飛機正副機長禁吃同款飛機餐　原因關乎全機人命　1982年曾出事

出外旅遊，不少人最期待的就是那份飛機餐，當航空公司餐飲愈趨講究、乘客忙著預先點餐時，機師卻食無自由。不過，原來坐在駕駛艙內的機師，在飲食方面反而無自由？有資深機長透露，正、副機長在飛行期間嚴禁點選同款餐點，背後原因竟然是為了防止全軍覆沒？



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機師揀餐無自由？正副機長餐單必須二選一

雖然機師肩負全機人的安全，但在選擇飛機餐時，他們卻不像乘客般隨心所欲。在長途航班上，共同駕駛飛機的機師必須分開進食不同的食物。簡單來說，如果機長選擇了意大利麵，副機長就必須選擇焗飯或其他主菜。

駕駛艙内，正副機長正在查看飛行前檢查清單（AI製圖）

這並非因為航空公司想讓機師品嘗更多菜式，而是為了安全考量。Skywest航空公司機長亞當·科恩Adam Cohen向《Travel+Leisure》 雜誌透露：「這是為了防止其中一餐食物受到污染。如果發生食物中毒，也只會影響一名機師，另一名機師仍能保持健康，安全引領飛機抵達目的地。」

食物中毒非危言聳聽 1982年曾發生布丁危機

雖然現今航空餐飲衛生標準極高，但食物中毒的風險依然存在。最著名的例子莫過於1982年一宗由里斯本飛往波士頓的航班事故。當時大部分機組人員在飛行途中吃了一款西米布丁，隨後相繼出現嚴重的胃痛和痙攣。

幸好，當時10名機組人員中有兩人沒有食用該款甜點。最終飛機安全著陸，部分機組人員需即時由救護車送院，而乘客則未受影響。自此之後，雖然美國聯邦航空管理局（FAA）未有硬性法律規定，但絕大多數航空公司都將機師分開用餐列為內部必須遵守的鐵律。

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FAA規定，商業航班須配備至少兩名機師，如果是超過8小時的長程航線，更會增至三名甚至四名機師，以應付疲勞及食物中毒等突發狀況。

乘客在飛機上品嘗意大利麵（AI製圖）

雖然無硬性規定機師的食物，但傳統上正副機長必選不同餐點，且資歷深者優先揀餐。以阿聯酋航空為例，機師餐單與乘客不同，多為三明治等方便輕食。短途機若不供餐，機師甚至會自備家常菜並借用烤箱加熱。唯一禁忌是機師絕對滴酒不沾，酒精飲料僅限乘客享用。

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