式：T-money卡、銀行卡（無法使用現金支付）

費用：小型1,000韓元、大型2,000韓元

地址：首爾特別市中區乙支路66

交通：2號線乙支路入口站5號出口，步行3分鐘



明洞站內

位置：地鐵4號線出口檢票口內

使用時間、方法、價格：參考T-locker

TIPS：無法使用現金支付



3. 東大門

東大門DDP

位置：東大門歷史文化公園站1號出口左側

可使用時間：24小時

付款方式：銀行卡（無法使用現金支付）

費用：4小時為單位，小型3,000韓元、中型4,500韓元、大型6,000韓元，每4小時結算一次

TIPS：需使用韓國手機號

地址：首爾特別市中區乙支路281

交通：2號線東大門歷史文化公園站1號出口



東大門現代城市奧特萊斯

位置：1層服務枱旁

可使用時間：以現代城市奧特萊斯營業時間為準

付款方式：銀行卡、現金

費用：每小時小型1,000韓元、中型2,000韓元、大型2,000韓元

地址：首爾特別市中區獎忠壇路13街20（現代城市奧特萊斯 東大門店）

交通：2號線東大門歷史文化公園站14號出口，步行6分鐘



地鐵站內

位置：

①地鐵1、4號線東大門站內各處；

②地鐵2、4、5號線東大門歷史文化公園站內各處

使用時間、方法、價格：參考T-locker

TIPS：無法使用現金支付



4. 高速巴士客運站

地下商街與客運站內

位置：

①地鐵3、7、9號線高速巴士客運站1、3、8-2出口旁；

②地下商街GOTO MALL各處

使用時間、方法、價格：參考T-locker

TIPS：①無法使用現金支付；②8-2出口旁寄存櫃需使用韓國手機號



5. 弘大

弘大入口站內

+ 1

位置：

①2號出口旁；

②3、4號出口方向通道；

③8、9號出口間通道

使用時間、方法、價格：參考T-locker

TIPS：無法使用現金支付



6. 聖水

聖水站內

位置：

①1、4號出口通道旁；

②3號出口旁

使用時間、方法、價格：參考T-locker

TIPS：無法使用現金支付



免費寄存服務

除了需要付費的物品寄存箱，也有一些地方可以可以免費寄存物品的地方。

1. 酒店等住處

大部分酒店或民宿都為住客提供物品寄存服務。如果是紅眼飛機無法辦理入住或距離離境還有時間要出去玩時，可以聯繫前台請他們代為保管行李。

2. 百貨店人工櫃枱

除了上文提到的樂天瑪特首爾站店，新世界百貨總店和江南店也提供免費的物品保管服務，使用時間以賣場營業時間為準。

新世界百貨（總店）

地址：首爾特別市中區小公路63（新世界百貨 總店）

交通：4號線會賢站7號出口

新世界百貨（江南店）

地址：首爾特別市瑞草區新盤浦路176

交通：3號線高速巴士客運站8號出口



【本文由「韓巢網」授權轉載。】