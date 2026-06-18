端午過關攻略｜羅湖福田幾點塞爆？深圳官方預測5口岸人流高峰

端午過關攻略｜今年端午節適逢是星期五，連同星期六日，足足有三日假期，不少港人都會趁這個「小黃金周」北上吃喝玩樂！每逢假期，深圳口岸都會擠滿大批旅客輪候過關，預計假期每日平均流量將達105萬人次，單日最高峰可達108萬人次！《香港01》好食玩飛將會幫大家整理熱門口岸的出入境高峰時間，幫大家避開塞車、排隊人龍！



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每逢假期都會有大批客旅輪候過關。（資料圖片）

據深圳邊檢日前（6月16日）於微信發布的文章指，端午節假期入境深圳的高峰期是6月18日18:00至21:00，以及6月19日08:00至11:00；而出境深圳（回港）高峰期是6月21日15:00至22:00。人潮主要集中在五大口岸，當中羅湖口岸預計每日平均客流量高達26萬人次，其他口岸數據如下：

五大熱門口岸預測 羅湖口岸 26萬人次 福田口岸 24萬人次 深圳灣口岸 20萬人次 蓮塘口岸 11萬人次 廣深港高鐵西九龍站口岸 13萬人次

深圳邊檢亦列出了個別口岸的出入境高峰時段，方便旅遊規劃行程，選擇客流較平穩，或相對較少的口岸出入境，特別一提，皇崗口岸非高峰時段客流相對平穩，可作為備選口岸；而文錦渡口岸整體客流較為平穩，亦可作為備選口岸。

7大口岸客流量趨勢預測 口岸名稱 通關時間 高峰日期 入境高峰時段 出境高峰時段 皇崗口岸 24小時通關 6月18日晚， 6月19、21日 9:00至12:00、 22:00至隔日1:00 20:00至隔日1:00 福田口岸 6:30至22:30 6月18日晚， 6月19、21日 8:00至14:00、 18:00至22:00 9:00至12:00、 19:00至22:00 羅湖口岸 6:30至24:00 6月18日晚， 6月19、21日 8:00至13:00、 16:00至22:00 8:00至13:00、 16:00至22:00 深圳灣口岸 6:30至24:00 6月18日晚， 6月19、21日 8:00至12:00、 15:00至21:00 8:00至12:00、 15:00至21:00 蓮塘口岸 7:00至22:00 6月19日、21日 9:00至13:00 8:30至12:00、 16:00至22:00 廣深港高鐵西九龍站口岸 6:30至23:30 6月19日、21日 8:00至11:00、 15:00至17:00 9:00至13:00、 20:00至22:00 文錦渡口岸 7:00至22:00 / / /

想避免過關時大排長龍？可以參考以下自救4招，即使在口岸「打蛇餅」，都可以輕鬆回港：端午節過關｜拒絕佛誕史詩排隊！避開「惡魔時間」 4招回港自救

端午節北上回程避災貼士｜1. 避開惡魔時間

根據往年及上月佛誕的經驗，大批港人通常會在假期的最後一天下午4時至晚上9時集中返港，導致各大口岸在該時段面臨崩潰。建議大家如果選擇在週日（21日） 回港，最好將回程時間提早至中午1時前比較安全。

端午節北上回程避災貼士｜2. 善用官方App實時監察人流

不要盲目跟著人群衝向同一個口岸！出發前，記得先下載並查看相關官方應用程式。首先是入境處App，可讓大家見到「陸路邊境管制站等候狀況」，每隔15分鐘更新一次，分為「正常（少於15分鐘）」、「繁忙（少於30分鐘）」及「嚴重擠塞（30分鐘以上）」。下載入境事務處App：iOS下載｜Android下載

另外推介大家下載香港出行易App： 隨時查看前往各口岸的本地公共交通（如B2、B3X等巴士）的班次與排隊情況。

端午節北上回程避災貼士｜3. 提早購高鐵票

乘搭廣深港高鐵直達西九龍站是不少人的首選，但端午假期最後一天的回程高鐵票往往極速售罄。記者強烈建議大家提早透過12306網站或香港MTR高鐵網站買定回程車票，切忌抱著去到車站才買的心態。

預早買定高鐵車票也是自保其中一個方法。（資料圖片）

端午節北上回程避災貼士｜4. 靈活使用其他口岸

如果真的很不幸，你已經身處排隊現場，發現「打蛇餅」完全不動，或者眼看要錯過關門時間，便要考慮其他自救方案。參考上次經驗，如果大家在其他口岸（如福田或深圳灣）衝關失敗，可立即叫內地的士或網約車直奔皇崗口岸。由於皇崗口岸是全天候24小時通關的，過關後有全天候的跨境皇巴士前往落馬洲轉車站，屆時再轉乘通宵巴士（新界/市區）或的士，便能安全回到香港。

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