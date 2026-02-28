首爾自由行｜特色胡同小巷5大景點推介　經典電影和綜藝場景打卡

雖說韓國旅遊少不了韓國美食、明洞購物血拼這些關鍵詞，但行至閒暇，去體會一下古樸與現代並存韓國，定會讓你的韓國之旅更加出彩。首爾既不像慶尚北道的慶州，僅存古代的風韻；又不像仁川松島、京畿道板橋等地，唯有現代的氣息，而是將古今內外融合得恰到好處。



如果你想挖掘首爾深處的美，或者你需要的就是一場首爾深度遊，那麼，在以下這些小胡同、小巷弄中，一定會尋找到你想要的那份感覺。

首爾5大特色小巷

1. 梨泰院雲祀壇路：異域中的韓國文藝情懷

梨泰院有包括經理團街、古董傢俱街、世界美食街等多條為人熟知的特色街道，深藏於此的雲祀壇路彷彿還未被人所詳曉。

雲祀壇路入口位於梨泰院伊斯蘭教中央聖院附近。由於是梨泰院的古巷子，這裏除了異域風情十足，也隨處可見低矮的房屋和古老的店面。起初，低廉的房租吸引了不少藝術家的紛紛前來，在這裏開起了美食店和藝術小店。然而就是這些精心經營的小店，如今讓這條路聲名大噪。

梨泰院雲祀壇路

交通：地鐵3號線梨泰院站，6號出口，步行約5分鐘



2. 上水洞Rolens街：輕鬆活潑的主題美食街

位於弘大附近的上水站1號出口，坐落着始創於1950年韓國手錶品牌Rolens的老店。這裏便是最近在韓國年輕人中大熱的——Rolens街的入口啦！

這條名不見經傳的小巷中，深藏着店面顏值高、連味道也出眾的超人氣美食店。手錶店旁邊的牆上，手繪着這條路的詳細地圖。拐個彎走進去，古老的錶店便將你帶入了童話世界。帶領你想必愛麗絲漫遊過的仙境，也不過如此吧！

上水洞Rolens街

交通：地鐵6號線上水站，1號出口，步行約1分鐘



3. 樓下洞紫霞門路：復古風蔓延的市井街道

除了廣藏市場，首爾西村附近的通仁市場也因為特色的銅錢便當引起了遊客的注意。這裏屬於首爾老城區，不僅有韓屋，還有鑲嵌在韓屋中的古老店面。

復古風蔓延的當下，這裏的經營者們保留了店面的原樣，增添了許多現代文藝的元素。如果你能徒步從景福宮站徒步走到通仁市場，那麼你會賺到一路不期而遇卻又美不勝收的風景。

樓下洞紫霞門路

交通：地鐵3號線景福宮站，2號出口，步行約3分鐘

通仁市場

地址 : 首爾特別市鐘路區弼雲大路6街3（通仁市場）

交通 : 3號線景福宮站2號出口，步行8分鐘

便當cafe通

地址 : 首爾特別市鐘路區弼雲大路6街3 （通仁市場 客服中心）

交通 : 3號線景福宮站2號出口，步行8分鐘

孝子麵包店

地址 : 首爾特別市鐘路區弼雲大路54

交通 : 3號線景福宮站2號出口，步行11分鐘



4. 延南洞：活力張揚的青春與綠林

藉着弘大這片風水寶地和京義線林道的貫穿，韓國文藝青年們聚集在延南洞開了數不勝數的特色美食店、手工藝品店。

到了夜晚，暖光的路燈照射在京義線林道的草坪上，韓國男女們結伴聊天玩耍，熱愛藝術的青年們在這裏彈吉他，不少街頭藝人也紛紛來這裏演出。漢江+弘大的氣氛在延南洞皆可體會得到！

機場快線AREX直通弘大站，交通十分便利。因此延南洞一帶的民宿也如雨後春筍般發展起來。其中不乏個性民宿，選擇在這裏度過你的韓國旅行中的夜晚，定會精彩到難忘哦！

延南洞

交通：地鐵9號線弘大站，3號出口即是



5. 益善洞：交織在韓屋村中的傳統與現代

位於首爾仁寺洞和三清洞中間的益善洞，坐落着首爾最古老的韓屋村。

早前，由韓屋改造而成的個性商店、餐廳和民宿不斷地登上韓國人氣美食節目和韓國電影，使得這裏人氣節節攀升。

益善洞

交通：地鐵１、3、5號線鍾路3街站，6號出口，步行約3分鐘

院內

地址 : 首爾特別市鐘路區水標路28街17-35

交通 : 5號線鐘路3街站4號出口，步行2分鐘



