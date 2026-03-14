新西蘭景點｜《出去一下》6大推薦　體驗火山泥溫泉SPA/毛利文化

由陳柏霖與黃宣共同主持的尋寶綜藝節目《出去一下》，邀請了新田真劍佑、葉舒華、許光漢等多位明星參與紐西蘭（新西蘭）取景拍攝，而隨著節目好評不斷，野史越來越多人對紐西蘭壯闊的自然景色充滿好奇！



不論你是熱愛冒險、沉迷自然或是想放慢步調的旅人，歡迎參考本篇嚴選的紐西蘭景點，一起走訪節目拍攝地點，探索紐西蘭的絕美景致！

新西蘭6大景點推薦

新西蘭景點6大推介（01製圖）

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1. 哈比村

位在紐西蘭北島馬塔馬塔小鎮的「哈比村」（Hobbiton Movie Set），是《魔戒》導演彼得·傑克森發現的一座私人牧場，因為有湖泊、丘陵等綠意盎然的景觀，很接近電影哈比人中的故鄉設定，在獲得拍攝許可後，如今成為該系列中唯一被完整保留下來的電影場景。在哈比村，你可以漫步袋邊街、走進哈比人洞，最後還可以到綠龍酒館休息片刻，感受充滿童話感的奇幻氛圍。

哈比村

地址：501 Buckland Road, Matamata 3472紐西蘭

電話：+64 7 888 1505

營業時間：09:00-17:30



2. 拉奈克城堡

《出去一下》許光漢、陳柏霖與黃宣有造訪的「拉奈克城堡」（Larnach Castle），位於紐西蘭南島的但尼丁，是紐西蘭歷史上兩座城堡式建築之一，不過由於另一座城堡現在已是廢墟，使拉奈克城堡成為紐西蘭現存唯一的城堡建築。拉奈克城堡建於1871年，擁有精美的雕刻、石雕、木雕和水晶吊燈，以及面積達14公頃的花園，置身於此可以感受當年貴族的生活景象。

拉奈克城堡

地址：145 Camp Road, Pukehiki, Dunedin 9077紐西蘭

電話：+64 3 476 1616

營業時間：09:00-18:00



3. 卡瓦勞大橋

想要挑戰心跳加速的刺激體驗嗎？皇后鎮「卡瓦勞大橋」（Kawarau Gorge Suspension Bridge）周邊的山谷陡峭、樹木茂盛，還有清澈的河流貫穿谷底，風景十分優美。事實上，卡瓦勞大橋是紐西蘭熱門的高空彈跳景點，可從高43公尺的橋上一躍而下，另外也提供雙人高空彈跳場地，是不少熱愛極限運動者的首選，舒華也有玩喔！

卡瓦勞大橋高空彈跳

地址：Queenstown Trail, Arrow Junction, 紐西蘭



4. 懷希基島

「懷希基島」（Waiheke）為紐西蘭豪拉基灣的一座島嶼，以美麗的海灘和葡萄園而聞名，更因其品質普遍偏高，許多酒莊釀造出世界級的葡萄酒，還因此被稱為「紐西蘭葡萄酒之島」！在懷希基島，非常推薦安排品酒之旅，參觀知名酒莊、品嚐美酒與享用午餐；或者，你可以前往高點處，嘗試高空滑索，挑戰俯瞰大地的體驗。

5. 羅托魯瓦

在節目《出去一下》中，新田真劍佑前往紐西蘭北島中部的「羅托魯瓦」（Rotorua），而這裡大約近半的人口比例為毛利人，所以毛利文化體驗豐富，可以參觀毛利文化村、欣賞傳統工藝以及體驗文化儀式等等。除了體驗體驗道地毛利文化之外，你也可以安排空中觀光纜車行程，一次飽覽羅托魯瓦市區、湖泊和周邊森林的壯麗全景。

羅托魯瓦天空纜車

地址：178 Fairy Springs Road, Fairy Springs, Rotorua 3015紐西蘭

電話：+64 7 347 0027

營業時間：09:00-20:30



6. 地獄之門

羅托魯瓦的「地獄之門」（Hell’s Gate Geothermal Reserve and Mud Spa）為活躍的地熱區，以豐富的地熱景觀和具有療效的火山泥溫泉而吸引人潮，園區內有泥火山、噴氣孔、熱水湖，還有南半球最大的溫泉瀑布——卡凱西瀑布（Kakahi Falls）。來到地獄之門，不妨欣賞毛利木雕、體驗火山泥溫泉SPA，徹底放鬆，讓身心得到滋養與調理。

地獄之門

地址：351 State Highway 30, Tikitere, Rotorua 3010紐西蘭

電話：+64 7 345 3151

營業時間：10:00-18:00



紐西蘭自由行常見問題

紐西蘭刷卡方便嗎？ 非常方便！在紐西蘭的消費幾乎都可以使用信用卡或金融卡支付，有些店家甚至只接受非現金支付。不過，仍建議準備少量紐幣現金，以備不時之需，例如搭乘部分地區的公車或在偏遠地區消費。 紐西蘭入境流程？ 紐西蘭的入境流程主要包含在搭機前24小時內線上填寫電子入境卡NZTD，並在抵達後持晶片護照使用eGate自動通關（或透過人工櫃檯）完成護照和申報查驗，最後領取行李並通過海關檢查。

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【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】