旅遊慳錢心得｜買便宜機票空服員教你7招　這2天買飛起飛都最抵

隨著假期即將到來，許多人都會趁著放假期間，籌備一場國外旅遊。對此，就有外國空服員特別分享7個「買機票」的訣竅，並點名若在週二、週三2天購買的話，將有機會「撿到便宜」。



國外Facebook專頁「Aspiring Flight Attendant」早前發文指出，購買機票其實也暗藏許多的注意事項，如果能夠在正確的時間，並把握幾個小訣竅的話，將有機會以較低的價格買到機票。

買機票省錢7秘訣（01製圖）

1. 週二、週三再買票

絕大多數的航空公司都會在週二晚間7時後設置訂票系統，主因在於航空公司業者清楚旅客們多半要等到假日才有時間訂票。根據統計，每週五、週六、週日3天，是最多人瀏覽機票價格的時間。

2. 提前訂票，但也不要過早

大多數的航空公司都會準備限量的優惠機票，因此按照往常經驗，若在「出發前21天」買機票的話，最有可能支付最少的錢。

3. 週二、週三起飛最好

航空公司往往會把週二、週三視為「非忙碌日」，故非常建議在此時起飛，除了能夠避開大量出遊人潮，還有機會買到較便宜的機票。

4. 尋找國際航班的最佳優惠

多數航空公司會在出遊前的第11週、12週當成「促銷宣傳日」，建議可在這段期間定期查詢機票價格，如此一來就能避免錯過好價。

5. 選擇飛至小機場降落

相較於去目的國家的大型機場，若挑選飛至鄰近的小機場，價格或許會更為便宜，像是不少欲前往倫敦的旅客，就會選擇於希斯路機場（Heathrow Airport）降落。

6. 清除瀏覽器的Cookie

空服員表示，若旅客在過去30天內有造訪航空公司網站的紀錄，就會導致電腦、手機上留下cookie，不排除會發生機票價格「越查越貴」的情況。

7. 貨比三家

在買機票前應多瀏覽不同的網站，尋找出最實惠的價格。

