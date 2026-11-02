台東景點｜10大親子遊推薦　農場/森林/博物館　附開放時間價格表

每次帶孩子出門，最怕他們電力滿滿沒地方釋放！好在現在有許多公園、場館或是觀光工廠都有許多適合小朋友體驗的活動，非常親子友善！



小孩玩得盡興，大人也跟著邊玩邊放鬆。今天FunTime小編整理了10個台東親子景點，快來一起來規劃台東的親子時光吧！

台東十大親子景點推薦（01製圖）

台東親子景點推薦

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1. 台東森林公園

台東森林公園靠近市區，是一座森林、湖泊和濕地綜合的大型公園，園區面積占地280公頃，擁有豐富的自然景觀，是親子生態教育的絕佳地點。園內有三大湖泊—琵琶湖、鷺鷥湖、活水湖，可供民眾拍照、賞鳥以及水上活動作使用。除了可以沿著黑森林步道散步外，園區也提供自行車租借，快帶著家裡小朋友乘著徐徐微風，感受台東的愜意吧～

台東森林公園

票價：全票80元（台幣，下同）；半票50元（國、高中學生、65歲以上年長者憑國民身分證）；免費（12歲以下孩童、設籍臺東縣或於縣內服務、就學或持有縣府製發的智慧卡證者，身心障礙者及其必要陪伴者一人）

地址：台東縣台東市華泰路300號

營業時間：7:30-17:30



2. 知本國家森林遊樂區

月色搖晃樹影～穿梭在熱帶雨林～位於卑南鄉的知本國家森林遊樂區彷彿療癒秘境，園內設有多條健行步道，親子短程路線或是登山類型都有，適合各種體驗的遊客，也有各式體驗設施和自然生態導覽活動，可以讓小朋友認識動植物、了解大自然的奧妙，園區氣候溫暖宜人，一年四季皆適合前往，趕緊安排時間來這裡吸收芬多精、療癒身心靈吧！

知本國家森林遊樂區

地址：台東縣卑南鄉龍泉路290號

營業時間：07:30-18:00



3. 初鹿牧場

農場絕對是小孩子放風的第一首選！初鹿牧場占地遼闊，不僅空氣清新，還以生產各式新鮮乳製品聞名，舉凡霜淇淋、鮮乳飲料、餅乾都是作為伴手禮的好選擇，真的香濃好吃，非常受歡迎！最讓遊客興奮的活動，莫過於和可愛動物的近距離接觸體驗，餵小羊、摸乳牛都能玩得超開心～小編私心推薦一定要試試牧場裡的滑草活動，坐上滑草板俯衝而下，刺激又好玩！另外還有各種有趣的DIY體驗活動，讓大小朋友都能動手做，收穫滿滿的回家。

初鹿牧場

地址：954臺東縣卑南鄉牧場1號

營業時間：08:00-17:00（最後入園時間：16:30）

小編小提醒：DIY手作體驗時間表及更多資訊請至官網查詢！



4. 台東美術館

為東部第一座縣級美術館，建築風格融合日式簡約與原住民文化元素，充滿在地特色。除了展覽場館外，園區也有戶外大草皮、咖啡廳，是個適合全家大小的藝文園區！美術館每週也都有現場導覽活動，讓小朋友能更深入地了解藝術作品背後的故事。

台東美術館

票價：免費（特展價格另計，更多資訊請至官網查詢）

地址：950臺東縣台東市浙江路350號

營業時間：週二至週日09:00-12:00、13:30-17:00（週一公休）

小編小提醒：館內未開放照相，請大家多留意～



5. 鐵花音樂藝術村

鐵花音樂藝術村是台東著名的文創景點，主題圍繞在台東在地文化，集結當地藝術家、文創小店、小農品牌，將台東的文化特色發揚光大。這裡每個月都有不同的原住民音樂人表演，氣氛超棒！隨著音樂搖擺、喝杯飲品，享受專屬於台東的慢活節奏。鐵花村街道旁的彩繪熱氣球，一到夜晚點燈後，整遍街道充滿繽紛色彩燈光，超夢幻！是遊客必拍打卡景點。想體驗最道地的台東文化與夜晚魅力？那鐵花音樂藝術村絕對是不能錯過的景點！

