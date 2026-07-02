2026台東熱氣球嘉年華︱療癒Chiikawa主題　6個池上必訪景點推薦

每年夏天最讓人期待的台東熱氣球盛事即將盛大登場！不過，今年夏天台東除了震撼的臺灣國際熱氣球嘉年華，更迎來日本超人氣IP聯動。



為此本篇不只介紹2026台東熱氣球嘉年華活動亮點，我們還要帶著朝聖完鹿野高台熱鬧後的你，走進緊鄰的池上鄉景點，深入在地的遼闊與悠閒，展開一場兼具視覺與心靈療癒的縱谷慢活散策！

2026台東熱氣球嘉年華

自2011年起開始的臺灣國際熱氣球嘉年華，活動今年將迎來第16年，除了能欣賞各種造型球展演，最受歡迎的熱氣球繫留體驗也將在每天清晨（05:30-07:00）與傍晚（17:00-18:30）登場，讓大家升空俯瞰壯麗的鹿野高台。不僅如此，2026台東熱氣球嘉年華更將與「劇場版 吉伊卡哇」療癒聯動，除了打造吉伊卡哇造型熱氣球，更將上演吉伊卡哇主題無人機光雕投影秀，此外還有超強卡司陣容的光雕音樂會，活動精彩可期！

2026台東熱氣球嘉年華

地址：臺東縣鹿野鄉鹿野高台

電話：0903-847866

活動日期：2026-07-04～2026-08-20（每週二公休）



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台東池上交通建議

前往池上景點旅遊，最推薦搭乘台鐵火車直達池上站，至於抵達池上後的移動，則建議根據旅伴與行程來選擇，像是伯朗大道及周邊的天堂路全面管制非農用汽機車進入，因此租借電動腳踏車是很舒適的慢遊方式。若計畫順遊關山、鹿野高台等周邊區域，自駕開車的機動性還是最高，但注意進入某些池上景點時，仍需將車輛停在外圍停車場，再步行前往喔。

池上景點

1. 伯朗大道

來到池上，當然不可錯過名氣最響亮的「伯朗大道」！這條筆直的田園小路，因伯朗咖啡以及金城武在此拍攝廣告而聲名大噪，其中最經典的玩法就是騎乘單車穿梭於翠綠或金黃的稻浪間，感受一望無際的療癒美景。如果想捕捉最美的風景，每年5月至6月的翠綠稻浪，或是10月至11月的金黃秋收季節都很推薦，也別忘了順道前往位於高處的「大觀亭」，將整個伯朗大道的壯麗景致盡收眼底。

伯朗大道

地址：臺東縣池上鄉伯朗大道

電話：089-862041



2. 稻米原鄉館

池上鄉因得天獨厚的地理與氣候條件，孕育出Q彈且具黏性的頂級好米，而在居民的共同努力下，由萬安社區的閒置倉庫改建而成的「稻米原鄉館」，則成為推動池上稻米文化的重要基地。這裡提供豐富的農事與手作體驗，包括米食DIY、彩繪米畫、農家體驗等，二樓用餐區則供應傳統農村風味的大碗公飯，讓遊客能邊玩邊吃，深入感受池上的魅力。

稻米原鄉館

地址：臺東縣池上鄉萬安村1鄰1-12號

電話：089-863689

營業時間：09:00-16:00（週一～二公休）



3. 池上書局

成立於1955年的「池上書局」，是池上鄉歷史最悠久，同時也是唯一的實體書店。這間承載了在地居民回憶的書店，在第三代店長接手後，成功轉型為充滿故事的在地文化創生據點！走進池上書局，可以發現空間大致分為文具區與閱讀區，其中更設有名人書櫃，展示知名作家與名人推薦的藏書，選輯則聚焦於台灣文化、地方創生與在地故事，積極推廣在地文化。

池上書局

地址：臺東縣池上鄉福原村中山路222號

電話：089 862 046

營業時間：09:30-21:00



4. 池上九號咖啡

緊鄰池上火車站的「池上九號咖啡館」，提供多樣豐富的單品咖啡種類，以及義式咖啡、燕麥奶咖啡、果汁、甜點和披薩，用餐氛圍十分放鬆。但說到池上九號咖啡館吸引人之處，無疑是其大片落地窗外一望無際的稻田美景！店內的座位非常多，不過如果你特別想要坐在窗邊、捕捉田園景致的話，建議事先訂位且和店家表明座位需求喔。

池上九號咖啡

地址：臺東縣池上鄉慶豐村6鄰56號

電話：0965 739 468

營業時間：週日～六 12:00-17:00（週三公休）



5. 大坡池

佔地約28公頃的「大坡池」，為是池上最具代表性的天然湖與國家級濕地，從池上火車站走路到大坡池大約一公里，步行跟騎車都很方便。大坡池是擁有許多物種的珍貴濕地，孕育了多種魚蝦與候鳥，而每年夏天的年度盛事「竹筏季」也在大坡池熱鬧登場，活動結合傳統竹筏競速、在地農產市集和原民文化展演，能充分感受到池上的夏日能量！

大坡池

地址：臺東縣池上鄉(臺9線322K東側轉入)

電話：089-862041



6. 池上穀倉藝術館

位於池上火車站旁的「池上穀倉藝術館」，是由梁正賢先生無償提供祖傳的60年老穀倉改建而成，經過居民共同凝聚共識、協力打造成如今的當代美學空間。外觀保留了老穀倉的質樸感，內部挑高並引入自然光，還曾榮獲「遠東建築獎–舊屋改造特別獎」的肯定！展覽部分，池上穀倉藝術館除展示駐村藝術家作品，也不定期舉辦在地居民共創展，藉此連結國內、外藝術美學與在地人文。

池上穀倉藝術館

地址：臺東縣池上鄉福原村中西三路6號

電話：089 862 089

營業時間：10:30-17:30（週一～二公休）



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池上景點常見問題

池上景點通常行程要排多久時間？如果只安排半天玩得完嗎？ 如果是快閃伯朗大道，半天確實走得完。但我們強烈建議至少留下一整天，或者安排在池上住一晚，因為池上最迷人的地方不只是拍照打卡，而是那種步調慢慢的氛圍。 池上有哪些走路或騎車就能到的景點？ 離池上火車站不遠的有大坡池、池上九號咖啡和池上穀倉藝術館，而騎自行車約10-20分鐘，即可抵達伯朗大道與金城武樹，編輯也推薦大家邊玩邊順遊在地美食，像是大池豆皮店、悟饕池上飯包文化故事館等等。

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