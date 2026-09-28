台北美食︱士林夜市美食10大推薦　蚵仔煎/肉羹　燒烤杏鮑菇必吃

如果你計畫到台北玩，「士林夜市美食地圖」絕對是必做功課！士林夜市不僅是台北最大、最熱鬧的夜市之一，更是美食天堂，各式小吃、甜點、炸物、創意料理應有盡有，讓人每走一步都忍不住停下來大快朵頤！



本回JUKSY編輯特搜10樣網友熱推、必吃的人氣美食，從經典小吃到創新料理，保證讓你一次吃到停不下來！

士林夜市美食推薦

+ 4

1. 忠誠號蚵仔煎

士林夜市最著名的美食就是「生炒花枝」！這間「忠誠號蚵仔煎」可說是士林夜市的老字號美食，招牌的蚵仔煎表面煎得焦焦脆脆，「生炒花枝焿」更是許多人心中的No.1，另外像是「基隆天婦羅」、「脆皮臭豆腐」、「豬肝湯」也是推薦必點！

忠誠號蚵仔煎

地址：台北市士林區大東路 15-32 號

電話：02-2883-8833

時間：15:00-01:00



2. 海友十全排骨

除了「生炒花枝」之外，「藥燉排骨」也是來到士林也是必吃經典美食，其中最受歡迎的就是這間位在大東路上的「海友十全排骨」！開業超過40年，更連續多年獲得米其林必比登推介，每到用餐時間人潮總是絡繹不絕。店內招牌十全湯頭使用15種中藥材，燉煮10小時以上，入口甘甜香醇，搭配燉得軟爛的排骨、雞腿、羊排、虱目魚，再來一碗麵線或滷肉飯，暖胃又滿足～

海友十全排骨

地址：台北市士林區大東路 49 號

電話：02-2888-1959

時間：週一至週二、週四14:30–01:00；週三週五至週日15:00–00:00



3. 鍾記原上海生煎包

再來這間「鍾家原上海生煎包」也是榮獲米其林必比登推介的小吃之一，不管什麼時段來都會看到有人在排隊，而且客人常常一買就是十幾二十個！現點現煎的生煎包分成鮮肉跟高麗菜兩種口味，肉餡吃起來鮮甜多汁，高麗菜清脆爽口，趁熱吃最好吃！

鍾家原上海生煎包

地址：台北市士林區小東街 38 號

電話：02-8861-2713

時間：14:30–21:00，週三公休



4. 劍潭肉圓王

愛吃清蒸肉圓的人照過來！隱藏在士林區承德路巷內的「劍潭肉圓王」可是許多人推薦必吃的美食，肉圓外皮軟Q，肉餡比例恰到好處，記得淋上店家自製的新鮮蒜泥，整個味道大升級，唯一美中不足的是雖然肉圓兩顆只要台幣40元，但份量偏少，比較適合當做點心吃。

劍潭肉圓王

地址：台北市士林區承德路四段 12 巷 38 號

電話：02 2885 6677

時間：11:00–21:00



5. 及品鍋貼水餃專賣店

位在華榮市場後面的「及品鍋貼水餃專賣店」，每到用餐時間總是一位難求。這裡的水餃口味超多，其中最特別的就是白菜水餃，裡面居然加了香菜，恨香菜聯盟的朋友記得避開！鍋貼只有一種口味，外皮煎得金黃酥脆，也是必點的人氣菜單！

及品鍋貼水餃專賣店

地址：台北市士林區美崙街 93 號

電話：02 2833 0217

時間：11:00–20:30，週日公休



+ 5

6. 燒烤杏鮑菇

士林夜市必吃之一絕對有它「燒烤杏鮑菇」！每次路過都看到排隊隊伍像在抽號碼牌，人氣程度完全不誇張。現烤杏鮑菇咬下去超多汁，香味直接衝上鼻腔，爽度爆表！而且口味多達9種，還能一次選兩種口味疊加，超自由配。編輯私心最推清爽的檸檬味跟滿滿海味的海苔口味，一口接一口完全停不下來～來士林夜市看到一定要買，錯過真的會後悔！

燒烤杏鮑菇

地址：臺北市士林區大南路 101-71 號

時間：16:30–00:00，週三公休



7. 光輝肉羹

隱身在華榮市場內的「光輝肉羹」，是士林當地著名的人氣宵夜選擇。營業時間從下午4點半開始，只賣晚餐跟宵夜場。雖然說「光輝肉羹」的招牌是肉羹，但滷肉飯評價也很高，來這吃飯直接先來一套肉羹湯+滷肉飯+燙青菜+油豆腐就對了！

光輝肉羹

地址：台北市士林區華榮街 21 號

時間： 16:10–24:00



8. 隱家拉麵

說到台北大名鼎鼎的拉麵，絕對少不了從士林起家的「隱家拉麵」！「隱家拉麵」跟士林夜市的「道樂屋台」是同一個老闆，以招牌「豚骨醬油拉麵」與「豪華叉燒拼盤」聞名，另外還有「辛豚骨拉麵」、「濃厚海老沾麵」、「黃金雞湯拉麵」、「真鯛魚白湯拉麵」等口味。

隱家拉麵

地址：台北市士林區中山北路五段 505 巷 1 號

電話：02 2888 1026

時間：週一至週日11:30–14:00，16:30–22:00



9. 隱家咖哩

「隱家咖哩」是「隱家拉麵」的姊妹品牌，秉持著隱家拉麵的用心默默的研發新料理，使用精心熬煮的豚骨高湯及焦化洋蔥，結合香料秘製成的「香濃特製咖哩」，咖哩控絕對不能錯過！而除了咖哩飯之外，每日限量20份的「海老咖哩沾麵」也是必點！

隱家咖哩

地址：台北市士林區文林路 259 號

電話：02 2881 2636

時間：12:00–14:00，16:30–21:30



10. 士林堃叔手作糯米腸

這間開在中藥行前面的「堃叔手作糯米腸」，手工糯米腸使用的是天然腸衣，吃起來沒有腥味，裡面還加了紅蔥頭和花生，搭配老闆自製的辣椒醬，讓人一口接一口。別忘了來上一碗「元氣雞湯」，後面就是老闆自己家開的中藥行，雞湯使用人蔘及黑棗熬煮，喝起來清甜爽口。

堃叔手作糯米腸

地址：台北市士林區大西路 16 號

電話：0933-450-781

時間：16:00-21:00（賣完即收攤），週日及週一公休



士林夜市停車場推薦

臺北市公有士林市場停車場、承德公園地下停車場、士林運動中心停車場。

延伸閲讀：

金俊秀睽違 10 年台北開唱！親曝低潮靠粉絲撐過，感性告白：「很擔心沒人來！」

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】