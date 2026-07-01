Rakuten樂天優惠碼2026｜迎新訂酒店減5%＋VISA信用卡最多減$500

Rakuten Travel優惠碼2026｜樂天旅遊優惠碼2026｜喜歡去日本旅行，不妨試試在樂天旅遊Rakuten Travel訂購日本酒店住宿，或自由行套票！《香港01》好食玩飛今次會為大家帶來2026年最新、最實用的Rakuten Travel優惠碼Promo Code及優惠券Coupon，預訂全球酒店住宿即享折扣！文章會持續更新！記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠！



Rakuten Travel主打日本住宿。（unsplash圖片）

Rakuten Travel 首次使用優惠

首次使用95折優惠

Rakuten會員初次使用Rakuten Travel預訂酒店住宿，可享95折優惠，最高折扣日圓¥3,000（約港幣$145.4）。

優惠日期：即日起至2027年1月31日

入住日期：即日起至2027年6月30日

👉 點撃領取優惠券

Rakuten Travel 每月特別優惠

酒店95折優惠

於Rakuten Travel預訂酒店住宿，可享95折優惠。

優惠日期：即日起至2027年1月31日

入住日期：即日起至2026年7月5日

👉 點撃領取優惠券

北海道酒店優惠

於Rakuten Travel預訂北海道酒店，除酒店基本優惠再享額外9折，最高折扣日圓¥10,000（約港幣$484.69）。

優惠日期：即日起至2026年7月31日

入住日期：即日起至2027年3月31日

👉 點撃領取優惠券

Rakuten Travel X 信用卡優惠

1. VISA信用卡高達92折優惠

VISA 92折優惠碼

憑香港或指定地點發行的VISA信用卡，於Rakuten Travel手機App預訂2027年12月31日前入住的日本酒店，無最低消費，最高可減日圓¥10,000。

優惠日期：即日起至2026年12月1日

入住日期：即日起至2027年12月31日

優惠碼：VISAGLOBAL8

VISA 95折優惠碼

憑香港或指定地點發行的VISA信用卡，於Rakuten Travel網頁版或手機App預訂2027年12月31日前入住的日本酒店，無最低消費，最高可減日圓¥8,000。

優惠日期：即日起至2026年12月1日

入住日期：即日起至2027年12月31日

優惠碼：VISAGLOBAL5

（指定地點包括台灣、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、南韓、澳洲及英國）

2. Citi持卡人$100優惠

Citi持卡人滿$1,000減$100

Citi持卡人於Rakuten Travel預訂任何預先付款房型及住宿，於結賬時輸入優惠碼並使用 Citi信用卡／扣賬卡／商務卡付款，即享滿HK$1,000即減HK$100！每人最多可以領取優惠券5次，名額有限，先到先得。

優惠日期：即日起至2026年12月31日

入住日期：即日起至2027年12月31日

優惠碼：CITI26

常見問題：

1 Rakuten Travel優惠碼如何使用？

答：

註冊或登入帳號後，在主頁右上角菜單點撃「優惠券」

進入優惠券頁面後，在畫面右下角點撃「優惠碼」

於優惠碼／優惠券方格輸入「優惠碼」，並點撃「使用」

只需要在結帳頁面的「推廣優惠」一欄，選取合資格優惠券（因應不同的條款，最多可選2個優惠券／優惠碼。

成功選取後，價格內容會顯示該優惠的扣減金額，即代表成功使用。



2 Rakuten Travel是什麼？

答：

Rakuten Travel於2001年正式推出，主打日本酒店，同時亦有其他國家、地區，例如泰國曼谷、英國倫敦、美國紐約等等，除了酒店和其他住宿設施之外，亦網羅自由行套票行程等旅遊產品， 網站支援9種語言。



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