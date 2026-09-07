新北美食｜三和夜市10間必吃　炭烤雞排/燒餅　爆量海鮮鍋燒麵

三和夜市必吃有哪些？三和夜市位在三重區，營業時間為每天的17:00－00:00，捷運搭到「台北橋站」或是「三重國小站」步行10分鐘內就到了，三和夜市雖然不像其他夜市名氣這麼大，但其實藏了很多平價銅板美食。



本番JUKSY就幫大家整理了10家三重三和夜市的必吃美食，通通都是真心推薦，一起來看！

三和夜市必吃美食推薦

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1. 碳烤蜜汁雞排

這攤位在三和夜市尾端，靠近捷運三重國小站的炭烤雞排，小編已經不知道吃過幾次了，想吃雞排的時候來這間買就對了！而且攤位上就只賣雞腿跟雞排兩種，口味也很單純的分成炸的與蜜汁兩種，小編通常都點炸雞排比較多，如果想要口味重一點就選蜜汁口味，再配上啤酒真的是阿嘶～（所以說變胖不是沒有原因的）

碳烤蜜汁雞排

地址：新北市三重區中央北路130號（三和夜市中央北路、長壽街交叉口）

時間：17:00–00:00



2. 阿文餛飩湯圓

來三和夜市如果你沒吃到「阿文餛飩湯圓」，那你真的就是白來了！每次經過攤位永遠都會看到一堆人擠在小小的內用區吃餛飩，身為一個餛飩愛好者，阿文餛飩湯圓的餛飩我覺得很可以！

阿文餛飩湯圓

地址：新北市三重區中央北路66-60號

時間：17:30–23:00

電話：0916 132 528



3. 蔡果汁

這家蔡果汁是小編某天突然超想喝綠豆沙牛奶，誤打誤撞點來喝，一喝之後發現很可以，從此列入小編的綠豆沙牛奶名單中！這家綠豆沙牛奶喝起來口感雖然滑順，但是甜度蠻高的，很適合螞蟻人，小編有時候會自己買回家再加牛奶，真的是讚讚讚！另外這間的酪梨牛奶也還蠻多人點的喔～

蔡果汁

地址：新北市三重區中央北路68號（長元街交叉口）

時間：上午12:00-晚上12:00



4. 正庄老牌嘉義番薯球

不知道從什麼時候開始，全台的夜市開始流行起了超巨大的雙色QQ蛋，有些人很愛那種Q彈的口感，但是對小編來說，咬起來真的太累人了，吃完嘴巴好痠，而且感覺都在吃空氣......所以當小編發現三和夜市居然還有賣這種傳統的地瓜球的時候，真的是超級感動，地瓜球就是要這樣小小的像鳥蛋，炸成金黃色，吃起來外面微酥，咬起來又帶點Ｑ度，完全就是記憶中地瓜球的味道，每次來三和夜市一定會買一包來吃！

正庄老牌嘉義番薯球

地址：新北市三重區中央北路上



5. 雲林鍋貼

嚴格來說這家雲林鍋貼並沒有在三和夜市裡面，從捷運台北橋站走過來要一陣子，但為了好吃的鍋貼，走一下路應該很ok的！不要問小編為什麼明明在三重，店名要叫「雲林鍋貼」，你只要知道這間鍋貼很好吃就好了！來這邊必點的除了鍋貼之外，還有蚵仔煎，煎得酥酥脆脆的外皮，咬下去的瞬間那聲音真的超美妙～而且強烈建議一定要內用，吃過一次之後就回不去了，完全打趴一堆連鎖鍋貼店！不過雲林鍋貼的招牌鍋貼是韭菜口味，記得吃完的時候跟人家講話不要離太近，不然全世界都知道你剛剛吃了韭菜鍋貼！

雲林鍋貼

地址：新北市三重區重新路二段97號

時間：11:00–14:00，17:00–22:00

電話：02 2989 0539



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6. 萬白糖粿蕃薯椪 三重店

自從小編在旗津吃過一次蕃薯椪之後，就對它的味道念念不忘，但蕃薯椪好像是南部特有的點心，在北部其實很難找到，但是就這麼剛好，在三和夜市附近就有一家，小編先前發現的時候真的都要感動落淚了～雖然網路上大家都是點白糖粿比較多，但小編個人是蕃薯椪的死忠支持者，私心推薦花生蕃薯椪，沒吃過蕃薯椪的拜託一定要買來吃吃看