鐵花音樂藝術村

票價：免費

地址：950臺東縣台東市新生路135巷26號

營業時間：

《鐵道藝術村》全天候營業

《TTSTYLE原創館-台東波浪屋》10:00–22:00

《微光集》《鐵花星光市集》週四至週日17:00–22:00



6. 邸 Tai Dang – 創生基地

藏身在台東糖廠園區內的邸 Tai Dang，是一個積極協助當地產業並培育台東青年的團隊，致力於讓所有人看見台東的美麗，不定期會舉辦展覽、小市集，讓遊客更認識這塊土地，也讓台東的創業者、自由工作者能有互相交流的平台。走進基地，隨處可見充滿巧思的空間設計與在地藝術氣息，讓人忍不住想一探究竟，更深入了解這片土地的文化魅力。不論是想慢慢散步拍照，還是讓小朋友盡情奔跑放電，這裡都是絕佳選擇～

邸 Tai Dang – 創生基地

票價：免費

地址：950臺東縣台東市中興路二段191號

營業時間：週五至週日11:30-17:30



7. 都蘭文創園區

親子同樂景點常勝軍！都蘭文創園區是由舊糧倉改建，保留歷史痕跡與懷舊風情，隨處可見可愛繽紛的塗鴉牆和裝置藝術，快門按不停，隨處走走拍拍超值得～園區分為兩館參觀，文創市集館內有許多特色產品，超適合挖寶！而伴手禮館則販售台東在地小農產品，送禮自用都適合。園區內最特別的景點是——「水往上流」，是一處因地形傾斜導致視覺上水會往上流的錯覺，這個特殊景觀讓都蘭文創園區聲名大噪，許多遊客慕名而來。這裡不僅能體驗台東的文創魅力，還能帶著孩子一起探索自然奇觀，拍照、逛街、放風一次滿足。

都蘭文創園區

票價：免費

地址：959臺東縣東河鄉458-1號

營業時間：09:00-17:00（週一公休）



8. 悟饕池上飯包文化故事館

一秒穿越回古早年代！你知道最早的池上飯包是用竹葉包裝的嗎？而且菜色僅有四個包著酸梅和肉乾的三角飯糰，非常樸實！隨著時代改變，內容物越來越豐富，才逐漸變成現今你我熟知木盒便當。場館內分為「歷史文化區」、「農田農具區」、「稻米文化區」、「池上飯包區」、以及「古早飯包區」等展示區，每一區都在介紹池上飯包的發展文化，也有語音導覽服務能更沉浸式地感受那段充滿人情味的歷史時光。整個環境以懷舊復古風打造，讓遊客拍照欣賞，復刻早期生活的樣貌～

悟饕池上飯包文化故事館

票價：免費

地址：958臺東縣池上鄉忠孝路259號

營業時間：10:30-19:00



9. 關山米國學校

「米」的一生都在這裡了！關山米國學校是由舊糧倉改建，除了可以參觀製米器具與不同種類稻米之外，也設有水稻文物館、DIY教室、米雕教室、農產品展售中心，能親自體驗製米過程，讓小朋友當一日小農夫，學習稻米知識的同時也能玩的不亦樂乎！適合全家大小一同來玩！

關山米國學校

票價：免費

地址：956臺東縣關山鎮昌林路24之1號

營業時間：08:00-17:00



10. 國立臺灣史前文化博物館

臺灣史前文化館是台灣東部唯一的國家級博物館，以台灣史前文化、原住民文化為主題，館藏豐富又有深度。如果你覺得純看展太嚴肅，別擔心～館內還設有許多探索類互動遊戲區，跟著孩子一起學習史前文化也超有趣！園區占地相當寬廣，就算下雨天也不用怕！館內設置許多原住民藝術家的創作，結合繪本和遊戲引導親子了解史前文化與原住民議題，像是一場穿越古今的文化體驗之旅～

國立臺灣史前文化博物館

地址：950臺東縣台東市博物館路1號

營業時間：09:00-17:00（週一公休）



台東親子景點無論是室內室外，都跟大自然有著深深的連結且充滿寓教於樂，看完FunTime小編介紹的這10個台東親子活動後，可以開始規劃台東遊囉～好好帶孩子出門放電吧！

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【台東親子景點推薦】與大自然做朋友！台東親子活動懶人包】