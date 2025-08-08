澳洲旅遊｜網友推薦5大神級零食手信　麥盧卡蜂蜜關注健康必買

去澳洲玩，除了看袋鼠、抱樹熊，最重要的就是買手信啦！



大家出發前是不是都會狂查「澳洲必買手信」？畢竟難得一趟旅行，總要帶點當地特色回家，不管是送家人朋友，還是自己留作紀念都超有意義～這篇就幫大家整理出5樣去澳洲必買的特產，好看、好吃、好實用通通有，直接照著買就對了！

5大澳洲熱門必買手信推薦

1. Jumpy's袋鼠餅乾

「Jumpy's袋鼠餅乾」是許多旅人到澳洲必囤的快樂小零嘴！外層裹上香氣十足的蔥粉，一入口就是酥脆的口感，鹹香不膩、越吃越涮嘴。

一包裡貼心分裝成六小袋，無論是自己追劇解嘴饞，還是帶回國送小朋友，都方便又可愛，小包裝的設計要隨身攜帶也很方便！

2. The Natural軟糖

來自澳洲的超人氣零食品牌「The Natural Confectionery Co.」，主打無人工色素與香料，是讓人吃得更安心的健康系軟糖代表！各種口味酸酸甜甜、果香濃郁，不僅小朋友喜歡，大人也會一吃上癮。

推薦必買的有Fruit Salad和Fruit Chews兩款，前者Q軟有嚼勁、甜而不膩，後者奶香濃郁、果味十足，每一口都美味！包裝可愛又不負擔，無論當手信或自留品都超適合！

3. Tim Tam朱古力餅乾

澳洲國民級朱古力餅乾「TimTam」絕對是手信清單上的人氣王！經典吃法是兩端各咬一口，對著牛奶吸一吸，瞬間在嘴裡化開，濃濃的朱古力搭配牛奶香氣，幸福感爆棚！

雖然稍微偏甜，下午茶來上1-2塊剛剛好，不膩又滿足，最推薦士多啤梨口味，甜度比黑朱古力更剛好，士多啤梨香氣自然順口，不少人吃過就直接加入回國手信清單。放進冰箱後冰涼吃起來像雪糕一樣，口感更升級，絕對是包裝好看又實力美味的送禮首選！

4. 麥盧卡蜂蜜

說到澳洲必買的土特產，怎麼能錯過擁有「養胃神物」之稱的麥盧卡蜂蜜！這款高人氣蜂蜜不只知名度高，當手信送人也超有誠意。最讓人愛不釋手的就是它的實用性，不但甜滋滋又不含蔗糖，連減肥中的人都能安心享用。日常可以泡水喝，也可以直接乾吃一大勺，對喉嚨不適或腸胃有不適感都有幫助。

尤其早上空腹吃，養胃效果更是一絕！建議乾吃後靜待15分鐘，不吃不喝，讓活性成分慢慢修復腸胃；若沖泡飲用，記得水溫別太高，以免影響活性！

5. HAIGH's Chocolate

來澳洲想挑一份兼具質感與美味的手信？那一定不能錯過Haigh's朱古力！這個始於1915年的百年品牌，從一間小小的手工朱古力店，成長為澳洲家喻戶曉的國民品牌。

所有產品皆為手工製作，品質穩定、風味細膩，包裝設計也充滿復古優雅感，是當地人也會回購的經典。推薦招牌的Milk Scorched Almond Block和Dark Scorched Almonds，甜度恰到好處，大人小孩都愛吃。雖然價格不算親民，但每次經過店裡總是大排長龍，也足以證明它的魅力。無論是送給長輩、朋友還是同事，都是一份充滿澳洲風味的精緻好禮。

以上就是推薦給大家到澳洲旅行可以買的零食手信，買這些回來送朋友絕對不會錯！

