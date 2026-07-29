新西蘭手信10大推薦　人氣粉紅氣泡酒　百年國民品牌經典蜂膠牙膏

當你在新西蘭旅遊時，怎能不帶回一些特別的伴手禮（手信）呢？這裡有太多獨特的商品，可以讓你回家後與朋友分享當地的風情，從可愛的手工藝品、天然的保養品，到美味的特色食品，這些都是你絕對不能錯過的選擇！



在這篇文章裡，我們會介紹10個新西蘭必買的伴手禮，讓你輕鬆挑選心儀的紀念品，帶著滿滿的回憶回家！

新西蘭必買手信推薦

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1. CookieTime 巧克力餅乾

「CookieTime 巧克力餅乾」是新西蘭的國民餅乾，有許多口味，巧克力（朱古力）豆、全巧克力等等，巧克力味很濃、口感鬆軟，非常好吃，建議大家可以在新西蘭當地的賣場或超市購買，價格會比在機場購買便宜非常多，除了黃色的袋裝包裝，也可以到專賣店購買禮盒包裝，送人更體面！

2. Whittaker 巧克力

「Whittaker 巧克力」是新西蘭當地十分有名的巧克力品牌，有許多不同口味：白巧克力、黑巧鹽味焦糖、黑巧杏仁、榛果等等，大家可以各買一些，Whittaker家的巧克力絲滑，口味香醇濃厚，甜卻不膩口，若是想要買巧克力回去送人，可以參考他們家的！

3. Anchor 安佳全脂奶粉

新西蘭的乳製品也是一大特色，因為當地的畜牧業、酪農業十分有名，本土奶源品質很好，平時有喝奶粉習慣的話可以試試這款「Anchor 安佳全脂奶粉」，口感香醇、奶香濃郁，新西蘭的超市內販售多種奶粉，安佳算是最有名的，但袋裝奶粉大家要考慮一下行李箱的空間及限重，不然真的會扛不回去！

4. EDEN ORCHARDS 櫻桃汁

新西蘭是目前全世界公認最好的櫻桃產地，櫻桃收穫時間是冬天，但做成櫻桃汁一年四季都能喝到！EDEN ORCHARDS 的櫻桃汁標榜成份天然，不添加人工調味劑，喝起來酸酸甜甜，是非常天然的櫻桃香，除了櫻桃汁還有藍莓汁，以及藍莓櫻桃綜合果汁，大家可以買回家單喝或調酒，都很好喝！

5. Pic's 花生醬

「Pic's 花生醬」在超市裡就能找到！高人氣的原因是因為每罐花生醬裡面只有花生跟海鹽，分成不同版本，Smooth版本沒什麼花生粒，絲滑好塗抹、Crunchy版本則有滿滿花生脆粒，吃起來口感超豐富，不管是塗在土司或貝果上都超好吃，喜歡花生醬的讀者記得多帶幾罐！

6. MANUKA SOUTH 蜂蜜

「麥蘆卡蜂蜜」是新西蘭十分有名的蜂蜜，又被稱為「世界上最純淨的蜂蜜」，有養護腸道健康、抑制發炎、控制血糖等功效，大家可以在超市裡面看見各式各樣品牌的蜂蜜，只要上面有「MANUKA」字樣的都可以試試看，麥蘆卡蜂蜜口感豐富細膩、風味迷人不甜膩，又對身體好，送禮自用都超讚！

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7. Wild ferns 绵羊油乳霜

到新西蘭當然不能忘了買綿羊油相關製品，綿羊油是一種從天然羊毛中提煉出來的油脂，添加在保養品裡面可以滋潤、保濕、加強修護，「Wild ferns 」是人氣很高的綿羊油品牌，出了許多關於綿羊油的保養品，護唇膏、乳霜、護手霜，容易覺得肌膚乾癢的人可以買回家薄塗或厚敷，都能得到改善！

8. red seal 蜂膠牙膏

「red seal」是新西蘭的百年國民品牌，主打以天然單純成分製作牙膏，除了最經典的蜂膠牙膏以為，還有小蘇打牙膏、為吸菸者設計的牙膏，可以更有效地防止牙齒變黃，以及黑色的活性碳牙膏，可以在刷牙時溶解髒污，不但好用還便宜，CP值非常高！

9. MARY's SHEEP 紀念品

接下來的這個比較特別～是一家位於皇后鎮的小禮品店「MARY's SHEEP」，雖然店舖不大，但裡面販售了許多不同種類、十分具有新西蘭特色的紀念品，像是紀念T恤、帽子、磁鐵等等，都可以在裡面找到許多特殊造型，有著濃濃的新西蘭風格，如果大家在皇后鎮有看到，不妨進去裡面尋寶！

10. Cloudy Bay Pelorus Rose 粉紅氣泡酒

最後一款是一款在社群媒體上十分有名的酒「Cloudy Bay Pelorus Rose 粉紅氣泡酒」，這款氣泡酒有覆盆莓、草莓、瓜果的香氣，酸味恰到好處，氣泡讓它喝起來更加清爽，十分適合搭配貝類海鮮、奶油甜點，尾韻溫和不甜膩！

以上10個就是本次幫大家推薦到新西蘭一定要買的特產、伴手禮，巧克力、綿羊油、蜂蜜都超讚！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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