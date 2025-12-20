搭廉航省錢不成　行李加購費用比機票更貴　專家提醒這些隱藏陷阱

隨著旅遊旺季到來，越來越多人選擇搭乘廉價航空（下稱廉航）出遊。然而，看似省錢、超值的廉航機票，往往暗藏許多「加購陷阱」，尤其是行李相關規定最容易讓人多花冤枉錢。省錢旅遊專家、《Smart Travel》播客主持人Sally French多次提醒，不少旅人因行李細節沒看清，最後不僅沒省到錢，還可能因額外費用「越省越貴」。



行李規則模糊 最常成為額外收費來源

許多廉價機票的低價，尤其是Spirit、Frontier等美國廉航與聯合航空基層經濟艙，僅包含「個人物品」也就是能放進前方座椅下的小包或筆電包，而非大家常見的登機行李箱。很多人誤以為手提行李等同於免費，事實上標準手提行李需放在行李架上，常常需要額外付費。

旅客若事先沒有查詢清楚，在現場加購行李費時，常發現費用高得讓人傻眼，甚至比機票本身還貴，影響旅遊體驗。

每家廉航規範不同 細節極易疏忽

不僅規定不一，各家廉航對「隨身行李」的定義、大小、重量限制皆不同。有些航空公司接受合乎規格的小型行李箱，而另一些僅限個人物品大小（必須完全放得下座位下方空間）。如果未達標，現場加購費用往往驚人，破壞原本的高CP值。

購票前關鍵檢查 避開消費陷阱

Sally French建議，若預定短途、天數少的旅行，行李能精簡到一件個人物品，自然能避開多數行李加價危機。但若計畫較長旅程或需攜帶更多物品，務必事先比較各家航空規定並計算所有費用。「票價便宜到不可思議」時，更要提高警覺，避免衝動下訂，後續為隱藏費用買單。

信用卡和會員福利也能助你降低行李費

部分美國航空聯名信用卡提供免費託運行李福利。例如聯合航空特定卡別即使搭乘基本經濟艙也能享免費託運，Delta SkyMiles Gold美國運通卡可讓持卡人與多達8位同行旅客享首件免費託運，美國航空Citi AAdvantage Platinum Select同樣有國內線免費行李優惠。

《風傳媒》編輯曾有搭乘廉價航空的經驗，多數航空公司，在行李部分尺寸多半要求長、寬、高三邊合低於一定標準即可，因此無論是行李箱比較瘦長，或是寬扁影響不大。不過，亞洲航空要求56 公分（高）x 23 公分（寬）x 36 公分（長）三邊都要符合長度標準。任一邊長不合規定，就有可能會被要求加價託運不然不能上飛機。

除了尺寸在重量方面也有要求，多數航空公司手提行李都是7公斤，但有些中國國內線只有5公斤的額度。再者是有一些廉航會重複過磅，一般航空公司在報到櫃台會秤行李重量，大家到了免稅區買完的東西就會塞在行李箱，因此常常會超過重量，一般航空公司也不會在意。不過，廉價航空常會在登機門再次秤行李，超過就當場罰錢。

另外，《風傳媒》編輯曾親身經歷，在機場內買了食物想帶上廉航吃，因為航班沒有付餐點，不過，被航空公司的人要求丟掉。後來才知道，許多廉航不能自己帶東西上去吃，因為他們希望你能在飛機上消費買食物增加公司利潤。

部落客酒妮也分享，廉航行李箱重量尺寸超出標準，當場加錢可能超過傳統航空。此外，酒妮補充，許多廉航班次的起飛抵達時間在清晨半夜，要如何在清晨半夜抵達與離開機場，也要特別注意。因為未必有大眾運輸可以搭，如果搭乘計程車，那可能未必有省到錢。國外有些機場不是24小時營業，所以也未必能搭大眾運輸早早在機場等待，或者等到天亮再搭公車捷運離開機場。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：搭廉航一定要小心！專家曝1隱藏陷阱容易疏忽，讓人多花錢比傳統航空還貴】