萬白糖粿蕃薯椪 三重店

地址：新北市三重區信義西街10號

時間：10:30–20:00

電話：0920 746 586



7. 啊母啊姆鍋燒麵

接下來這家「啊母啊姆鍋燒麵」絕對是浮誇系鍋燒麵的代表，沒看過這麼多料的鍋燒意麵吧～餐點主打爆量海鮮，有蛤蠣、小卷、鮮蚵、爆卵紅蟳等等，湯頭有六種選擇，鍋燒麵還能更換成烏龍麵、粄條、粥、米粉，也能加價升級套餐，非常貼心全部都能客製化，「今晚不用睡蚵仔肉燥飯」、「痛風海鮮鍋燒麵」都是必點，喜歡吃海鮮的來這邊絕對不會讓你失望！

啊母啊姆鍋燒麵

地址：新北市三重區重新路一段113號

電話：0932 253 814

時間：週三16:00–02:00、週一、二、四、五、六、日10:00–15:00，16:00–02:00



8. QQ蔬菜黃金蛋捲

如果你想用銅板價吃飽飽的話，那你一定要吃「QQ蔬菜黃金蛋捲」，有多種口味，吃起來很像日式玉子燒，巨無霸的蛋捲裡包著誠意滿滿的餡料，可以吃到清脆香甜的蔬菜丁，有高麗菜、胡蘿蔔、小白菜、玉米粒，再依照個人喜好淋上調味醬，蛋香味濃厚、料多實在，一份只要70塊，而且份量夠大又有滿滿營養，如果有去三和夜市一定要吃吃看！

QQ蔬菜黃金蛋捲

地址：新北市三重區中央北路49號

時間：週一～週日17:30–23:00



9. 老曾碳烤燒餅

每次經過「老曾碳烤燒餅」都有滿滿排隊人潮，大家都是為了現烤燒餅而來，老曾家燒餅的特色就是是以貼爐的方式碳烤，現在貼爐燒餅已經不多見了，因為前置作業麻煩且貼爐容易燙傷，貼爐碳烤的燒餅有足足的炭香味，老曾家的碳烤燒餅只要20元（台幣，下同），甜燒餅更是只要13元，吃起來麵皮香氣濃厚、口感扎實，還有芝麻跟蔥花的點綴，非常療癒，這麼便宜的價格還可以吃到手工貼爐的美味燒餅，三重人也太幸福了吧！

老曾碳烤燒餅

地址：新北市三重區長安街35號

電話：02 2941 6728

時間：週一公休，週二～週六07:00–12:30、13:30–16:30，週日07:00–13:00



10. 番喜豆陣

跟小編一樣喜歡吃糖葫蘆的請看！「番喜豆陣」是一家專賣糖葫蘆的小店，除了傳統的番茄、草莓以外，也會推出許多當季水果的糖葫蘆，製作過程不額外添加防腐劑，吃起來糖衣薄脆不黏牙，吃完一堆小吃後很適合買一個作為飯後甜點！

番喜豆陣

地址：新北市三重區中央北路19號

時間：週一～週日18:00–23:30



加碼整理三重三和夜市捷運、停車場資訊

三和夜市的營業時間為每天的17:00－00:00，全年無休皆有營業，若要搭乘三和夜市，可以搭乘中和新蘆線至「台北橋站」、「三重國小站」下車步行10分鐘內即可抵達；若是要開車前往，可以把車停在三重區正義停車場（收費：每小時30元）或是uTagGO俥亭三重正義國小地下停車場（收費：每小時30元）；公車則可搭乘搭乘616、617、636、638、639、801、803或其它台北公車111、227（區間車）、292、292（副）、520、616、617、617（區間車）、618、636、638、639、641到「三重派出所」下車後，往前走到中央北路口，左轉走中央北路500公尺（10分鐘）即可抵達。

以上就是本次為大家精選出的10家三重三和夜市的必吃美食，下次想吃夜市美食不妨試試到三和吧，一定不會讓你失望的！

FAQ

三和夜市有什麼好吃的？ 「碳烤蜜汁雞排」、「 阿文餛飩湯圓」。 台北哪裡有賣蕃薯椪？ 三和夜市「正庄老牌嘉義番薯球」。 三重美食推薦？ 「雲林鍋貼」必點的除了鍋貼之外，還有蚵仔煎。

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