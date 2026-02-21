首爾11處夜景打卡景點推介　煙花秀自助餐熱氣球　經典韓劇拍攝地

夜幕降臨，從江岸霓虹到萬家燈火。如果說白天的首爾充滿活力，夜晚的首爾則是多了些浪漫夢幻的氣息。每當夜幕降臨，五彩斑斓的照明裝點著這座城市。現代化的高樓大廈、古樸的歷史建築、橫貫而過的漢江與燈光相結合，組成了首爾獨有的美麗夜景。



如果想盡情欣賞首爾的夜景，這些地方千萬不要錯過！快和小編一起來看看吧~

首爾必打卡的兩大觀景臺

1. N首爾塔

位於首爾市中心的南山之上的N首爾塔，觀景臺高度可達480米，是當之無愧的首爾地標之一。

登上N首爾塔觀景臺，可360度欣賞首爾美景。塔身的照明也很漂亮，塔下還有浪漫的愛情鎖牆和美食廣場、南山八角亭可以一同打卡！

2. 樂天世界塔SEOUL SKY

樂天世界塔高555米，是世界第五高、韓國第一高的大樓，已被列入吉尼斯世界紀錄（健力士世界紀錄）！在位於117~123層的觀景臺「SEOUL SKY」俯瞰首爾全景，漢江與遠山一覽無餘。

觀景臺的另一大特色是透明地板，透過玻璃看向下方城市的斑斓夜景，宛如漫步在星河之上，非常浪漫！

首爾夜景的靈魂——漢江

漢江橫貫首爾，很久以來為這座城市的用水、運輸奉獻著力量，宛如這座城市的生息命脈。現在的漢江不再需要提供諸多「功能」，成為了當地市民休閑放松的場所。傍晚十分，江水映著晚霞與霓虹，分外漂亮！

如果想盡享漢江的夜景，可以選擇在江岸的漢江公園漫步，也可以選擇搭乘遊覽船等。

漢江遊覽船

搭乘首爾漢江遊覽船Eland Cruise，以不同的視角欣賞漢江沿岸風景，將首爾美景盡收眼底！航線可選擇汝矣島碼頭或蠶室碼頭出發，欣賞到的風景各不相同，船上的現場音樂表演更可以為旅行增加不少浪漫色彩！

更有包含煙花秀、自助餐等限定航線可選，相信漢江遊覽船夜遊將成為首爾旅行回憶中最浪漫的體驗。

汝矣島日落晚餐航線可以一邊享用美味的自助餐，一邊欣賞漢江日落的風景，還有精彩的樂隊現場演出為伴！遊覽船自助餐提供20多種菜品和各種飲料，選擇多樣，絕對物超所值！

在汝矣島上空的飛行之旅

首爾之月

首爾之月位於汝矣島公園，可以搭乘熱氣球升空，欣賞首爾風景。於2024年6月建成並開始試運行，精彩的照片與視頻在社交網絡上流傳，瞬間就引燃了廣大市民和遊客的興趣與期待！

首爾之月搭乘點距離汝矣島碼頭很近，可以安排在一天一起體驗哦~！

盤浦大橋與三島（Sebitseom）

盤浦漢江月光彩虹噴泉可謂漢江夜景的焦點。噴泉全長1,140米，是世界上最長的橋型噴泉，於2012年7月榮登吉尼斯世界紀錄。

七彩的燈光與飛濺的水花構成一幅光怪陸離的畫面，又與極具藝術感的三島（Sebitseom）交相呼應，形成了一道絢麗而閃耀的風景。

韓劇中的首爾夜景在哪裏？

韓劇中的很多名場面也少不了浪漫夜景的襯托~那麽經典的夜景拍攝地都有哪些呢？

1. 漢江公園

漢江週邊共修建了11處漢江公園，它們是當地市民重要的休閑娛樂場所。在陽光明媚的日子裏，很多人都喜歡和親人或朋友一起來漢江公園郊遊、嬉戲，三五成群的身影很是惬意。

而等到華燈初上，江風習習。公園的小路與江水相配得非常美麗，這種熟悉的風景在韓劇中也常常出現~

2. 駱山公園

駱山公園位於大學路西側的小山丘上，由於它與巴黎的蒙馬特高地（Montmartre）海拔同為125米，且兩者皆位於文化氣息濃鬱的街區，因此冠有「首爾的蒙馬特」之稱。

每當夜幕低垂，駱山公園裏多處均能欣賞到首爾夜景。蜿蜒而下的首爾城郭被一盞盞路燈點亮，十分浪漫。

駱山公園

地址：首爾特別市鐘路區駱山街41

交通：4號線惠化站2號出口，步行12分鐘



3. 南山公園

N首爾塔下的南山公園風景秀美。

首爾城郭的遺址與鬱鬱蔥蔥的花草組成了這裏的寧靜風景，經常作為人氣韓劇夜景的拍攝地登場。

南山公園

地址：首爾特別市中區小波路46（一帶）

交通：4號線明洞站3號出口，步行15分鐘（到纜車站）



4. 清溪川

夜晚的清溪川彌漫著浪漫的氣氛，是夏天傍晚乘涼的最佳地方，也是戀人們約會的不二選擇。

夜燈一直持續到12點，可以在這裏欣賞到自然與燈光的融合協調、交相輝映。燈光映照在水面上，營造夢幻般的美景，噴泉和小瀑布蔚為壯觀。

清溪川

地址：首爾特別市中區太平路1街1一帶

交通：2號線市廳站5號出口，步行5分鐘



5. 東大門設計廣場DDP

如果說白天的東大門設計廣場像一尊安靜的藝術品，那麽夜晚就會如同變身為妖艷的夜女郎。在燈火璀璨的晚上，它與附近週邊的流行時尚建築物群交相輝映，讓人嘆為觀止。

東大門設計廣場DDP24小時開放，與臨近街道、地上和地下的各出商場和地鐵的入口相通，設計感滿滿的造型外觀更令人們感到它的無限活力。

東大門設計廣場（DDP）

地址：首爾特別市中區乙支路281

交通：2號線東大門歷史文化公園站1號出口，即是地鐵4號線東大門（Dongdaemun）站7號出口，步行7分鐘



【本文由「韓巢網」授權轉載，更多內容可查看原文。】